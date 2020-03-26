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 У Києві запустили додаткові маршрути громадського транспорту на час дії карантину, - КМДА. СХЕМА

Міська влада розширила перелік маршрутів наземного громадського транспорту на період дії в столиці обмежувальних заходів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив заступник голови КМДА Олександр Густєлєв.

"З 25 березня уже здiйснюється перевезення пасажирів на спецiально запровадженому автобусному маршруті № 99-Д "Станція метро "Мінська" – станція метро "Нивки" із заїздом до Діагностичного центру. Цей маршрут поєднав 2 регулярних автобуснi маршути – 99 та 32. Украй важливо, що новий маршрут дасть змогу працівникам декількох медичних закладів, зокрема, Київської міської клінічної лікарні № 8 та міського Діагностичного Центру, зручно дістатися до роботи", – зазначив заступник голови КМДА Олександр Густєлєв.

Крім того, 26 березня, з 7:00 почне курсувати тролейбусний маршрут № 25 "Проспект Свободи" - "Станція метро "Почайна".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмін дозволив на час карантину перевозити в громадському транспорті не 10 пасажирів, а 50% від кількості місць для сидіння. ДОКУМЕНТ

"Це значно покращить транспортне сполучення житлового массиву "Виноградар", - додав Олександр Густєлєв.

У відомстві нагадали, що на період дії обмежувальних заходів у столиці перевезення пасажирів у наземному громадському транспорті здійснюється винятково за наявності спеціальних квитків, посвідчення особи та засобів індивідуального захисту.

У Києві запустили додаткові маршрути громадського транспорту на час дії карантину, - КМДА 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3184458
 
 
 Топ коментарі
 
Тупее недовлады зеленых мартышек никого не было.С самого начала стоило увеличить количество транспорта,а не закрывать метро и устраивать коллапс.А в метро организовать выдачу масок и наличие дезинфекторов.А ну да....маски ведь разворовали и вывезли,точно.....Зеленые макаки-такие мародёры
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Зате ж новиє ліца, про яких мріяли зебіли.
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Маневри лайна в ополонці, то зменшать то збільшать.
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Тупее недовлады зеленых мартышек никого не было.С самого начала стоило увеличить количество транспорта,а не закрывать метро и устраивать коллапс.А в метро организовать выдачу масок и наличие дезинфекторов.А ну да....маски ведь разворовали и вывезли,точно.....Зеленые макаки-такие мародёры
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Зате ж новиє ліца, про яких мріяли зебіли.
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такие диванные стратеги, придя во власть (если это-таки произойдет), не выдерживают даже недели работы)
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Так они и не выдержали. Обос...лись на всех фротнах )))
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Маневри лайна в ополонці, то зменшать то збільшать.
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На Печерську взагалі відсутній транспорт, як хочеш так і добирайся не всім можна відсидітить дома на карантині. Просто настільки не продумано все недопрацьовано.
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Ну, это на Печерск тяжело, а с печерска - разогнался и до вышгорода на самокате без всяких усилий.
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Последователи дубилета превратили сайт киевпастранса в слайд-шоу не несущих никакой смысловой нагрузки уродливых физиономий.
Непонятно откуда автор черпнул информацию.
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Зупинити метрополітен,аби інфікувати незрівняно ефективніше в наземному Оце Досягнення В Киеве запустили дополнительные маршруты общественного транспорта на время действия карантина, - КГГА - Цензор.НЕТ 7872 В Киеве запустили дополнительные маршруты общественного транспорта на время действия карантина, - КГГА - Цензор.НЕТ 5938
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В Таиланде люди 26.03.2020 ходят без масок (почти)... И там полно девушек симпотных, которые общаються со многими мужчинами... А вирус там по статистике не сильно буйствует. Наверное все таки теплый климат его убивает! Видео прилагается https://www.youtube.com/watch?v=8u4_dcIBBHo
Так что все максимально самоизолируемся до лета, моем хорошо руки, не ходим по магазинам (почти).. Летом вирус должен пойти на спад, если верить этому видео.
Кто с кашлем используем маску. В магазине руками старайтесь по меньше трогать весь товар. Напрягает меня и других тоже, когда кто то покупает ********** 5 штук, а своими руками перед покупкой 100 штук перетрогает и придавливает...
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Путин пообещал значительно повысить налог на выплаты дивидендов в офшоры. Ставку налога поднимут с 2 до 15 процентов. А что у нас? Те, кто сейчас получает чистую прибыль должны на 50% покупать тест-системы, маски, медикаменты...
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