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 На ранок 26 березня в Україні зафіксовано 43 нові випадки COVID-19, всього підтверджено 156 випадків, за добу надійшло 183 підозри, - МОЗ

В Україні зафіксовано 156 випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

За даними ЦГЗ, станом на 10:00 26 березня в Україні 156 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 5 летальних, 1 пацієнт одужав та вже виписаний з лікарні. За добу було зафіксовано 43 нові випадки.

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Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

▪️Вінницька область — 1 випадок;
▪️Волинська область — 2 випадки;
▪️Дніпропетровська область — 2 випадки;
▪️Донецька область — 1 випадок;
▪️Запорізька область — 7 випадків;
▪️Житомирська область — 2 (1 летальний) випадки;
▪️Івано-Франківська область — 16 (2 летальні) випадків;
▪️м. Київ — 34 випадки;
▪️Київська область — 24 випадки;
▪️Львівська область — 2 випадки;
▪️Луганська область — 1;
▪️Одеська область — 4;
▪️Тернопільська область — 15 випадків (1 летальний);
▪️Херсонська область — 1 випадок;
▪️Чернівецька область — 42 (1 летальний) випадки;
▪️Черкаська область — 2 випадки.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 26 березня 2020 року до Центру надійшло 183 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 1124 повідомлення про підозру на COVID-19.

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На ранок 26 березня в Україні зафіксовано 43 нові випадки COVID-19, всього підтверджено 156 випадків, за добу надійшло 183 підозри, - МОЗ 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3184434
 
 
 Топ коментарі
 
Выходим на стадию экспоненциального роста. Паникёрам сменить памперсы и пойти в магаз за новыми. Людям продолжать действовать по ранее разработанным планам.
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Складывается впечатление что проводится какой-то глобальный эксперимент, как загнать людей в стойло. Но думаю что не выйдет.
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Начали поступать тесты в больницы на местах... Поэтому начинается резкое увеличение зараженных. Один тест - один зараженных...
В реальности сейчас десятки тысяч зараженных короновирусом.
Но всех не протестируют. И на всех не хватит тестов, да и 80% зараженных не ощущают никаких признаков вируса на себе
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На Бога надейся, а сама находись в оппозиции!
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зебилы вообще в интересном положении находятся - они вроде как у власти, вроде как с огромным большинством, но чувствуют себя как самая что ни на есть маргинальная оппозиция, на которую с омерзением плюет каждый встречный
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Выходим на стадию экспоненциального роста. Паникёрам сменить памперсы и пойти в магаз за новыми. Людям продолжать действовать по ранее разработанным планам.
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Складывается впечатление что проводится какой-то глобальный эксперимент, как загнать людей в стойло. Но думаю что не выйдет.
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на какое-то время выйдет, Земля немного очистится. может это "эксперимент" природы по самоочищению - пора немного вредоносной и загрязняющей плесени по имени "человечество" сбросить с поверхности.
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Что то не вижу в списке Сумскую область. Вчера же сообщали что у бабки положительный тест и она умерла.
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ні, ти не дочитався. В неї була тільки підозра. Питання лише в тому, підтвердилась підозра, чи ні, не кажуть.
А так - від звичних вже мутацій грипу люди хворіють не те що не менше, навіть більше. І більше людей помирає... Хіба що від короновірусного грипу - процент смертності вищий.
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Тобто, до кінця дня потрібно буде дослідити 183 мазки підозр. А за два тижні карантину - дослідили 1124...
Да, але до вечора ще відберуть мазки, відправлять...
Хоча - в Німеччині за день перевіряють до шестидесяти тисяч (бачив на Прямому передачі, тамтешній місцевий лікар-інфекціоніст українського походження по скайпу розказував)...
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Просто твои друзья,мандель,тесты только вчера развезли ,в том числе и Одессу.
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В Одессу прибыл спец борт из Киева не только с тестами, но и со средствами защиты для наших врачей. До этого тоже проверяли, но в Киев везли кровь, это просто было дольше
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А 3 месяца с января твой зедебил со своей молодой командой,кроме продажи масок с гос.резерва ,что делал?
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Начали поступать тесты в больницы на местах... Поэтому начинается резкое увеличение зараженных. Один тест - один зараженных...
В реальности сейчас десятки тысяч зараженных короновирусом.
Но всех не протестируют. И на всех не хватит тестов, да и 80% зараженных не ощущают никаких признаков вируса на себе
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а харківський вчорашній випадок я так розумію ще не дозрів?
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Ждут, когда лаборатория в Киеве подтвердит.
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еще не все прилетели +неделя две на развити вируса дома пока раскроется проявится
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В Словачині на 215 виявлених (0 смертей). В Польші 1051 (14), Румунія 906 (17), Білорусь 86 (0), Угорщина 261 (10), Молдова 149 (1). По сусідах смертність 1,5% серед виявлених.
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Смертність можна оцінювати лише через 20 днів після початку захворюваності.
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т.е. вобщем то за 12 часов. было 145, стало 156
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4-й день Київ тягне із аналізом Мукачівки... я так розумію, що за "відсутність" вірусу в області, хтось із нашого Облздраву вже заніс?
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