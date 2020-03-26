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 МОЗ: Здоровим людям не треба носити маски, якщо лише вони не надають допомогу хворому COVID-19

У МОЗ нагадали українським громадянам, коли і як необхідно використовувати медичні маски.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я Facebook.

Так, у відомстві перерахували випадки у яких необхідно носити маску:

▪️здоровим людям носити маску треба, тільки якщо вони надають допомогу людині хворій на COVID-19;
▪️якщо ви кашляєте або чхаєте, надівайте маску;
▪️маски є ефективним засобом тільки в комбінації з регулярною обробкою рук спиртовмісним антисептиком або водою з милом;
▪️якщо ви користуєтеся маскою, вам слід знати правила використання та утилізації одноразових медичних масок.

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Також у МОЗ розповіли, як правильно користуватися медичною маскою:

▪️перш ніж надіти маску, обробіть руки спиртовмісним антисептиком або ретельно помийте;
▪️покрийте рот та ніс маскою і переконайтеся, що вона щільно прилягає;
▪️не торкайтеся маски під час її носіння;
▪️якщо треба торкнутися до маски, обробіть руки; спиртовмісним антисептиком чи ретельно помийте
▪️якщо маска стане вологою, замініть її новою;
▪️не використовуйте маску повторно.

У відомстві зазначили, що маску теж потрібно знімати правильно і дали такі рекомендації:

▪️обережно зніміть маску ззаду, не торкаючись основної її частини;
▪️негайно викиньте у закритий контейнер;
▪️ретельно обробіть руки спиртовмісним антисептиком чи помийте з милом.

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МОЗ: Здоровим людям не треба носити маски, якщо лише вони не надають допомогу хворому COVID-19 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3184436
 
 
 Топ коментарі
 
не надо носить маски/ и сажать за вывоз 900 тонн масок не надо.
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а хто зараз впевнений, що він на 100% здоровий?
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дебіли, де стільки масок набратись коли їх нема? дібіли - де маски по 2 грн поділи?
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Гарна рекомендація, тепер всі відносно здорові люди, зняли маску і пішли на вулицю. За такі поради потрібно саджати.
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от с"ки,надо же чем-то оправдать отсутствие масок в аптеках
а ничего,что до этого писали ВСЕМ ОДЕТЬ
в магазин,транспорт,и т.д без маски входа нет
долбодятлы,когда вас уже вынесут вперёд ногами
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а где их брать эти маски? помните как в совковском фильме "приключения буратино" буратино хотил купить билет на представление в кукольный театр а кассир в кассе сказала что надо заплатить деньги , буратино спросил а где их берут эти деньги - в больших толстых кошельках моя радость , ответила тетя! так и где эти маски? у радуцкого и других слуг , моя радость!
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Зєля понабирав корупціонерів у владу, ті загнали за кордон всі мед маски, гроші роспихали по кишеням, в наших аптеках масок нема вже другий місяць, а мінздрав нам чеше, що маски не потрібні???
Зєленого чмирка Зєлю геть. Негайно. Дострокові.
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да да канешна . только почемуто носителей безсимптомных мы никак посчитать не мжем и лечат препаратами от чумы
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Дефіцит масок? Для зебілів даю корисну рекомендацію.
Цитати:

"Де ці коні і де ці протигази для них?"
прем"єр-міністр України Юлія Тимошенко 9 листопада 2009 року на протиепідемічній нараді у Волинській облдержадміністрації розповіла, що в запасах мобілізаційного резерву в Держкомрезерві країни виявила протигази для коней
Три роки по Першій світовій, 1921-го, в Лондоні вийшла збірка воєнних оповідань про сержанта-"кокні" - так називали уродженців британської столиці. Є там така історія: "Якось увечері ми виступили до лінії фронту. Нас попередили про можливу газову атаку. Черговий офіцер наказав одягнути протигази на себе й коней. Останні мали трохи іншу конструкцію - подібні на щільний мішок, натягнутий на морду. За якийсь час офіцер знов обійшов колону, щоб перевірити, як виконують його наказ. У цей час пролунав бадьорий вигук:
- Будьте мужніми, хлопці! - "кокні" підняв протигаз, наче кепку.
Офіцер запитав, у чому річ. "Кокні" показав на свого коня, теж без маски:
- Моя кобила скинула її, а коли вона так робить, не буде газової атаки. Вона відчуває наближення отрути".
У Червоній армії протигази для коней взяли на озброєння 1928 року. До Другої світової Інститут хімоборони розробив три моделі. Першою було те саме "відро" з кількох простьобаних вертикально шарів тканини. На дні містився фільтр. Наступні дві моделі - КСПМ і КСПФ-1 - більше нагадували протигаз. Їх виробляли з прорезиненого брезенту, вони мали пару фільтрів. У КСПМ кріпилися до маски, у КСПФ-1 - трималися на гофрованому шлангу.
МОЗ: Здоровим людям не треба носити маски, якщо лише вони не надають допомогу хворому COVID-19 - Цензор.НЕТ 9354

