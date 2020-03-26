 Антикризовий штаб має працювати за участю чиновників і депутатів, щоб захистити людей похилого віку, медиків та економіку, - Порошенко

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомила нардепка Ірина Геращенко.

"Уряд, на жаль, подав дуже розбалансуванні пропозиції, ідею створення стабілізаційного фонду, в якому мова не так про підтримку медицини і лікарів, як про виплати зовнішніх боргів. П. Порошенко визначив позицію "Європейської Солідарності" - антикризовий штаб при президентові має працювати за участю урядовців і депутатів, пріоритетом має бути захист літніх людей, медиків і захист економіки", - йдеться в повідомленні.

За словами Геращенко, катастрофа відбувається з компенсацією ПДВ, яке" знову, як в часи Азарова, коригується в ручному режимі".

"Ми категорично проти зняття статей підтримки фермерів. Потрібно разом боротися з підвищенням цін, подорожчання продуктів, держава має тут захистити найбідніших , найнезахищиненіших, через створення фонду продуктового для стабілізації цін на найнеобхідніші продукти. Також П. Порошенко виступив з ініціативою зеленого коридору і повітряного мосту для доставок гуманітарної медичної допомоги для боротьби з коронавірусом", - повідомляє нардепка.

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