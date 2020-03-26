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Теми дня: Коронавірус і карантин Російські терористи збили Боїнг
 Суспільство, Здоров'я
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 Україна ще може локалізувати коронавірус жорсткими заходами, інакше кількість жертв буде катастрофічною, - Ємець

Міністр охорони здоров'я України Ілля Ємець заявив, що держава повинна діяти рішуче, щоб врятувати тисячі життів українців, і наполягає на створенні в Міністерстві охорони здоров'я України єдиного оперативного штабу протидії коронавірусу, в поєднанні з іншими службами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

Ємець наголосив, що з досвіду китайських лікарів можна виділити три основні стовпи подолання інфекції та її наслідків.

"Перший - це профілактика, тобто не впустити вірус в країну. Європа і Україна не змогли цього зробити", - зазначив він.

Другий - це локалізація катастрофи. Це вдалося зробити Китаю.

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"Зараз ми ще здатні жорсткими заходами локалізувати поширення інфекції, що не вдається в Європі", - підкреслив Ємець.

"Третій стовп боротьби - це госпітальний, або етап лікування", - сказав Ємець, зазначивши, що до третього етапу недореформована медична система України не готова.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3184429
 
 
 Топ коментарі
 
Перше - викинути з міністерського крісла нездару і повернути пані Супрун з іі командою.
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При таких міністрах, кількість "жертв" буде дійсно катастрофічною.
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мне вот хочется емца локализовать жёсткими мерами. посадить в клетку и кормить сырой перловкой пока не сдохнет. либо оно либо вирус Украина еще может локализовать коронавирус жесткими мерами, иначе число жертв будет катастрофическим, - Емец - Цензор.НЕТ 4343
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Третий столп борьбы - это госпитальный, или этап лечения"Источник: https://censor.net.ua/n3184429 - це всіх захворівших по VIP палатах?
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захворівших VIPів посадити кого на "пианино" кого на "лісапєд" і на дизенфекцію вулиць і міст! Украина еще может локализовать коронавирус жесткими мерами, иначе число жертв будет катастрофическим, - Емец - Цензор.НЕТ 6160
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При таких міністрах, кількість "жертв" буде дійсно катастрофічною.
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От суки, навіть дачі та городи не дадуть засадити! Хочуть чергового Голодомору? Украина еще может локализовать коронавирус жесткими мерами, иначе число жертв будет катастрофическим, - Емец - Цензор.НЕТ 8081
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мне вот хочется емца локализовать жёсткими мерами. посадить в клетку и кормить сырой перловкой пока не сдохнет. либо оно либо вирус Украина еще может локализовать коронавирус жесткими мерами, иначе число жертв будет катастрофическим, - Емец - Цензор.НЕТ 4343
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Локализуют, ага, свозят отмороженных "туристов" со всего света.
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речь, не мальчика, но лузера - ульянка давно бы в фейсбуке поборола цию инфекцию и дала кучу полезных советов для применения в быту
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За последние три месяца ни из бюджета Украины, ни из внебюджетных фондов не выделялось ни копейки на приобретение тест-систем для обнаружения вируса «SARS-CoV-2» (возбудитель COVID-19). Единственное исключение -выделение денег в феврале на покупку реактивов для Института молекулярной биологии и генетики согласно распоряжение № 173/14-04/2-20 РНБО в размере 211 890 гр. Реактивы были закуплены, тестовая серия изготовлена, после чего сотрудники института были отправлены в бесплатный отпуск.
В тоже время Кабинет Министров выделяет МВД из внебюджетного фонда 140 млн. гривен на создание условий безопасности при работе личного состава МВД в условиях эпидемии. Это в момент когда у врачей, работающих непосредственно с больными, нет необходимых средств защиты. Так к чему готовится Зеленский - к преодолению эпидемии или подавлению возможных массовых бунтов ?
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В україні бунтів не буде. Просто підвісять декого
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Перше - викинути з міністерського крісла нездару і повернути пані Супрун з іі командою.
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для того потрібно створити ПЕТИЦІЮ і мксимально її підписати
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Та которая мисс Ботулизм и королева Кори?
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Нехай не бреше. Україна подолає цей вірус. Без втручання держави. Нас вбиває інший вірус - вірус рускава міра.
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Запустили сотни тысяч с зараженых стран теперь жесткие меры и диктатура уничтожает нам жидва
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какие реформы? медицина убита, зачем на быдло бабло тратить, сами ведь лечились за границей
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У вас,бл..,навіть тестів немає визначити,наскільки вірусняк поширився Україною !
Фуфлижних китайських експрес-тестів на мільйони закупили,сотні тисяч заробітчан-туристів без карантину і контролю по всій країні !
Ну що ти будеш робити ? Штрафувати за те,що з дому вийшов ?
Якщо цього дядю при Янику через півроку за мутки з уряду вигнали...
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Уберите нах эту истеричку с должности.
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Ребята. Не ту Доктором Смерть наш нарид назвал, не ту... Этот ЛеонидИльичь и есть справжний Доктор Смерть, он же Черный Ворон.
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Из ХХХ зараженных в стране (и подтвержденных анализами) 5 депутатов и 1 Хорошковский - теперь понятно, кого проверяют в первую очередь.
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Министр здравоохранения не знает, что вирус - не остановить. Клоуны набрали баранов
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как локализовать, если с очагов заразы каждый день свозятся потенциальные носители и не единицы и сотни а тысячи...??? как локализовать, если не изолировали даже визуально больных из их числа???? о чем этот стрючёк свистит???????
всем ВИП-******** хватает всего??? а простым даже маска - счастье!!!
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Первая мера это убрать эту гниду и всю Зеленую плесень
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Поскольку к третьему этапу (лечению) Украина не готова, и с таким министром никогда и не будет готова, осталось только одно - создать не её территории огромный концлагерь и поставить главным вертухаем зе!лю, правда, Доктор Смерть?
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кто этого дурачка нащначил министром?
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Кияни, любі та шановні !!!
Мені з Дніпра важкенько буди допхатися ... Пристрельте оцю довбану "Касандру"!!!!! Христом-Богом вас прОшу !!!
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Уже привезли з-за кордону майже 100 000 людей. І продовжують везти. Це вірно. Люди мають право повернутися на Батьківщину. Але ніяких тестів, звичайно, вони не проходили. Ніякої контрольованої ізоляції хоч на 2 тижні немає. Це геноцид нації від клоуна і його банди.
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Этот старый не знает ,что делать! Ты должен вместе с зелей не пугать правдой ,а действовать.Каждое выступление должно быть докладом ,что за сутки сделано ,а не нытьем.Сколько куплено и куда поставлено аппаратов ивл,защитных средств для врачей и людей! Дебилы зеленые,вы кого выбрали? Хуже не будет?
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Одним словом, на первый этап забили, бо что скажет гейропа, а третий этап не шмогли...(
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"Ворона каркнула во все воронье горло..." (с)
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Дивлячись на дії ( радше ,на відсутність будь яких дій) з боку нашої "влади",вважаю, що маю право запитати - ЗЕДЕБІЛИ, вИ ЦЬОГО БАЖАЛИ ?
Що кажете, 73% ??? То й здохне вас більше...
А епітафією най вам будуть вірші Григорія Сковороди :
Як дурнями жили так дурнями і вмерли !
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Емец маланская харя сидит и только каркает.
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