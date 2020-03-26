EN|RU|UK
Теми дня: Коронавірус і карантин Російські терористи збили Боїнг
 Суспільство
  18535  105
Матеріали за темою:
Все про:Німеччина (1430) карантин (1103) дипломати (240) COVID-19 (2018) коронавірус (759)

 Ледь не віддав кінці через важку форму коронавірусу: легені пошкоджені серйозно і надовго, - в Мюнхені видужав український дипломат Шевченко

Український дипломат Дмитро Шевченко, який працює в генеральному консульстві України в Мюнхені, видужав після інфікування коронавірусом.

Про хід своєї хвороби Шевченко написав на своїй сторінці в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Із 3 березня ледь не віддав кінці через важку форму коронавірусу, якою я у своєму віці та стані здоров'я не мав би захворіти, але захворів. Зараз загрози життю вже немає, хоча легені пошкоджені серйозно і надовго, сподіваюсь, що не назавжди;" , - написав Шевченко.

Дивіться також: Як на МакДрайв: у Німеччині і Швейцарії можна пройти тест на коронавірус через вікно машини. ФОТО

36-річний дипломат зазначив, що шанси серйозно захворіти однакові у всіх, а в лікарні, де він лежав, літніх людей було приблизно 15 відсотків.

"Абсолютна більшість - від 20 до 60 рівномірно розподілені, нагадаю - в лікарні лежать тільки важкі, з легкою формою хворіють вдома", - написав він.

Шевченко також розповів, що незважаючи на те, що в Німеччині хороша система охорони здоров'я, у неї є свої серйозні мінуси.

"Мені доводилося наполягати, щоб мене госпіталізували із запаленням легенів і хоча б зробили рентген, мені доводилося "вибивати" тест на коронавірус перед випискою (безуспішно), але головне - все тут (і мабуть всюди) тримається не лише на лікарях, які, буває, з'явилися раз на день і зникли, скільки на медичному персоналі, на чиї часто балканські і східноєвропейські плечі лягає головний тягар вирулювання із цієї кризи, великий уклін цим людям, які за не особливо великі зарплати роблять таку надзвичайно важку, небезпечну і важливу працю", - написав дипломат.

Також читайте: У Німеччині за добу 4118 заражень COVID-19, 32 людини померли

Ледь не віддав кінці через важку форму коронавірусу: легені пошкоджені серйозно і надовго, - в Мюнхені видужав український дипломат Шевченко 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3184457
 
   
 Топ коментарі
 
В Мюнхені одужав, а от в Тернополі чи в Конотопі....
 показати весь коментар
 
Это тем сказочникам, которые говорят, что вирус ненастоящий или он затрагивает только стариков.
 показати весь коментар
 
Потому-то в больницу попал и выжил а в Украине мест кот наплакал и сами понимаете...
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
 
Все правильно. Людина жахливо мучається від задухи залишок життя.
Краще вмерти.
 показати весь коментар
 
 
А на кой ему тест на коронавирус перед выпиской? Все равно домой на строгий карантин. А кровь то у него и так брали на анализ гдето раз два дня, по себе знаю

Что он сильно избалован, лучше сказать сильно припух
 показати весь коментар
 
информационная компания по превращению народа в легко управляемую толпу успешно продолжается
 показати весь коментар
 
Отак,найкраща медицина Європи,а лікар з'явився раз в день і пропав.
Зате у нас чомусь всі впевнені,що лікар не має права відійти від пацієнта,причому обов'язково безоплатно (150євро в місяць цілком достатньо,німець в день не буде працювати за стільки),бо ж гіпократу клялися
 показати весь коментар
 
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовиниСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору