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Все про:привітання (461) Турчинов (952) Національна гвардія (686) Балан (10)

 Сьогодні День Національної гвардії України

Свято встановлено Указом Президента від 18 березня 2015 року.

13 березня 2014 року Верховна Рада ухвалила закон "Про Національну Гвардію України", згідно з яким ця структура - військове формування з правоохоронними функціями. Базою для формування особового складу НГУ стали внутрішні війська МВС, а також добровольці, повідомляє Цензор.НЕТ.

Від початку збройної агресії Росії на Донбасі до лав Національної гвардії зарахували кілька добровольчих батальйонів, які воювали проти російських окупантів. З квітня 2014 року особовий склад Нацгвардії у взаємодії зі Збройними Силами України брав участь в Антитерористичній операції на сході.

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Підрозділи оперативного призначення Нацгвардії були сформовані за структурою підрозділів Сухопутних військ ЗСУ та забезпечені необхідною бронетехнікою та озброєнням.

Законом України встановлено, що чисельність Національної гвардії не може перевищувати 60 тис. військовослужбовців.

У 2018 році основними кольорами Національної гвардії стали оливковий, темно-синій та колірна гамма Хижак.

Беретним знаком Нацгвардії є золотиста промениста восьмикутна зірка, нагорі якої розміщена гренада з полум'ям.

"Шановні бойові друзі! Прийміть найщиріші привітання з нагоди шостої річниці з Дня створення Національної гвардії України. Від першого дня створення формування у буремному березні 2014 року і по сьогодні воїни-гвардійці щоденно виконують завдання по захисту незалежності і територіальної цілісності держави на сході України, весь цей час залишаються однією з найважливіших складових Об’єднаних сил… Керівництво держави високо цінує ратну працю військовослужбовців. Разом з тим вищим критерієм оцінки нашої роботи залишається рівень довіри суспільства. Я пишаюся тим, що мільйони пересічних українців сприймають бійців у гвардійських одностроях як своїх захисників, на допомогу яких можна покластися у будь-якій ситуації. Висока повага і шана простих громадян – наша з вами спільна заслуга, найвищий здобуток та орієнтир на майбутнє… Висловлюю щиру вдячність всім, хто сумлінною службою зміцнює авторитет Національної гвардії України у суспільстві", - йдеться в привітанні командувача Національної гвардії України Миколи Балана..

"Щиро вітаю із професійним святом – Днем Національної гвардії України. Сьогодні ми вшановуємо всіх гвардійців, які героїчно зміцнюють oбoрoнoздатність держави і захищають безпеку українського народу. Нині Національна гвардія – це доблесні захисники Вітчизни, які стоять на сторожі конституційного ладу, забезпечують дотримання прав і свобод людини, охорону важливих державних об’єктів та громадського правопорядку. Низький уклін та вічна пам’ять бійцям, які віддали своє життя заради нашої Батьківщини. Про подвиг кожного із них завжди пам’ятатимемо. Нехай любов до рідної землі та людська вдячність надають вам наснаги у нелегкій та відповідальній справі – служінню Україні. Бажаю усім військовослужбовцям та ветеранам Національної гвардії міцного здоров’я, незламності духу, миру та добра вам і вашим родинам", - йдеться в привітанні президента Володимира Зеленського.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3184446
 
 
 Топ коментарі
 
Це не його свято. У нього день бігуна від призову.
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преЗЕдент уже поздравил?
(положено по сценарию)
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Це не його свято. У нього день бігуна від призову.
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Поздравляю Всех кто служил в ВВ МВД, и продолжает служить в Национальной Гвардии Украины!
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мусора не люди - говорил када -то министр МВД
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Из надежды нации превратились в армянских собак. Браво, есть что праздновать.
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Слава гвардії ! Не даром оркі з москалями їх і дотепер сцать.
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да, только сцат не тех, кто в Киеве виппалаты охраняет ?
правда ?
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это те, которые на блокпостах вдали от передовой
УБД зарабатывают вахтовым методом ?
виппалаты охраняют ?
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В честь праздничка, может, наш зеленый лабух сбацает что-нибудь на рояле для доблестных вертухаев? Сьогодні День Національної гвардії України - Цензор.НЕТ 1490 (...это не про бойцов на передке, почему-то одетых в ментовскую форму )
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Генерал Кульчицький що був "мусарам и вертухаем"(цих два поганих слова з москальського діалекту, впершу почув у кінці 70х поч. 80 під час служби в ЗАБВО - Чита, Улан Уде и прочих мухасрансках. Вживалися такі слова переважно знедоленим рус.люмпеном
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не надо сравнивать
Кульчитський и добровольцы вынуждены были быть в нацгвардии,
вертухаи их использовали, и прикрываясь за их спинами
себе корочек напечатали,
а тех, кто Патриоты, в том числе и Кульчитського устранили
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