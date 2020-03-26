 Доопрацьовуємо законопроєкт "другої хвилі" карантину, - "слуга народу" Третьякова

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила голова Комітету ВР з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова (фракція "Слуга народу") в Facebook.
"Допрацьовуємо законопроєкт" другої хвилі "карантину.
Мої думки - це збереження доходів населення. Вчора відстояла свою норму щодо не оподаткування податком на доходи фізосіб (18%) перші чотири тисячі гривні доходу у випадках, якщо місячна зарплата до 7000. Пропонувала межу у 15 000 грн. Почнемо з 7000. Це теж прогрес", - написав вона.
Як повідомлялося раніше, орієнтовно, проведення позачергового засідання Верховної Ради заплановано на суботу, 28 березня.
К ним не применяйте те нормы.
і хлорку пити - обов'язково!
хочу побачити, як в тебе це вийде, зюзік
вони - говорили балакали...а ми - сіли і заплакали
Они дорабатывают!
https://www.unian.ua/economics/finance/10931477-nimechchina-ryatuvatime-ekonomiku-rekordnoyu-sumoyu-shvalili-antikrizoviy-paket-na-750-milyardiv-yevro.html
Беня підняв ціни на квитки і на свою продукцію. Спекулянти захоплюють ринки продажу валюти. І ще велика просьба, хоч не лізьте в банк, а то все полетить прахом.
если не заморачиваться с индивидуализацией пепла, то это легко можно силами
небольшой бригады осуществить,
строил топку на пеллетах, киловат 400, то при нормальных пеллетах огнеупор ярко оранжевый,
сгорает всё