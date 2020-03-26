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 14 нових підозр на інфікування коронавірусом зареєстровано на Тернопільщині

У Тернопільській області зареєстровано 14 нових підозр на зараження коронавірусом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Тернопільський обласний лабораторний центр.

Так, станом на ранок 26 березня в Тернопільській області зареєстровано 14 нових підозр на зараження коронавірусом. Також повідомляється, що загалом було отримано 67 підозр на коронавірус, з них 15 випадків були підтверджені, до того ж один з них - летальний.

Крім того, ще 12 залишаються під підозрою і 40 - спростовані.

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Нагадаємо, в Україні зафіксовано 156 випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

14 нових підозр на інфікування коронавірусом зареєстровано на Тернопільщині 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3184468
 
 
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у них спростовано - ето експрес тест которіе 50/50 дают результат
они відают справку что у тебя нет короновируса а потом через 2 недели приходят из киева и оказвается что ЕСТЬ а ті уже 100 тисяч человек навестил
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тепер, якщо у заголовку є слово "підозра", то не обов'язково є кримінальна хроніка
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