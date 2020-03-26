 МОЗ: Здоровим людям не треба носити маски, якщо лише вони не надають допомогу хворому COVID-19

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я Facebook.

Так, у відомстві перерахували випадки у яких необхідно носити маску:

▪️здоровим людям носити маску треба, тільки якщо вони надають допомогу людині хворій на COVID-19;

▪️якщо ви кашляєте або чхаєте, надівайте маску;

▪️маски є ефективним засобом тільки в комбінації з регулярною обробкою рук спиртовмісним антисептиком або водою з милом;

▪️якщо ви користуєтеся маскою, вам слід знати правила використання та утилізації одноразових медичних масок.

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Також у МОЗ розповіли, як правильно користуватися медичною маскою:

▪️перш ніж надіти маску, обробіть руки спиртовмісним антисептиком або ретельно помийте;

▪️покрийте рот та ніс маскою і переконайтеся, що вона щільно прилягає;

▪️не торкайтеся маски під час її носіння;

▪️якщо треба торкнутися до маски, обробіть руки; спиртовмісним антисептиком чи ретельно помийте

▪️якщо маска стане вологою, замініть її новою;

▪️не використовуйте маску повторно.

У відомстві зазначили, що маску теж потрібно знімати правильно і дали такі рекомендації:

▪️обережно зніміть маску ззаду, не торкаючись основної її частини;

▪️негайно викиньте у закритий контейнер;

▪️ретельно обробіть руки спиртовмісним антисептиком чи помийте з милом.

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