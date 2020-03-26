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Все про:держбюджет (335) Міністерство культури (186) Мінфін (416) Ткаченко Олександр (63) фінансування (589) Міністерство культури, молоді та спорту (43)

 Мінфін планує скоротити фінансування культури і кіно на 7 млрд грн, - "слуга народу" Ткаченко

Міністерство фінансів готує секвестр державного бюджету (скорочення видатків) і, зокрема, урізує фінансування всіх напрямків діяльності Міністерства культури, молоді і спорту. Залишаються тільки витрати на утримання - тобто зарплату.

Про це повідомив в Facebook глава Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики і почесний президент "1 + 1 медіа" Олександр Ткаченко (СН), передає Цензор.НЕТ.

Як уточнив пан Ткаченко в коментарі "Детектор медіа", Міністерство фінансів планує скоротити фінансування Мінкульту на 7 млрд грн. Зокрема, на 750 млн грн для Держкіно, на понад 500 млн для будівництва музеїв Голодомору і Революції Гідності, на 250 млн грн для творчих спілок, на 500 млн грн для українського культурного фонду, на 150 млн грн для Інституту книги, на 500 млн грн для програм інформполітики, "зшивання країни", для молоді, на ремонти та реставрації. "Це все далеко не повний перелік скорочень бюджету Мінкульту. До того ж, поки невідомо, що буде урізано в Міністерстві молоді та спорту, яких скорочення теж торкнеться", - додав Ткаченко.

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На його думку, скорочення цих видатків призведе до ліквідації Державного агентства України з питань кіно, Українського культурного фонду, Інституту книги, а також припинення діяльності творчих спілок, туризму, реставраційних робіт із захисту історико-культурної спадщини, програм інформполітики тощо.

"Що це означає? Це смерть для всієї креативної індустрії. Сотні тисяч людей залишаться без роботи. Зусилля витрачені для росту та розвитку культурних сфер, яких вдалося досягнути за останні роки, зійдуть нанівець. Ми відкинемось на кілька років назад", - написав депутат у Facebook.

У держбюджеті на 2020 рік на видатки Міністерства культури, молоді та спорту було передбачено 15,4 млрд грн. До цієї суми входили всі видатки за бюджетними програмами самого міністерства, а також Державного комітету телебачення і радіомовлення (у тому числі - фінансова підтримка суспільного мовника), Державного агентства України з питань кіно, Державної служби з етнополітики та свободи совісті, Українського інституту національної пам'яті.

Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики в онлайн-режимі ухвалив свою заяву з цього приводу, яку оприлюднив пан Ткаченко. Комітет закликав Мінфін утрматися від ухвалення відповідного рішення до проведення консультацій. Члени комітету готові напрацювати рішення, які не призведуть до краху культурної сфери.

Подаємо повний текст заяви комітету:

Заява Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики

Нам стало відомо, що Міністерство фінансів сьогодні вносить зміни в бюджет, зокрема, урізає фінансування всіх напрямків діяльності Міністерства культури, молоді та спорту. Залишаються лише видатки на утримання – тобто зарплатню.

Фінансування хочуть позбавити:

Держкіно – 750 млн. грн.

Український культурний фонд – 500 млн. грн.

Інститут книги – 150 млн. грн.

Туризм – 240 млн. грн.

Крім того, витрати на програму "зшивання країни", реставраційні роботи по захисту історико- культурної спадщини, програм інформполітики - на суму понад 500 млн. грн. Не відомо наразі як уріжуть фінансування спорту.

Наголошуємо, що такий крок призведе до кризи і стагнації креативних індустрій країни, втрати тисяч робочих місць.

Ми розуміємо, що в ситуації з розповсюдженням коронавірусу і необхідності залучати додаткові кошти для боротьби з вірусом, необхідно переглядати бюджет. Проте, будь-які кроки мають обговорюватись з депутатами профільно комітету та з залученням представників міністерства.

Ми закликаємо Мінфін утриматись від прийняття рішень до проведення консультацій.

Ми готові оперативно увійти в діалог і напрацювати рішення, які не призведуть до краху культурної сфери нашої держави.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3184423
 
 
 Топ коментарі
 
На культуру,кино,маски,аппараты ИВЛ- денег нет,на новенький мерседес для Ермака-есть!
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Ну шо блдво 73 відсоткове, наголосували?
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Звичайно не 40% ВВП за 5 років, але теж потужно!
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Звичайно не 40% ВВП за 5 років, але теж потужно!
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Ну чё малоросы, учите русский язык, смотрите российские сериалы, слушайте Раша СМИ, ***** обнулили для вас, ЗЕбилы...
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Главное шоб сняли 7 сезон сватов скотов. Астальное ниважна Мінфін планує скоротити фінансування культури і кіно на 7 млрд грн, - "слуга народу" Ткаченко - Цензор.НЕТ 7044
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Це повний піз....ц, нехай ті фуї своє фінансування вріжуть
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потрібно зняти фінансування, яке передбачалось на господарську діяньнісь (газ, електрика і т д..) з бюджетних організацій, тобто з з всіх, крім ВСУ, лікарень за період карантину. Хто те зегівно до влади допустив? Немає слів щоб їх обматюкати Мінфін планує скоротити фінансування культури і кіно на 7 млрд грн, - "слуга народу" Ткаченко - Цензор.НЕТ 7640
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В Италии времён Муссолини было министерство культуры, но не было культуры. В Англии времён Черчилля не было министерства культуры, но была культура.
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Предлагаю круглосуточно гонять по всем каналам "Слугу нараода".
С одной стороны, это выгодно: сериал уже снят, вложений не трбует.
С другой стороны, насмотревшись бить будут "бубочку", а не Емца, которого в сериале нет.
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На культуру,кино,маски,аппараты ИВЛ- денег нет,на новенький мерседес для Ермака-есть!
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Шахтёры дождались "своего" президента Януковича - теперь им звиздец, теперь культура дождалась "своего" - пусть готовиться к звиздецу
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Культура- криком кричала: "Люди схаменіться, що ви робите. Не обирайте малороса". За це агітували підстаркуваті "мальчікі і девочкі" шоу-бізнеса. Помітили? У всіх гиги- шоу "одни и те же лица" тусуються
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От і розбирайся. Ти, з чорноротою мосійчук, привів цю пошесть до влади
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Прочитал перечисленные комитеты, фонды и прочие.
Чем они занимаются?
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кацапский придурок, спортсмены тоже не получат финансирование в достаточном обьеме.
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Далі будуть платформи "Мова удома" і в липні, наостанок "Армія удома".
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Напрасно, давно пора закрыть эту халявную лавочку, министерство ликвидировать, а всех безденьников и туниядцев уволить, материальные объекты распродать на аукционах, кто "хочет сохранять культуру", то пожалуйста, за свой счет (меценатов и благотаорительных фондов). "Искусство", которое не нужно народу пусть сдохнет своей естественной смертью, что люди "выбирут", что им действително потребно, за это проголосуут материально из собственного кармана!
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Нічого не зрозумів. Що ти прогавкало, кацап?
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ти ба, який шарікоф обізвався.

