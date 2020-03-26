EN|RU|UK
Теми дня: Коронавірус і карантин Російські терористи збили Боїнг
 Політика України
  891  20
Все про:банки (358) Геращенко Ірина (985) МВФ (707) Європейська Солідарність (303)

 Фракція "ЄС" закликає владу ухвалити "антиколомойський" закон, необхідний для нової програми з МВФ, - Геращенко

"Європейська Солідарність" не підтримує норму законопроєкту про компенсації колишнім власникам "Приватбанку" і закликає владу розблокувати співпрацю з Міжнародним валютним фондом, ухваливши "антиколомойський закон".

Як інформує Цензор.НЕТ зі посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності", про це заявила нардепка Ірина Геращенко.

"Зараз ми побачили, вночі нам прислали законопроект, який уряд пропонує на розгляд парламенту, там є кілька надзвичайно критичних моментів. Перше. Якщо говорити про так званий пакет МВФівських законів, зокрема, про банки, там і досі передбачена ця норма – компенсації колишнім власникам "ПриватБанку". Тобто це означає, що в умовах, коли кожен українець сьогодні втрачає через фактично втрату роботи через цей вимушений карантин, з українців намагаються забрати кошти для того, щоб сплатити ці компенсації", – сказала вона.

Вона зазначила, що фракція не буде підтримувати цю норму.

"Звичайно, ми ніколи не будемо підтримувати цю норму, хоча в цілому за цей закон МВФівський, якщо вилучається ця норма, наша політична сила буде голосувати", – додала Геращенко.

Нагадаємо, раніше Кабмін вніс у Раду законопроєкт про вдосконалення регулювання банківської діяльності, необхідний для нової програми з МВФ.

Також читайте: Кредит від МВФ все одно буде розкрадено. А люди чекають не закону щодо "ПриватБанку", а інших рішень, - "слуга народу" Дубінський

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3184440
 
   
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
дети малые. Просят Коломойского принять антиколомойский закон.
 показати весь коментар
 
 
Сейчас из будки выскочит ручной пудель Коломойского - Дубинский и начнёт тявкать
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
та, ирка, она в гневе страшна, особенно в состоянии аффекта, тогда от нее все коронавирусы в ужасе прячутся в ближайших подворотнях
 показати весь коментар
 
 
Моня, вынь тампакс из глаз. Здесь - о противодействии компенсации бывшим влпдельцам Привата... за мой счет, заметь, не твой, косаб... или совсем обонягие потерял, шелудивый?
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
петя, - крадене треба повертати
 показати весь коментар
 
 
Какая связь с вором коломойским и этим постом ? Или ты трольчик ?
 показати весь коментар
 
 
Слуг урода призывают принять антиуродский закон. Веселуха, ***...
А вы, лохи, цак наденьте и в пепелаце сидите, ибо карантин же ж!
 показати весь коментар
 
 
Вони там подуріли? Це ж бубочкин партньор по виводу бабла з України.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Служанка трёх господ дуреет все стремительней)))
 показати весь коментар
 
 
Якщо хочете жити- поверніть Порошенко з командою. Ці люди зупинили агресію Росії і вивели економіку в плюси після Януковича! З епідемією також би справились! Ви привели до влада пістабола-популіста в найгірший час!
 показати весь коментар
 
 
Не мы, а они. Я отмежовываюсь... дурак - не мой выбор...
 показати весь коментар
 
Люди, уважно дивіться за руками ЗЕбілів!! щоб ті мерзотники чогось під паніку не натворили.....
тільки ІМПІЧМЕНТ ЗЕбілу нас врятує!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
 показати весь коментар
 
 
Слуги уродів таки засунули в проект норму, за якою беня вдруге на Приваті матиме змогу нагрітись на державній казні... Ну от - і що ти зробиш з ворюгами, які звикли лише красти, красти, красти...
 показати весь коментар
 
Не києм, то палицею ... Все викрутити хочуть так щоб куплені суди Бені грошики повернули. Ну, ж Лондонський суд арештував стирені Коломойским гроші, у США проти нього теж саме справа, а і зелені виродки хочуть ще раз рейдернути бюджетні гроші.
Арештувати Беню та спільників треба
 показати весь коментар
 
 
Націоналізувати треба усе майно Бені, включно з Г+Г, МАУ та ін.
 показати весь коментар
 
Отжали украинский частный банк и сейчас хотят поставить страну на колени перед иностранцами. "Патриоты", вы просто молодцы, вышиванки не забудьте одеть когда за МВФ молиться будете.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору