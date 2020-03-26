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 Потрібно виділяти гроші на ще живих людей до 65, а не на трупи, - Ємець. ВIДЕО

Міністр охорони здоров'я Ілля Ємець закликав представників бізнесу підтримувати українців, допомагаючи із закупівлею медичних засобів, ліків і тестів для виявлення COVID-19. Однак на покоління 65+ фінанси можна не витрачати.

Про це він заявив у "Великому інтерв'ю" для телеканалу "112 Україна", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Я закликаю не лише державу, а й бізнес України приєднатися і свідомо зробити так, щоб у нас тести - і експрес, і серологічні - були масово для всіх українців. Ми ж знаємо статистику, скільки в нас людей від 65 років. Хоч це і прикро, але тривалість життя середня для чоловіків, по-моєму, становить 65 років. Тому я скажу відверто, що фінансисти, які нам мають допомагати, починають розраховувати на тих людей, які в нас ще живі. Я не жартую і не лякаю. Я постійно кажу: ви підрахуйте, скільки нам треба виділити фінансів на живих людей, а не на трупи", - зазначив Ємець.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Медична система України не готова до лікування, - міністр Ємець про ситуацію з коронавірусом. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3184427
 
 
 Топ коментарі
 
зебараны, смотрю довольны властью!
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От гнида. Та йому самому 64 роки. Через рік значить припинити йому надавати мед.допомогу.
Невже із 40 млн.населення нормальних людей у владу не можна набрати ?
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Да говори уже сразу "моя цель снизить население в 2 раза" , а -то вокруг да около.
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а при наличии всего тысяч трех аппаратов ИВЛ (сколько из них реально рабочих и сколько на них медиков умеют работать?) в стране финансистам вообще можно ни на кого не тратиться...
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Дело не только в ИВЛ... Их может быть хоть десятки тысяч. Дело в специалистах, которые умеют ими пользоваться. В Украине с ними проблемы.
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Берегите своих стариков от общения реального.Общайтесь виртуально
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Это уже запредел. Или ещё будет?
Зебилы, вам тоже будет 65.
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А може вже і не буде, бо вірусу ВСЄ ВОЗРАСТИ ПОКОРНИ!!!
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Та давай уже сразу создавай расстрельные команды...и всех кому 65+ к стенке...чего уж там мелочится то??
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А чому він ще займає цю посаду??? Де той гарант конституційних прав, де прокурори і судді???
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если коун может быть президентом, то управлять медицыной будет идиот.
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до пенсии в 65 ещё работай, но старше - ты уже труп
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Он конечно жестко озвучил свои мысли... Но в целом, если отбросить эмоции, то он прав. Рано или поздно в Украине настанет такая ситуация когда врачам и не только, придется делать выбор, спасать стариков или молодых... Такова суровая реальность. Италия тому яркий пример.
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Усыпите этого придурка или рот зашейте чтоб не воняло" Гагарин долетался а этот ................. Потрібно виділяти гроші на ще живих людей до 65, а не на трупи, - Ємець - Цензор.НЕТ 1672
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Вже навіть коментувати не хочеться.
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какой то министр у нас звезданутый! все стонет и стонет! лучше бы ты работал дедушка, чего то добивался, бомбил зеленок почаще, средства защиты и лекарства находил ..... а то все сидит и пугает ! на яух ты такой красивый Украине нужен? так и я (технарь) смогу.
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Как бы не вышло так, что 65-ти летние окажутся покрепче 40- летних)
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А тобі, гавнюку, скільки років? А 64? Тобто ти, кідарасе, ще рік будеш воняти?
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А разве государство когда-то поступало по-иному?Стал старым и больным и больше не можешь работать-на тебе минимум средств в виде пенсии на дожитие. Как-нибудь доживёшь, ты больше не нужен. Цинично, но факт.
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Отмените тогда уж и пенсию , всем кто старше 65 . Зачем же её платить - трупам Потрібно виділяти гроші на ще живих людей до 65, а не на трупи, - Ємець - Цензор.НЕТ 7347 ..! пц ..
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УБЛЮДОК ЕМЕЦ УЖЕ ЗАКОПАЛ РОДИТЕЛЕЙ ЗЕ ?
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А может,"в чьей-то голове,в чьей-то ментальности" мы все уже трупы...
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Леонид Ильич совсем акуел такое людям заявлять... Даже те, кому меньше 65, имеют матерей и отцов старшего возраста.
Тяжёлая карма у нашей страны с такими министрами....
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Вот бы глянуть на Дуркаину через годик ..... Мы зробылы и и здобулы цэ разом. Ну не может дефективная нация ничего путнего построить, кто мешал вам за 28 лет и с 50 млн. граждан создать сильное государство ? Прежде чем критиковать министров на свое ипало в зеркало посмотрите - вы ничем не лучше этого деятеля. Вирус является катализатором и расставит точки над "i" в нынешнем миропорядке . Даже "цивилизованные" страны Европы с их "подкожным жиром" и "запасом прочности" сейчас страдают от вируса - украинцы должны приготовиться и расслабиться - от судьбы не уйдете
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кацап прийшов випорожнитись чи відірвався від розслабленого лобизання )(уйла?
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ну чо пенсы, вы очень хотели такой минздрав??? поздравляю
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Идиократия... и манипуляция статистикой. Как раз до 65 лет практически нет риска.

