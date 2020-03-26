EN|RU|UK
Теми дня: Коронавірус і карантин Російські терористи збили Боїнг
 Суспільство, Здоров'я
  4294  131
Матеріали за темою:
Все про:Аваков (1523) Італія (454) карантин (1103) спирт (163) COVID-19 (2018) коронавірус (759)

 Україна зможе допомогти поставками етилового спирту Італії та іншим країнам, що потерпають від коронавірусу, - Аваков

Україна допоможе країнам, що потерпають від пандемії коронавірусу, зокрема Італії, поставками етилового спирту.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

Міністр повідомив, що раніше на засіданні уряду було ухвалено рішення про заборону експорту спирту, на основі якого виготовляють все дезінфекційні засоби.

"Тепер ухвалено рішення: всі ці заводи відкриваються, і вони будуть працювати повною мірою. Це необхідно кожному, і скоро ці дезінфектори будуть у кожного за доступною ціною", - сказав Аваков.

Читайте також: Скасувати акциз на спирт для виробництва антисептиків може тільки ВР, - в.о. директора "Укрспирту" Блескун відповів "слузі народу" Холодову

За його словами, найближчим часом Україна "наситить дезінфекторами всю країну і у кожного це буде за доступною ціною". А після насичення внутрішнього ринку, експорт спирту дозволять, щоб допомогти Італії та іншим країнам у забезпеченні дезінфекційними засобами.

"І це (спирт. - Ред.) - наша міжнародна валюта, якої ми зможемо допомогти італійцям, коли ми в найближчі дні наситимо свій ринок спиртом і дезінфекційними засобами", - додав Аваков.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3184418
 
   
 Топ коментарі
 
"Вывезем всё из страны"-Аваков
 показати весь коментар
 
Нам бы всех аваковых отдать и поверьте,страна бы ожила. Эти глисты высасывают все соки с Украины.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
 
Ну как вам нынешняя влада, зебильё ?
Аби не Порох, так ? Гiрше не буде, кажете ? Буде. Ви ще всього не бачили.
 показати весь коментар
 
Порошенко повезло, что он не победил, его бы сейчас обвинили во всех тяжких,
всё было бы продано, это те же самые люди, Порошенко только мог бы вооружить население, но это другая, сложная история
 показати весь коментар
 
 
Порох должен был ближе к концу срока, когда армия была уже готова, просто установить военную диктатуру. Никого ни о чём не спрашивая.
 показати весь коментар
 
нужно думать на сколько повезло не ему, а нам и всей стране .. а порох думал не за свою шкуру в отличии от теперешнего босса бабушки бени ..
 показати весь коментар
 
То есть контрабанда теперь называется помощью ??
 показати весь коментар
 
 
У Авакова паспорт гражданина Италии и недвижимость и бизнес.
А это значит , что он патриот Италии, а Украина -- источник " существования".
 показати весь коментар
 
 
Именно так. У всей этой "влады" - по нескольку гражданств, и собственность за границей.
 показати весь коментар
 
 
Ну як би він правий, просто доки наситять наш ринок антисептиками, невідомо що буде в Італії. Поки що в нас порожньо.
 показати весь коментар
 
 
От блин, добренький!)))) В наших аптеках ничего для защиты от вирусов, нет антисептиков, нет даже спирта, чтобы хоть как-то обрабатывать руки, прверхности!!! О своих людях, своих гражданах когда думать начнёте???? Где парацетамол делся, придурки??? Караул, уберите идиотов из власти!
 показати весь коментар
 
Да кто же их уберёт-то ? Их назначают хозяева Фирташа, из Австрии.
 показати весь коментар
 
Так у власти до сих пор были закрыты спирт заводы Україна зможе допомогти поставками етилового спирту Італії та іншим країнам, що потерпають від коронавірусу, - Аваков - Цензор.НЕТ 2721 Україна зможе допомогти поставками етилового спирту Італії та іншим країнам, що потерпають від коронавірусу, - Аваков - Цензор.НЕТ 9930 Господа так это саботаж и вредительство Україна зможе допомогти поставками етилового спирту Італії та іншим країнам, що потерпають від коронавірусу, - Аваков - Цензор.НЕТ 4760
 показати весь коментар
 
 
https://luxspirt.in.ua/?gclid=EAIaIQobChMItNLx4uG26AIVGaaaCh2Epgk-EAAYAyAAEgKB8_D_BwE#rec134400399
 показати весь коментар
 
Аваков барыжит спиртом, в то время, как Зеленский и слуги народа заблокировали
продажу спирта населению и барыжат с аваковым по +/- 100 гривен за 100мл
мусора продают спирт по 130 гривен литр, недавно было 50 гривен за литр
подонки
Аваков руководитель боевиков украинской МАФИИ вооружённой за счёт украденной помощи Канады
 показати весь коментар
 
 
Авакян продай свой винный погребок, спаси Италию.А украинский спирт не трожь

 показати весь коментар
 
 
Спирт та зерно та бурштин (до речі, ціна впаде) в обмін на апарати івл, костюми захисту, маски і гарне медичне обладнання для медичної система. Треба зараз набратись щоб на 10 років вистачило.
 показати весь коментар
 
Украина сможет помочь поставками этилового спирта Италии и другим странам, страдающим от коронавируса, - Аваков, слыхал, что вроде бы уже запрещено вывозить из Украины средства защиты от коронавируса, или ты завидуешь Радуцкому, который при помощи Зеленского обогатился на 186 миллионов, продав все маски в Китай?
 показати весь коментар
 
 
Також прочитав, і не зрзуміло яким боком має відношення міністр внцтрішніх справ Аваков до спиртової галузі ?
 показати весь коментар
 
 
Кто ещё не понял, что Лаврентий,то есть Арсентий,то есть Арсен Палыч хочет в диктаторы?
 показати весь коментар
 
 
Аваков, Альо, гараж!!! А яке ти відношення маєш до поставок спирту? Ти ж є всьо навсього державний чиновник. І ти не маєш жодного права займатись комерцією.
 показати весь коментар
 
 
Каким боком вообще менты к производству и обороту спирта? Сannabis поставь в Италию, помоги им.
 показати весь коментар
 
 
они с каннабисом борются, у них в тренде амфетамин
 показати весь коментар
 
Ну я, наверное, немного не в теме, не пользуюсь, но смысл, надеюсь, Вы уловили.
 показати весь коментар
 
Ти падлюка,що маєш до спирту? Це бидло не знає за що воно відповідає. Україна зможе допомогти поставками етилового спирту Італії та іншим країнам, що потерпають від коронавірусу, - Аваков - Цензор.НЕТ 8853
 показати весь коментар
 
Блин!
А Аваков таки не дурак!
""Путин увидел в коронавирусе возможность закрепиться на итальянской политической сцене"
А где наши?
Где наша помощь тем странам Евыропы, которые" против нас"? Повлиять на общественное мнение?
 показати весь коментар
 
а нам китайцы или кацапы будут помогать ? у нас в аптеках спирта давно уже нет ..
 показати весь коментар
 
Хто такий Аваков він що прим'єр міністр ?
 показати весь коментар
 
Россия уже помогла Италии экспертами, как оказалось -военными...теперь Италия нуждается в спирте, чтобы не просыхать
 показати весь коментар
 
Аки пчола!
Авакян и презик и МИД и премьер и минздрав..... Не спит наверное сутками!
 показати весь коментар
 
да за одну такую только мисль в такое время авакова на фонарь нужно подвешивать
 показати весь коментар
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовиниСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору