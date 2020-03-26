 Ледь не віддав кінці через важку форму коронавірусу: легені пошкоджені серйозно і надовго, - в Мюнхені видужав український дипломат Шевченко

Про хід своєї хвороби Шевченко написав на своїй сторінці в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Із 3 березня ледь не віддав кінці через важку форму коронавірусу, якою я у своєму віці та стані здоров'я не мав би захворіти, але захворів. Зараз загрози життю вже немає, хоча легені пошкоджені серйозно і надовго, сподіваюсь, що не назавжди;" , - написав Шевченко.

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36-річний дипломат зазначив, що шанси серйозно захворіти однакові у всіх, а в лікарні, де він лежав, літніх людей було приблизно 15 відсотків.

"Абсолютна більшість - від 20 до 60 рівномірно розподілені, нагадаю - в лікарні лежать тільки важкі, з легкою формою хворіють вдома", - написав він.

Шевченко також розповів, що незважаючи на те, що в Німеччині хороша система охорони здоров'я, у неї є свої серйозні мінуси.

"Мені доводилося наполягати, щоб мене госпіталізували із запаленням легенів і хоча б зробили рентген, мені доводилося "вибивати" тест на коронавірус перед випискою (безуспішно), але головне - все тут (і мабуть всюди) тримається не лише на лікарях, які, буває, з'явилися раз на день і зникли, скільки на медичному персоналі, на чиї часто балканські і східноєвропейські плечі лягає головний тягар вирулювання із цієї кризи, великий уклін цим людям, які за не особливо великі зарплати роблять таку надзвичайно важку, небезпечну і важливу працю", - написав дипломат.

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