МОЗ: Здоровим людям не треба носити маски, якщо лише вони не надають допомогу хворому COVID-19 - Цензор.НЕТ 6826 МОЗ: Здоровим людям не треба носити маски, якщо лише вони не надають допомогу хворому COVID-19 - Цензор.НЕТ 8560
Размер противогаза определяют обмером сантиметровой лентой окружности головы лошади на 5 см ниже гребня скуловой кости.

По данным обмера размеры противогаза определяются следующим образом:
• размер № 1 - для лошадей с окружностью головы до 54 см;
• размер № 2 - от 55 до 60 см;
• № 3 - от 61 до 67 см;
• № 4 - от 68 до 75 см.
После подбора маски подгоняют затылочный и налобный ремни к голове лошади и проверяют плотность прилегания обтюратора. Подогнанный противогаз закрепляется за каждой лошадью.
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Та вже мовчали б краще,ніж дурню таку нести.Звичайно, всі розуміють,що маски потрібно носити всім, бо щосекундно на тебе може дихнути чи кашлянути хто завгодно.
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Я бачу рівень наших медиків, а особливо людей з МОЗ не те що примітивний, а - печерний.
По-перше, звідки людина може знати чи заражена вона чи ні?
По-друге, є маски з рівнем захисту FFP3 які захищають від зараження.
Видно що МОЗ веде свідому антиукраїнську діяльність з метою зараження якомога більшої кількості людей. Де СБУ?
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Наверное китайцы все больные, или рекомендаций украинских не слышали, что все 100% ходят с масками. И зараза остановилась и отступает! У нас вместо обеспечения защитой рассказывают дурь о том, что это не нужно делать...
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Читаешь советы минздрава и диву даешься,оказывается наш "минздрав" в лице Голобуцкого фельдшера и Скалецкой, мудрее и профессиональнее всех минздравов в мире,включая Китай,Германию ,США и многих других стран ,где правительства скупали маски у нас,где призывают население одевать маски,потому,что карантин заражения несколько недель,и если каждый, без маски начнет кашлять и чихать,то маска хоть на какой-то % снизит распространение вируса,этими мантрами ,что маски не нужны, эти спецы новоявленные ,которых Зеленский поназначал,судорожно ищут оправдания,что распродали весь резерв.
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Конечно не надо их просто нет! И как это узнать? Если человек 5 дней носитель ,а симптомов у него нет?
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Що тільки не вигадаєш коли масок не має і ти боїшся, що за це, рано чи пізно з тебе спитають...
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так звичайно - носити не треба, краще продати, за валюту
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А як вони можуть бути 100% впевненими, що здорові? Плять. Яких довбодятлів ви наобирали. Вони ж, реально, небезпечні. Люди, носіть маски, ради себе і своїх рідних. Рятуйтесь. Бо ці кретини вміють лише заробляти на вашій безпеці і ризикувати вашим життям
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те, кто имел счастье-несчастье родиться в ссср помнят - ка только пропадал сахар - появлялась статья "сахар - белая смерть", масло - "о вреде масла", мяса - о пользе вегетарианства ))) и т.д ...вот что-то это мне тоже напомнила старую саветскую пропаганду...
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Маска в любом случае защита, минимальная но всё же. Если её правильно использовать. Причём врачи развитых стран говорят что чем выше доза заражения вирусом тем сложней будет протекать болезнь.Так что у нас в Минздраве дебилы сидят.
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Во дворах городов и деревень НАДО ЖЕЧЬ КОСТРЫ И ЛЮДЯМ БЫТЬ ВОКРУГ НИХ. Существует 5видов огня:1)Солнце 2) Молния 3)огоь в храмах 4) в корнях растений 5)-В ГЛАЗАХ ЛЮДЕЙ И ЖИВОТНЫХ-когда он гаснет ,то человек умерает. КОСТРЫ БУДУТ ВОСПОЛНЯТЬ ЭТОТ ОГОНЬ.ЭТО ПОМОЖЕТ ХОТЬ НЕМНОГО.А может быть и много,если поверишь в это,ведь СВЯТОЙ ОГОНЬ(АтаЯн-Отец горящий)=АДАМ. Попробуй народ.
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