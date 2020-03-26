 Мінфін планує скоротити фінансування культури і кіно на 7 млрд грн, - "слуга народу" Ткаченко

Про це повідомив в Facebook глава Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики і почесний президент "1 + 1 медіа" Олександр Ткаченко (СН), передає Цензор.НЕТ.

Як уточнив пан Ткаченко в коментарі "Детектор медіа", Міністерство фінансів планує скоротити фінансування Мінкульту на 7 млрд грн. Зокрема, на 750 млн грн для Держкіно, на понад 500 млн для будівництва музеїв Голодомору і Революції Гідності, на 250 млн грн для творчих спілок, на 500 млн грн для українського культурного фонду, на 150 млн грн для Інституту книги, на 500 млн грн для програм інформполітики, "зшивання країни", для молоді, на ремонти та реставрації. "Це все далеко не повний перелік скорочень бюджету Мінкульту. До того ж, поки невідомо, що буде урізано в Міністерстві молоді та спорту, яких скорочення теж торкнеться", - додав Ткаченко.

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На його думку, скорочення цих видатків призведе до ліквідації Державного агентства України з питань кіно, Українського культурного фонду, Інституту книги, а також припинення діяльності творчих спілок, туризму, реставраційних робіт із захисту історико-культурної спадщини, програм інформполітики тощо.

"Що це означає? Це смерть для всієї креативної індустрії. Сотні тисяч людей залишаться без роботи. Зусилля витрачені для росту та розвитку культурних сфер, яких вдалося досягнути за останні роки, зійдуть нанівець. Ми відкинемось на кілька років назад", - написав депутат у Facebook.

У держбюджеті на 2020 рік на видатки Міністерства культури, молоді та спорту було передбачено 15,4 млрд грн. До цієї суми входили всі видатки за бюджетними програмами самого міністерства, а також Державного комітету телебачення і радіомовлення (у тому числі - фінансова підтримка суспільного мовника), Державного агентства України з питань кіно, Державної служби з етнополітики та свободи совісті, Українського інституту національної пам'яті.

Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики в онлайн-режимі ухвалив свою заяву з цього приводу, яку оприлюднив пан Ткаченко. Комітет закликав Мінфін утрматися від ухвалення відповідного рішення до проведення консультацій. Члени комітету готові напрацювати рішення, які не призведуть до краху культурної сфери.

Подаємо повний текст заяви комітету:

Заява Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики

Нам стало відомо, що Міністерство фінансів сьогодні вносить зміни в бюджет, зокрема, урізає фінансування всіх напрямків діяльності Міністерства культури, молоді та спорту. Залишаються лише видатки на утримання – тобто зарплатню.

Фінансування хочуть позбавити:

Держкіно – 750 млн. грн.

Український культурний фонд – 500 млн. грн.

Інститут книги – 150 млн. грн.

Туризм – 240 млн. грн.

Крім того, витрати на програму "зшивання країни", реставраційні роботи по захисту історико- культурної спадщини, програм інформполітики - на суму понад 500 млн. грн. Не відомо наразі як уріжуть фінансування спорту.

Наголошуємо, що такий крок призведе до кризи і стагнації креативних індустрій країни, втрати тисяч робочих місць.

Ми розуміємо, що в ситуації з розповсюдженням коронавірусу і необхідності залучати додаткові кошти для боротьби з вірусом, необхідно переглядати бюджет. Проте, будь-які кроки мають обговорюватись з депутатами профільно комітету та з залученням представників міністерства.

Ми закликаємо Мінфін утриматись від прийняття рішень до проведення консультацій.

Ми готові оперативно увійти в діалог і напрацювати рішення, які не призведуть до краху культурної сфери нашої держави.