EN|RU|UK
Теми дня: Коронавірус і карантин Російські терористи збили Боїнг
 Політика України
  2840  24
Матеріали за темою:
Все про:Крим (8928) посольство (386) Путін (16461) США (6372) наказ (235)

 Указ Путіна про землю в окупованому Криму підсилює основу для міжнародних санкцій, - посольство США

Надання права володіння землею в окупованому Криму тільки громадянам РФ підсилює основу для міжнародних санкцій проти Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Посольства США в Україні в Facebook.

"Новий "указ" Росії про обмеження прав власності на більшість земель у Криму і надання таких прав лише росіянами просто підсилює основу для міжнародних санкцій. Ми вкотре твердо повторюємо:: #КримЦеУкраїна", - сказано в повідомленні.

Як повідомлялося раніше, Президент РФ Володимир Путін вніс практично всю територію окупованого Криму до переліку територій, на яких землею не можуть володіти особи без російського громадянства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Указ Путіна про права на землю в окупованому Криму спрямований на прискорення колонізації півострова, - Чубаров

До переліку увійшли земельні ділянки таких районів: Бахчисарайського; Джанкойського; Кіровського; Красноперекопського; Ленінського; Нижньогірського; Роздольненського; Сакського; Сімферопольського; Радянського; Чорноморського. А також прикордонні земельні ділянки міських округів Алушти, Армянська, Євпаторії, Керчі, Сак, Судака, Феодосії та Ялти.

Указ Путіна про землю в окупованому Криму підсилює основу для міжнародних санкцій, - посольство США 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3184453
 
   
 Топ коментарі
 
А зебил , молчит , он видит мир в глазах плешивой крысы. Сейчас самое время долбануть паршку.
 показати весь коментар
 
Россия плевала на международное право, не выполнила Будапештские договоренности, плевала на суверенитет других государств, вероломно напала на Украину, оккупировала часть территории Украины. Десятки тысяч убитых, больше миллиона беженцев. Теперь Россия просит проявить гуманность и отменить санкции. В это время Путин подписывает указ о земле в оккупированном Крыму, опять плюет на международное право. В ответ цивилизованному миру необходимо ввести дополнительные новые санкции. Недопустимо, чтобы страна агрессор, оккупант - Россия оставалась безнаказанной. Президенту Украины Зеленскому необходимо быть инициатором введения новых санкций, если он президент Украины, а не шут с квартала
 показати весь коментар
 
Квартира Зеленского в Крыму: как выглядит и что о ней известно .18:12, 16 мая 2019
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Квартира Зеленского в Крыму: как выглядит и что о ней известно .18:12, 16 мая 2019
 показати весь коментар
 
 
Ти вже з Ліпецьку поверувся?/Белка прыгала на ёлке.Белка весело жила.......
 показати весь коментар
 
 
от тільки ті, що зараз звуть себе "владою" в Україні намагаються якнайдалі дистантуватись від цієї боротьби.
простий приклад: живу неподалік від військового аеродрому. з 2015 спостерігав щоденні багатогодинні тренування військових літаків. з осені 2020 й по сьогодні - жодного літака в небі.
 показати весь коментар
 
Путевой влады не было еще у нас. Либо очковтиратели.Либо "целую всех и вся - не трогайте меня"
 показати весь коментар
 
Ублажи себя - верь в любовь, луГАНДОНец! Указ Путина о земле в оккупированном Крыму усиливает основу для международных санкций, - посольство США - Цензор.НЕТ 4093
 показати весь коментар
 
 
А зебил , молчит , он видит мир в глазах плешивой крысы. Сейчас самое время долбануть паршку.
 показати весь коментар
 
 
Бий росіян! Дави російських окупантів!
 показати весь коментар
 
 
почему я против продажи земли в военное время? потому, что уже завтра ее будут "защищать" русские танки....
 показати весь коментар
 
 
Так цап пуйло думает, если оно повезёт в Италию « на тебе Боже,что нам не гоже» , то есть никаких нужных так Италии препаратов , масок, апаратов ВЛ , тестов оно ж привезло в 8 самолетах! Так вот , оно хочет что бы с трёх стран изгоев сняли санкции. Ну три страны это Иран, сев Корея ну и Параша, хорошая компания.
 показати весь коментар
 
 
Россия плевала на международное право, не выполнила Будапештские договоренности, плевала на суверенитет других государств, вероломно напала на Украину, оккупировала часть территории Украины. Десятки тысяч убитых, больше миллиона беженцев. Теперь Россия просит проявить гуманность и отменить санкции. В это время Путин подписывает указ о земле в оккупированном Крыму, опять плюет на международное право. В ответ цивилизованному миру необходимо ввести дополнительные новые санкции. Недопустимо, чтобы страна агрессор, оккупант - Россия оставалась безнаказанной. Президенту Украины Зеленскому необходимо быть инициатором введения новых санкций, если он президент Украины, а не шут с квартала
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Все страны плюют на международное право. Действует право сильного.
 показати весь коментар
 
Рашистская тварь, скоро будет тебе по 'праву сильного' талоны на всё, Госдеп окончательное решение о ликвидации заСрахи принял!
 показати весь коментар
 
 
Пропустите попрошайку Лаврова,сейчас он начнет ныть об отмене санкций,которые одичалых "не коснуться"))
 показати весь коментар
 
 
Указ Путина о земле в оккупированном Крыму - заставит Украину поглубже закапывать оккупантов!
 показати весь коментар
 
А санкції піндосам за коронавірус будуть?!
Адже це ті падлюки експериментували з ним ще в 2015 році.............. от і доекспериментувались!
 показати весь коментар
 
а вот великолепная Бусинка-Вошьдь, последняя надежда самых упоротых зебилов, продолжает смотреть в ж.пу хйла думая, что это глаз..
 показати весь коментар
 
 
Нужно вытеснять кацапов с рынка нефти и газа - от этого будет лучше всем.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору