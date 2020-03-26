 Указ Путіна про землю в окупованому Криму підсилює основу для міжнародних санкцій, - посольство США

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Посольства США в Україні в Facebook.
"Новий "указ" Росії про обмеження прав власності на більшість земель у Криму і надання таких прав лише росіянами просто підсилює основу для міжнародних санкцій. Ми вкотре твердо повторюємо:: #КримЦеУкраїна", - сказано в повідомленні.
Як повідомлялося раніше, Президент РФ Володимир Путін вніс практично всю територію окупованого Криму до переліку територій, на яких землею не можуть володіти особи без російського громадянства.
До переліку увійшли земельні ділянки таких районів: Бахчисарайського; Джанкойського; Кіровського; Красноперекопського; Ленінського; Нижньогірського; Роздольненського; Сакського; Сімферопольського; Радянського; Чорноморського. А також прикордонні земельні ділянки міських округів Алушти, Армянська, Євпаторії, Керчі, Сак, Судака, Феодосії та Ялти.
Давите ту винторогию
простий приклад: живу неподалік від військового аеродрому. з 2015 спостерігав щоденні багатогодинні тренування військових літаків. з осені 2020 й по сьогодні - жодного літака в небі.
Адже це ті падлюки експериментували з ним ще в 2015 році.............. от і доекспериментувались!