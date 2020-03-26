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 Туристична Київщина: з'явився сайт із віртуальними турами найцікавішими місцями регіону

Київська облдержадміністрація повідомила про запуск сайту, за допомогою якого всі охочі, не відходячи від комп'ютера або смартфона, можуть "прогулятися" найцікавішими туристичними пам'ятками Київської області

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Київської ОДА.

"Запрошуємо до віртуальних мандрів Київщиною! Завдяки новітнім технологіям можна познайомитись з надбаннями нашого краю не виходячи з дому. Виберіть подорож та прямо зараз починайте власну пригоду: https://walkinto.in/tour/bya5pw01ISWkxTcpDAy8H", - йдеться в повідомленні.

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Київщина туристична у цифровому форматі відкриває перед вами можливості відвідати:

  • "Саркофаг" над четвертим енергоблоком ЧАЕС (м. Прип’ять). Це режимний об’єкт, на який допускається лише обмежене коло осіб, однак тепер в його середину можете потрапити і ви.
  • Краєзнавчий музей міста Славутич і Чорнобильської АЕС (м. Славутич)
  • Музей "Лютізький плацдарм" в селі Нові Петрівці Вишгородського району
  • Преображенська церква у селі Нові Петрівці Вишгородського району Пам’ятка ландшафтного дизайну "Годинник вічності" в селі Ковалівка Васильківського району
  • Жіночий монастир на честь Ікони Божої Матері "Відрада і Втіха" у селі Велика Вільшанка Васильківського району
  • Преображенський чоловічий монастир у селі Нещерів, Обухівський район
  • Спасо-Преображенська церква в колишньому, нині затопленому, селі Гусинці Бориспільського району
  • Храм Святителя Миколая у селі Мазепинці Білоцерківського району
  • Музей українського рушника у місті Переяслав
  • Музей історії української православної церкви у місті Переяслав
  • Музей-садиба Катерини Білокур в селі Богданівка Яготинського району
  • Меморіальний музей Марка Вовчка у місті Богуслав
  • Музей історії Богуславщини у місті Богуслав
  • Білоцерківський краєзнавчий музей у місті Біла Церква
  • Музей космосу у місті Переяслав
  • Меморіальний комплекс "Парк козацької слави" у селі Мазепинці Білоцерківського району
Источник: https://censor.net.ua/ua/n3184448
 
 
 Топ коментарі
 
Самое время про туристические достопримечательности.
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Главная "иэюменка" тура посещение "рая", ну или "ада" ( это зависит от клиента).
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Самое время про туристические достопримечательности.
 показати весь коментар
 
 
Главная "иэюменка" тура посещение "рая", ну или "ада" ( это зависит от клиента).
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Хороша ідея,по нашим бомжатникам краще віртуально подорожувати
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а почему бесполезный мост педалика не в списке?
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а виртуальный тур по больницам глубинки тоже будет?
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шахов с хорошковским уже по два тура заказали , присоединяйтесь...
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Так же надо организовать виртуальное посещение своего банковского счета и пенсии. Страна в ж..смартфоне
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