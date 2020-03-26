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 Політика України
  2007  15
Все про:Ситник (570) Вища рада правосуддя (295)

 ВРП не притягатиме до відповідальності суддів, які оштрафували Ситника

Вища рада правосуддя вирішила не відкривати дисциплінарну справу щодо суддів, які ухвалили рішення проти глави НАБУ Артема Ситника.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті ВРП.

Ситник подав скарги на рішення судді Сарненського районного суду Рудого і судді Рівненського апеляційного суду Сачука. Однак, Третя дисциплінарна палата ВРП відмовила у відкритті дисциплінарного провадження. Законодавство не передбачає можливості переглядати такі відмови.

"Закон встановлює підстави для відмови, якщо скарга на суддю - це по суті критика його рішення. Така дисциплінарна практика, і кожна відмова тільки підтверджує це правило", - коментує член ВРП Павло Гречковський. Він прогнозує, що ця ситуація може привернути суспільну увагу. Однак, за його словами, ВРП діяла абсолютно законно і об'єктивно.

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"Якщо вже дисциплінарна палата ухвалила рішення про відмову, воно не оскаржується. Це з одного боку, спрощує процедуру, а з іншого - може провокувати інші форми тиску на нас. Бажання відігратися, але вже не юридичними способами", - прогнозує Гречковський.

Як повідомлялося, рішення щодо очільника і НАБУ ухвалювалися в 2019 році. Судами було встановлено порушення антикорупційного законодавства. Далі Ситника намагалися змістити з посади нардепи. НАЗК внесло його до реєстру корупціонерів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3184447
 
   
 Топ коментарі
 
А судьи кто? Были бы судьи не было бы корупции.Все они изначально на 100% свои чуваки.
И у каждого свой на крмлении власть держащих
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От Ситник молодець, ЗАМАЗАВСЯ і обідився, що в суді його не ВІДМАЗАЛИ.
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От Ситник молодець, ЗАМАЗАВСЯ і обідився, що в суді його не ВІДМАЗАЛИ.
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А судьи кто? Были бы судьи не было бы корупции.Все они изначально на 100% свои чуваки.
И у каждого свой на крмлении власть держащих
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Кто бы уже его и Холодницкого уволил. аудит провёл и расследования деятельности за 5 лет саботажа за огромные деньги начал?!
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Рано чи пізно, цей суддя сяде за явно незаконне рішення.
Питання не в тому чи винуватий Ситник, так, однозначно, а у тому, що при документуванні грубо порушено вимоги Закону.
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"Рано чи пізно, цей суддя сяде за явно незаконне рішення." - дурень думкою багатіє...
(хоча я на твоєму боці)...
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Влада зміниться, і усе піде по новому колу.
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Ну - показова влада зміниться - а реальна влада - олігархат та їхні "слуги" - судді, прокурори, мусора, фСБУ як було так і буде.
Отже - реальна влада не зміниться...

І шо - ці паразити (вже поління повиростали) звикли їздити на крутих тачках та жити у розкоші - підуть на завод чи на ферму працювати?
Їх можна тільки знищити.
А знищити неможливо...
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Нехай вже краще "винуватий" Ситник, аніж якийсь безвинний Сивохо.
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якщо судове рішення залишиться в силі, то притягнення судді до відповідальності - неможливо!!!
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Хто вам сказав, що не знайдуть спосіб його скасувати? За наявності політичної волі - легко.
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Якщо буде орієнтація на політичну волю - тоді ми ніколи не вийдемо на верховенство права.
Але, Якщо керуватись політичною волею, то ви думаєте Ситник невинуватий? може, якраз , навпаки?
Не буде верховенства права - держава приречена.
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Это тот самый Гречковский, который быз задержан со взяткой??? Ну тогда правосудие в надежных руках. Читаешь постановление этого ВРП и диву даешься, какие дебилы управляют нашим правосудием.....
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може Гречковські проводив операцію по викриттю?
ці всі люди на апераціях - їм можна.
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