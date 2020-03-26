 14 нових підозр на інфікування коронавірусом зареєстровано на Тернопільщині

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Тернопільський обласний лабораторний центр.
Так, станом на ранок 26 березня в Тернопільській області зареєстровано 14 нових підозр на зараження коронавірусом. Також повідомляється, що загалом було отримано 67 підозр на коронавірус, з них 15 випадків були підтверджені, до того ж один з них - летальний.
Крім того, ще 12 залишаються під підозрою і 40 - спростовані.
Нагадаємо, в Україні зафіксовано 156 випадків коронавірусної хвороби COVID-19.
они відают справку что у тебя нет короновируса а потом через 2 недели приходят из киева и оказвается что ЕСТЬ а ті уже 100 тисяч человек навестил