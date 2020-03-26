 У Києві запустили додаткові маршрути громадського транспорту на час дії карантину, - КМДА. СХЕМА

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив заступник голови КМДА Олександр Густєлєв.
"З 25 березня уже здiйснюється перевезення пасажирів на спецiально запровадженому автобусному маршруті № 99-Д "Станція метро "Мінська" – станція метро "Нивки" із заїздом до Діагностичного центру. Цей маршрут поєднав 2 регулярних автобуснi маршути – 99 та 32. Украй важливо, що новий маршрут дасть змогу працівникам декількох медичних закладів, зокрема, Київської міської клінічної лікарні № 8 та міського Діагностичного Центру, зручно дістатися до роботи", – зазначив заступник голови КМДА Олександр Густєлєв.
Крім того, 26 березня, з 7:00 почне курсувати тролейбусний маршрут № 25 "Проспект Свободи" - "Станція метро "Почайна".
"Це значно покращить транспортне сполучення житлового массиву "Виноградар", - додав Олександр Густєлєв.
У відомстві нагадали, що на період дії обмежувальних заходів у столиці перевезення пасажирів у наземному громадському транспорті здійснюється винятково за наявності спеціальних квитків, посвідчення особи та засобів індивідуального захисту.
Непонятно откуда автор черпнул информацию.
Так что все максимально самоизолируемся до лета, моем хорошо руки, не ходим по магазинам (почти).. Летом вирус должен пойти на спад, если верить этому видео.
Кто с кашлем используем маску. В магазине руками старайтесь по меньше трогать весь товар. Напрягает меня и других тоже, когда кто то покупает ********** 5 штук, а своими руками перед покупкой 100 штук перетрогает и придавливает...