 Україна ще може локалізувати коронавірус жорсткими заходами, інакше кількість жертв буде катастрофічною, - Ємець

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.
Ємець наголосив, що з досвіду китайських лікарів можна виділити три основні стовпи подолання інфекції та її наслідків.
"Перший - це профілактика, тобто не впустити вірус в країну. Європа і Україна не змогли цього зробити", - зазначив він.
Другий - це локалізація катастрофи. Це вдалося зробити Китаю.
"Зараз ми ще здатні жорсткими заходами локалізувати поширення інфекції, що не вдається в Європі", - підкреслив Ємець.
"Третій стовп боротьби - це госпітальний, або етап лікування", - сказав Ємець, зазначивши, що до третього етапу недореформована медична система України не готова.
В тоже время Кабинет Министров выделяет МВД из внебюджетного фонда 140 млн. гривен на создание условий безопасности при работе личного состава МВД в условиях эпидемии. Это в момент когда у врачей, работающих непосредственно с больными, нет необходимых средств защиты. Так к чему готовится Зеленский - к преодолению эпидемии или подавлению возможных массовых бунтов ?
https://life.pravda.com.ua/health/2020/03/24/240337/
Фуфлижних китайських експрес-тестів на мільйони закупили,сотні тисяч заробітчан-туристів без карантину і контролю по всій країні !
Ну що ти будеш робити ? Штрафувати за те,що з дому вийшов ?
Якщо цього дядю при Янику через півроку за мутки з уряду вигнали...
всем ВИП-******** хватает всего??? а простым даже маска - счастье!!!
Мені з Дніпра важкенько буди допхатися ... Пристрельте оцю довбану "Касандру"!!!!! Христом-Богом вас прОшу !!!
Що кажете, 73% ??? То й здохне вас більше...
А епітафією най вам будуть вірші Григорія Сковороди :
Як дурнями жили так дурнями і вмерли !