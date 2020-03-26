 МОЗ: Здоровим людям не треба носити маски, якщо лише вони не надають допомогу хворому COVID-19

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я Facebook.
Так, у відомстві перерахували випадки у яких необхідно носити маску:
▪️здоровим людям носити маску треба, тільки якщо вони надають допомогу людині хворій на COVID-19;
▪️якщо ви кашляєте або чхаєте, надівайте маску;
▪️маски є ефективним засобом тільки в комбінації з регулярною обробкою рук спиртовмісним антисептиком або водою з милом;
▪️якщо ви користуєтеся маскою, вам слід знати правила використання та утилізації одноразових медичних масок.
Також у МОЗ розповіли, як правильно користуватися медичною маскою:
▪️перш ніж надіти маску, обробіть руки спиртовмісним антисептиком або ретельно помийте;
▪️покрийте рот та ніс маскою і переконайтеся, що вона щільно прилягає;
▪️не торкайтеся маски під час її носіння;
▪️якщо треба торкнутися до маски, обробіть руки; спиртовмісним антисептиком чи ретельно помийте
▪️якщо маска стане вологою, замініть її новою;
▪️не використовуйте маску повторно.
У відомстві зазначили, що маску теж потрібно знімати правильно і дали такі рекомендації:
▪️обережно зніміть маску ззаду, не торкаючись основної її частини;
▪️негайно викиньте у закритий контейнер;
▪️ретельно обробіть руки спиртовмісним антисептиком чи помийте з милом.
а ничего,что до этого писали ВСЕМ ОДЕТЬ
в магазин,транспорт,и т.д без маски входа нет
долбодятлы,когда вас уже вынесут вперёд ногами
Зєленого чмирка Зєлю геть. Негайно. Дострокові.
Цитати:
"Де ці коні і де ці протигази для них?"
прем"єр-міністр України Юлія Тимошенко 9 листопада 2009 року на протиепідемічній нараді у Волинській облдержадміністрації розповіла, що в запасах мобілізаційного резерву в Держкомрезерві країни виявила протигази для коней
Три роки по Першій світовій, 1921-го, в Лондоні вийшла збірка воєнних оповідань про сержанта-"кокні" - так називали уродженців британської столиці. Є там така історія: "Якось увечері ми виступили до лінії фронту. Нас попередили про можливу газову атаку. Черговий офіцер наказав одягнути протигази на себе й коней. Останні мали трохи іншу конструкцію - подібні на щільний мішок, натягнутий на морду. За якийсь час офіцер знов обійшов колону, щоб перевірити, як виконують його наказ. У цей час пролунав бадьорий вигук:
- Будьте мужніми, хлопці! - "кокні" підняв протигаз, наче кепку.
Офіцер запитав, у чому річ. "Кокні" показав на свого коня, теж без маски:
- Моя кобила скинула її, а коли вона так робить, не буде газової атаки. Вона відчуває наближення отрути".
У Червоній армії протигази для коней взяли на озброєння 1928 року. До Другої світової Інститут хімоборони розробив три моделі. Першою було те саме "відро" з кількох простьобаних вертикально шарів тканини. На дні містився фільтр. Наступні дві моделі - КСПМ і КСПФ-1 - більше нагадували протигаз. Їх виробляли з прорезиненого брезенту, вони мали пару фільтрів. У КСПМ кріпилися до маски, у КСПФ-1 - трималися на гофрованому шлангу.
Размер противогаза определяют обмером сантиметровой лентой окружности головы лошади на 5 см ниже гребня скуловой кости.
По данным обмера размеры противогаза определяются следующим образом:
• размер № 1 - для лошадей с окружностью головы до 54 см;
• размер № 2 - от 55 до 60 см;
• № 3 - от 61 до 67 см;
• № 4 - от 68 до 75 см.
После подбора маски подгоняют затылочный и налобный ремни к голове лошади и проверяют плотность прилегания обтюратора. Подогнанный противогаз закрепляется за каждой лошадью.
По-перше, звідки людина може знати чи заражена вона чи ні?
По-друге, є маски з рівнем захисту FFP3 які захищають від зараження.
Видно що МОЗ веде свідому антиукраїнську діяльність з метою зараження якомога більшої кількості людей. Де СБУ?