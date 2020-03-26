 ВРП не притягатиме до відповідальності суддів, які оштрафували Ситника

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті ВРП.

Ситник подав скарги на рішення судді Сарненського районного суду Рудого і судді Рівненського апеляційного суду Сачука. Однак, Третя дисциплінарна палата ВРП відмовила у відкритті дисциплінарного провадження. Законодавство не передбачає можливості переглядати такі відмови.

"Закон встановлює підстави для відмови, якщо скарга на суддю - це по суті критика його рішення. Така дисциплінарна практика, і кожна відмова тільки підтверджує це правило", - коментує член ВРП Павло Гречковський. Він прогнозує, що ця ситуація може привернути суспільну увагу. Однак, за його словами, ВРП діяла абсолютно законно і об'єктивно.

Читайте також: Внесення Ситника до реєстру корупціонерів законно і було б підставою для звільнення будь-якого прокурора, - Холодницький

"Якщо вже дисциплінарна палата ухвалила рішення про відмову, воно не оскаржується. Це з одного боку, спрощує процедуру, а з іншого - може провокувати інші форми тиску на нас. Бажання відігратися, але вже не юридичними способами", - прогнозує Гречковський.

Як повідомлялося, рішення щодо очільника і НАБУ ухвалювалися в 2019 році. Судами було встановлено порушення антикорупційного законодавства. Далі Ситника намагалися змістити з посади нардепи. НАЗК внесло його до реєстру корупціонерів.