 На ранок 26 березня в Україні зафіксовано 43 нові випадки COVID-19, всього підтверджено 156 випадків, за добу надійшло 183 підозри, - МОЗ

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

За даними ЦГЗ, станом на 10:00 26 березня в Україні 156 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 5 летальних, 1 пацієнт одужав та вже виписаний з лікарні. За добу було зафіксовано 43 нові випадки.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Від штрафів до смертної кари: як у світі карають за порушення карантину. ІНФОГРАФІКА

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

▪️Вінницька область — 1 випадок;

▪️Волинська область — 2 випадки;

▪️Дніпропетровська область — 2 випадки;

▪️Донецька область — 1 випадок;

▪️Запорізька область — 7 випадків;

▪️Житомирська область — 2 (1 летальний) випадки;

▪️Івано-Франківська область — 16 (2 летальні) випадків;

▪️м. Київ — 34 випадки;

▪️Київська область — 24 випадки;

▪️Львівська область — 2 випадки;

▪️Луганська область — 1;

▪️Одеська область — 4;

▪️Тернопільська область — 15 випадків (1 летальний);

▪️Херсонська область — 1 випадок;

▪️Чернівецька область — 42 (1 летальний) випадки;

▪️Черкаська область — 2 випадки.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 26 березня 2020 року до Центру надійшло 183 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 1124 повідомлення про підозру на COVID-19.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна ще може локалізувати коронавірус жорсткими заходами, інакше кількість жертв буде катастрофічною, - Ємець