з чого ти вирішило, що можеш давати поради, що українцям потрібне, а що ні?
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я хорошо знаю чиновнично-адинистративную систему и не только "минкульта", 5/6 от бюджета это не просто бесполезные траты, хуже того - это еще и вредительство!
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а всякие помощники депутатов, куча не нужных комитетов, аналитических центров это все нам сейчас надо? володя мог от себя чуток оторвать и с депутатов урезать. министерства трохи предовить в деньгах и всякие комиссии на время разогнать. понасоздавали всякой ерунды не нужной и понасадили туда родных и близких. денег можно найти но на тех деньгах свои сидят. значит будем пилить культуру!
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по-перше, давай аргументовано оце твоє "5/6 от бюджета", звідки цей показник?
по-друге, витрати на українську культуру в Україні не можут бути - " бесполезные траты".
з приводу того, що Myroslav Hrabovsky назвав тебе кацапом, а як тебе ідентифікувати, якщо спілкуєшься ти російською, прапор в тебе британський - ти хто, хлопче?
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все, что я написал имеет здравый смысл в отличии от ахиней и пафоса паразитов, живущих за счет бюджета и не приносящих пользы, только вред!
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сам ты кацап, не нравится пиши контраргументы, а переход на личность - демогогия и признак тролля!
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уничтожить весь спорт недофинансированием. и где тут здоровье ты увидил, отморозок с отбитыми мозгами?
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Молодец, Шарий, это и его заслуга. Хватит этих дебильных "Толок"... от ильенков
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Цікаво, при «мародері» що крав-було на культуру, а при «самому геніальному президенті галактики»- щезло Мінфін планує скоротити фінансування культури і кіно на 7 млрд грн, - "слуга народу" Ткаченко - Цензор.НЕТ 5301
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Теоретически правильно, культура нужна людям когда они живы, покойникам она ни к чему. Надо думать том, как сохранить жизни. Но! Не улетучатся ли сэкономленные деньги, не исчезнут ли в бездонных карманах наших доблестных держиморд? Вопрос риторический.
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вопрос к быканову - вчера СлаБоУмные отпраздновали свой день, но на выходе полный провал во всем... от защиты государственности до "антикоррупции", возглавляющую коррупцию в Украине... может взять сократить на 99% и полностью обновить кровь? 1% - это уборщицы, которые будут убирать здания, без которых жизнь невозможна...
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Бьістро прилетел бумеранг к иудам из хоров Веревки. Плохо им жилось при самом большом финансирование за всю историю Украиньі.
ЖриТе.
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Хорошо сказано: "Svetlana Odessa

Теоретически правильно, культура нужна людям когда они живы, покойникам она ни к чему. "
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***** гоям культура, мова - на хліб же не намажеш
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Опять "мова"))) вас что иврит заставляют учить? На том свете нет ни "мов", ни "языков".
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На падножкє у трамвая
Едет Манька шухєрная
Пяз...ду чєшет
Пяз...ду чєшет і хахочєт...

вот єта культур-мультур по-одеськи! Одеса-столиця жлобів.
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Самі хотіли, хто завгодна аби не порох... Ось маєте... І це тільки початок
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В США нет минкульта, зато есть голливуд. Разогнать эту контору, и ни чего не произойдет, ну только деньги в бюджете останутся, на медицину пустить.
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А в США существует национальная культура .???????
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це дуже сушно....а ігроші треба віддати медсетрам
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Какое кино идиоты,всех их там сокращайте и гоните,теперь зарплату нужно платить только врачам.
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Що ж все йде за планом москви, спочатку дискридитація патріотів і вулантерів ,потім знищити культуру,президент і його команда просувала примітивні малоросійські серіали,навіщо їм українська культура ,українське кіно ,для них це незрозуміло.Неважко здогадатись хто заповнить цю нішу,правильно "русский мир" їхні книги,кіно ,музика.Без своєї культури це не Україна ,це малоросія і це добре розуміють вороги.
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Неужели Народные артисты типа Повалий не получат зарплату?
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поздравляю деятелей культуры, которые ходили по-приколу на выборы. теперь будете на хлеб намазывать приколы 95-го квартала. вам же говорилось год назад: "думайТЕ", но вам было похер. теперь жриТЕ все это.
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