 Потрібно виділяти гроші на ще живих людей до 65, а не на трупи, - Ємець. ВIДЕО

Про це він заявив у "Великому інтерв'ю" для телеканалу "112 Україна", повідомляє Цензор.НЕТ.
"Я закликаю не лише державу, а й бізнес України приєднатися і свідомо зробити так, щоб у нас тести - і експрес, і серологічні - були масово для всіх українців. Ми ж знаємо статистику, скільки в нас людей від 65 років. Хоч це і прикро, але тривалість життя середня для чоловіків, по-моєму, становить 65 років. Тому я скажу відверто, що фінансисти, які нам мають допомагати, починають розраховувати на тих людей, які в нас ще живі. Я не жартую і не лякаю. Я постійно кажу: ви підрахуйте, скільки нам треба виділити фінансів на живих людей, а не на трупи", - зазначив Ємець.
Невже із 40 млн.населення нормальних людей у владу не можна набрати ?
Зебилы, вам тоже будет 65.
Тяжёлая карма у нашей страны с такими министрами....
Cредний возраст умерших от коронавируса в Италии 80,3 года. (Patients who died with coronavirus have an average age of over 80 years,80.3.) https://www.thelocal.it/20200311/coronavirus-what-do-we-know-about-the-victims-in-italy
Мужчины умирают в 2,3 раза чаще женщин. Средняя продолжительность жизни мужчины в Италии 80,5 года. https://www.worldlifeexpectancy.com/italy-life-expectancy
Вот почему среднедневная смертность в Италии в марте 2020 не выросла по сравнению с мартом 2019
Во-вторых, этот вирус менее опасен, чем грипп: 80% инфицированных переносят его либо бессимптомно, либо со слабыми симптомами. Грипп опасен для всех возрастных групп, а коронавирус только для 65+.
с обычным грипом те же 80% безсимтомно, но смертность covid19 у симптомных >2% против 0.2% у обычного
Ну а смысл его содержать? Я не эгоист, ну правда, зачем ему столько?