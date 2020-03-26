 У Києві запустили додаткові маршрути громадського транспорту на час дії карантину, - КМДА. СХЕМА

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив заступник голови КМДА Олександр Густєлєв.

"З 25 березня уже здiйснюється перевезення пасажирів на спецiально запровадженому автобусному маршруті № 99-Д "Станція метро "Мінська" – станція метро "Нивки" із заїздом до Діагностичного центру. Цей маршрут поєднав 2 регулярних автобуснi маршути – 99 та 32. Украй важливо, що новий маршрут дасть змогу працівникам декількох медичних закладів, зокрема, Київської міської клінічної лікарні № 8 та міського Діагностичного Центру, зручно дістатися до роботи", – зазначив заступник голови КМДА Олександр Густєлєв.

Крім того, 26 березня, з 7:00 почне курсувати тролейбусний маршрут № 25 "Проспект Свободи" - "Станція метро "Почайна".

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"Це значно покращить транспортне сполучення житлового массиву "Виноградар", - додав Олександр Густєлєв.

У відомстві нагадали, що на період дії обмежувальних заходів у столиці перевезення пасажирів у наземному громадському транспорті здійснюється винятково за наявності спеціальних квитків, посвідчення особи та засобів індивідуального захисту.