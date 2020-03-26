 Уряд запропонував поправки до бюджету зі зростанням дефіциту на 200 млрд гривень, - нардеп Гончаренко

Про це повідомив у Facebook депутат Олексій Гончаренко з "Європейської Солідарності" із посиланням на проєкт поправок, розісланий фракціям вночі, передає Цензор.НЕТ.

"Кабмін запропонував ВР зміни до держбюджету. Серед іншого, вони пропонують: зменшити доходи ДБ на 115 млрд гривень, збільшити витрати на 96 млрд гривень. Відповідно, дефіцит ДБ збільшиться на 202 млрд гривень, або майже в 4 рази", - написав депутат.

Зараз дефіцит держбюджету-2020 передбачено на рівні 2,09% ВВП, або 94,275 млрд гривень.

Гончаренко зазначив, що покрити дефіцит, що зріс, пропонується за рахунок внутрішніх запозичень на 147 млрд гривень і зовнішніх на 131 млрд гривень.

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