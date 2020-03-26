 Уряд запропонував поправки до бюджету зі зростанням дефіциту на 200 млрд гривень, - нардеп Гончаренко

Про це повідомив у Facebook депутат Олексій Гончаренко з "Європейської Солідарності" із посиланням на проєкт поправок, розісланий фракціям вночі, передає Цензор.НЕТ.
"Кабмін запропонував ВР зміни до держбюджету. Серед іншого, вони пропонують: зменшити доходи ДБ на 115 млрд гривень, збільшити витрати на 96 млрд гривень. Відповідно, дефіцит ДБ збільшиться на 202 млрд гривень, або майже в 4 рази", - написав депутат.
Зараз дефіцит держбюджету-2020 передбачено на рівні 2,09% ВВП, або 94,275 млрд гривень.
Гончаренко зазначив, що покрити дефіцит, що зріс, пропонується за рахунок внутрішніх запозичень на 147 млрд гривень і зовнішніх на 131 млрд гривень.
Щось зелебоби з кожним днем все більш незадоволені. Чи сміятися втомилися, чи карантин х...во мажеться на хліб
это 95 квартал!!!
Подавай...
P. S Стирай штаны там тоже Порох насрал)))
Шкода, що мало хто їм нагадує, що в 1920-му досвід такої кореї в нашій історії вже був...
А на скільки тобі вистачить того,що ти конфіскуєш ? На рік вистачить? Вважаєте,що Ахмєт з Бєньою зберігають статки в золотих зливках в бункері ?
Держава,економіка і суспільство набагато складніші,ніж ви собі уявляєте.
Північна Корея чи південо-західний федеральний округ?
https://www.unian.ua/economics/finance/10931477-nimechchina-ryatuvatime-ekonomiku-rekordnoyu-sumoyu-shvalili-antikrizoviy-paket-na-750-milyardiv-yevro.html
э не... не все! а обслуга.?..там "ихних" малувато! ))))))
Далі буде...
"На фоне роста паники в городе, в связи с карантином, может произойти рост преступности. Поэтому существует вариант установить вокруг города блокпосты. Это поможет помешать распространению коронавирусной инфекции, а также затруднит деятельность преступников. Для поддержания порядка на улицах могут привлечь волонтеров, добровольцев, ветеранов АТО и частные охранные фирмы. Я предупредил, что суды не могут работать в обычном режиме, из-за чего некоторые злоумышленники могут не успеть найти себе адвоката...."
Ну-ну...