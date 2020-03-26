 ВРП не притягатиме до відповідальності суддів, які оштрафували Ситника

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті ВРП.
Ситник подав скарги на рішення судді Сарненського районного суду Рудого і судді Рівненського апеляційного суду Сачука. Однак, Третя дисциплінарна палата ВРП відмовила у відкритті дисциплінарного провадження. Законодавство не передбачає можливості переглядати такі відмови.
"Закон встановлює підстави для відмови, якщо скарга на суддю - це по суті критика його рішення. Така дисциплінарна практика, і кожна відмова тільки підтверджує це правило", - коментує член ВРП Павло Гречковський. Він прогнозує, що ця ситуація може привернути суспільну увагу. Однак, за його словами, ВРП діяла абсолютно законно і об'єктивно.
"Якщо вже дисциплінарна палата ухвалила рішення про відмову, воно не оскаржується. Це з одного боку, спрощує процедуру, а з іншого - може провокувати інші форми тиску на нас. Бажання відігратися, але вже не юридичними способами", - прогнозує Гречковський.
Як повідомлялося, рішення щодо очільника і НАБУ ухвалювалися в 2019 році. Судами було встановлено порушення антикорупційного законодавства. Далі Ситника намагалися змістити з посади нардепи. НАЗК внесло його до реєстру корупціонерів.
И у каждого свой на крмлении власть держащих
Питання не в тому чи винуватий Ситник, так, однозначно, а у тому, що при документуванні грубо порушено вимоги Закону.
(хоча я на твоєму боці)...
Отже - реальна влада не зміниться...
І шо - ці паразити (вже поління повиростали) звикли їздити на крутих тачках та жити у розкоші - підуть на завод чи на ферму працювати?
Їх можна тільки знищити.
А знищити неможливо...
Але, Якщо керуватись політичною волею, то ви думаєте Ситник невинуватий? може, якраз , навпаки?
Не буде верховенства права - держава приречена.
ці всі люди на апераціях - їм можна.