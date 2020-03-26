 Антикризовий штаб має працювати за участю чиновників і депутатів, щоб захистити людей похилого віку, медиків та економіку, - Порошенко

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомила нардепка Ірина Геращенко.
"Уряд, на жаль, подав дуже розбалансуванні пропозиції, ідею створення стабілізаційного фонду, в якому мова не так про підтримку медицини і лікарів, як про виплати зовнішніх боргів. П. Порошенко визначив позицію "Європейської Солідарності" - антикризовий штаб при президентові має працювати за участю урядовців і депутатів, пріоритетом має бути захист літніх людей, медиків і захист економіки", - йдеться в повідомленні.
За словами Геращенко, катастрофа відбувається з компенсацією ПДВ, яке" знову, як в часи Азарова, коригується в ручному режимі".
"Ми категорично проти зняття статей підтримки фермерів. Потрібно разом боротися з підвищенням цін, подорожчання продуктів, держава має тут захистити найбідніших , найнезахищиненіших, через створення фонду продуктового для стабілізації цін на найнеобхідніші продукти. Також П. Порошенко виступив з ініціативою зеленого коридору і повітряного мосту для доставок гуманітарної медичної допомоги для боротьби з коронавірусом", - повідомляє нардепка.
1. Повернув заробітчан.
2. Держава існує лише у смартфоні.
- внученька, покажи куда крестик ставить, главное шоп не за Порошенка, главное шоп не за Порошенка...
Тоже обратил внимание, что заголовок и статья не совсем совмещаются)))
0-800-501-002
Цей сайт створено для взаємодопомоги українців через епідемію коронавірусу. У найбільшій зоні ризику цієї хвороби - літні люди. Разом ми можемо вберегти їх і зробити так, аби хвороба не забрала нічиї життя.
- Якщо ви потребуєте допомоги у придбанні чи доставці ліків чи продуктів, або ви знаєте таку людину, - додавайте заявку тут, або телефонуйте на гарячу лінію 0-800-501-002.
- Якщо ви хочете стати волонтером, купити для цих літніх людей продукти чи ліки та/або доставити їх - зареєструйтесь, та беріть заявки на допомогу.
Турбота про тих, хто поруч - це те, що зараз має нас усіх об'єднати.
порох - надо заботиться обо всех
а так - "какая разница" ))))