Cредний возраст умерших от коронавируса в Италии 80,3 года. (Patients who died with coronavirus have an average age of over 80 years,80.3.) https://www.thelocal.it/20200311/coronavirus-what-do-we-know-about-the-victims-in-italy
Мужчины умирают в 2,3 раза чаще женщин. Средняя продолжительность жизни мужчины в Италии 80,5 года. https://www.worldlifeexpectancy.com/italy-life-expectancy
Вот почему среднедневная смертность в Италии в марте 2020 не выросла по сравнению с мартом 2019

Во-вторых, этот вирус менее опасен, чем грипп: 80% инфицированных переносят его либо бессимптомно, либо со слабыми симптомами. Грипп опасен для всех возрастных групп, а коронавирус только для 65+.
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врать не надо.
с обычным грипом те же 80% безсимтомно, но смертность covid19 у симптомных >2% против 0.2% у обычного
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Средний возраст умерших в Италии 80,3 года. Вам не кажется, что это равно средней продолжительности жизни? Внимательно прочитайте статью и увидите смертность по возрастным группам: До 30 лет вообще 0%. с 30 до40 лет 0,3%, с 40 до 50 лет =0,5% 50-59= 1,1% 60-69 =3,9%
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Грипп почти никогда не бывает бессимптомным и почти всегда тяжело протекает. Тяжесть вируса характеризуется длиной инкубационного перода: чем короче, тем опаснее. У гриппа средний инкубационный период = 2 дня (минимальный от 3 часов), а у этого коронавируса 2019 в среднем 5,5 дней (от 2-х до 14 дней) .
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Кому шо, а этот про мертвых... некрофилия - дольче мелодИя (Ротару)...
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это чё? это министр здравоохранения?! труба нации, верните Супрун!
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От сучий потрох этот *******, придумал же ж мудрый, а главное - своевременный классификационный признак для селекции - моложе 65 лет - лечим (самому ж 64 годочка), а стукнуло 65 - нахрен с пляжа. Ну а если доживёт, то через годочек скажет, мол, погорячились, пятёрочку надо бы накинуть. Этому ******* за такие инновации Пенсионный фонд Украины должен приплачивать, как Нафтогаз Коболеву.
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В мене таке відчуття, що він договориться, як Шахов, той теж з трибуни ВР розказував, що це казки, тепер лежить в Олександрівській лікарні з пневманією, як кажуть-доп""дівся.
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Министр, врач не понимает что такое "средняя продолжительность жизни" и как она исчисляется, к пенсионерам она не имеет отношения.
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Однако в поколение 65+ финансы можно не тратитьИсточник: https://censor.net.ua/n3184427 так то ж виборці зелі, дякуюдужедякую, а тепер подихайте довбні!
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О! насчет врачеванья мы с Христианом Ивановичем взяли свои меры: чем ближе к натуре, тем лучше, - лекарств дорогих мы не употребляем. Человек простой: если умрет, то и так умрет; если выздоровеет, то и так выздоровеет. (с) "Ревизор"
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Емец имеет возраст 64 года. Давайте ему и его семье сделаем исключение, отберем у них все их имущество и на стадион, как Пиночет делал в свое время.
Ну а смысл его содержать? Я не эгоист, ну правда, зачем ему столько?
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*****.Відірвати б тобі язика.Гниди зелені ви задоволені своїм вибором???Дауни.
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А сколько лет этому долбо,бу лет, значит его не лечить
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ЗЕмрази , ЗЕкретины , ЗЕсволочи , ЗЕпадаль , ЗЕскот , ЗЕподонки , ЗЕнелюди , ЗЕшваль , ЗЕмерзость , ЗЕс.ки , ЗЕублюдки , ЗЕконченные , ЗЕкретины , ЗЕ.ляди , ЗЕплесень , ЗЕгниль , ЗЕпи.ары , ЗЕговно , ЗЕу.бки , ...
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спонсор емца - пенсионный фонд Украины.
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Не Емец, естественно, считает, что входит в отдельную особую категорию - НАЧАЛЬСТВО. Вот туда и надо все выделять
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Когда ведут речь о поднятии пенсионного возраста, то рассказывают как у нас "рекордно" поднялась продолжительность жизни. У мужчин до 67, а у женщин до 77. Как только пандемия, то мужчин уже объявляют "мертвецами" в 65.. Так может нам тогда пенсионный возраст нужно не увеличивать, а уменьшать. ( а то у нас под любую ситуацию своя "статистика")
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****...й на голову'!!!!!!!!!!Все зависти од здравоохранение ,по этому и люди не доживают до 65.У нас мужчины ,доживают до 82 :,женщины до 85 Поменяйте здравоохранение, примите реформы уже давно пора.
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65-летние рвавшиеся вернутся в Украину наверное офигивают. Ненька приготовила для них сюрприз!
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А себя он к кому относит-к трупу или живому?
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ну что уважаемые пенсионеры....как вам новые лица зеленой власти??
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Маємо унікальну ситуацію. МОЗ утворило ОЗГ із Пенсійним фондом...
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