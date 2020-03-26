 Потрібно виділяти гроші на ще живих людей до 65, а не на трупи, - Ємець. ВIДЕО

Про це він заявив у "Великому інтерв'ю" для телеканалу "112 Україна", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Я закликаю не лише державу, а й бізнес України приєднатися і свідомо зробити так, щоб у нас тести - і експрес, і серологічні - були масово для всіх українців. Ми ж знаємо статистику, скільки в нас людей від 65 років. Хоч це і прикро, але тривалість життя середня для чоловіків, по-моєму, становить 65 років. Тому я скажу відверто, що фінансисти, які нам мають допомагати, починають розраховувати на тих людей, які в нас ще живі. Я не жартую і не лякаю. Я постійно кажу: ви підрахуйте, скільки нам треба виділити фінансів на живих людей, а не на трупи", - зазначив Ємець.

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