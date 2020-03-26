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Теми дня: Коронавірус і карантин Російські терористи збили Боїнг
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 Макрон оголосив військову операцію "Стійкість" для боротьби з коронавірусом

Президент Франції Емманюель Макрон увечері 25 березня оголосив про проведення операції "Стійкість" за участю армії для боротьби з поширенням коронавірусу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на RFI, про це Макрон сказав, під час пресконференції в східно-французькому місті Мюлуз, ураженому коронавірусом, де армія створила військовий польовий госпіталь.

Президент пояснив, що мобілізував армію для допомоги населенню, яке постраждало від епідемії.

"Ми перебуваємо у стані війни, і перед обличчям піку епідемії я вирішив, за пропозицією начальника Генштабу, почати операцію "Стійкість", окрему від операції "Вартовий", у ході якої триває боротьба з тероризмом", - зазначив Макрон.

У межах нової операції вертоліт Mistral буде відправлений у південну частину Індійського океану, а вертоліт Dixmude - у зону Антильських островів на підтримку французьких заморських територій.

Французьких військових долучали до медико-логістичних операцій від початку епідемії в країні. Військові евакуювали пацієнтів з дуже постраждалого східного регіону Франції в райони, які менш заповнені пацієнтами з коронавірусом.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3184421
 
 
 Топ коментарі
 
А ты своего друга путина попроси ввести войска
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По вирусу прицел восемнадцать...залпом пли...😃
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Всё это - попытки установления военной диктатуры, ввиду полного провала по всем фронтам. Одни только "жилеты" чего стОят. Государство в состоянии распада.
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Хоть на чисті острови вірус не завезіть
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А ты своего друга путина попроси ввести войска
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По вирусу прицел восемнадцать...залпом пли...😃
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"Выженная земля" помоему неплохо для наших реалий.
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Всё это - попытки установления военной диктатуры, ввиду полного провала по всем фронтам. Одни только "жилеты" чего стОят. Государство в состоянии распада.
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А в Свинорашке завидная стабЫльнасть.
Кстати, после вчерашнего перехода су-27 в подводное состояние на черноморском театре военных действий - еще пол-копуса ВВС USA в панике написали рапорта на увольнение. Так свободно себя чувствовать и в воздушной и водной среде смогут едва ли истребители 28-го поколения. А таких в Пендоссии едва ли предвидится в ближайшие 50 лет. Это позор и не все янки смогут такое пережить. Вот уж действительно - многоцелевой истребитель. Завидуйте!! Немного хромает пока возврат из подводного в надводный - но мы же понимаем - все это временно и вскорости проблема будет решена. Особенно надежды возлагают на пилота, который конечно же не пропал, а зажигает с такими же лихими парнями-сослуживцами в ближайшем баре. Он без сомнения укажет путь, по которому следует идти всему славному российскому аэро-космическому флоту. УРА!!!
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Главное операцию назвать максимально помпезно - тогда и вирус в постыдном бегстве победится сам собой. По типу - "Шок и трепет".
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в отличии от ***** микрон в комбинезоне не ходит..
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таких размеров комбинезонов не существует, а Микрон просто постеснялся напялить на себя презик.
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Имя вы не зря даете!
Я скажу вам наперёд:
Как вы яхту назовёте,
Так она и поплывёт!


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Эт точно! Особенно учитывая отношение мареманов к термину "плыть")))
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Это вы о том, что правильные пацаны "ходят", а "плавают" - говно и капитаны ("дальнего плавания")? Тогда да. Тем более, что сейчас одно от другого практически не отличимо.
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Навеяло словом "устойчивость" (входит в расчеты на прочность несущих конструкций).
Тут в нашем городке в рептилоидной прессе шорох пошел, что надо бы закрыть стройки, бо один (целый один) рабочий заболел коронавирусом.
Напоминаю рептилоидным сявкам: почти вся строительная индустрия контролируется итальянской и хорватской мафией. Так уж сложилось, не вчера и не сегодня, не обессудьте.
Так что если вы не хотите проснуться утром и обнаружить вашу голову в тумбочке, то закрывайте стройки, конечно.
Это не угроза какая, не подумайте, какое отношение я имею к мафии?
Это просто комментарий на текущую политическую ситуацию.
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У нас зелебобики розгорнули операцію "ЖОПА"
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