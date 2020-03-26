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 COVID-19: Іспанія та Італія випередили Китай за кількістю смертей, а США встановили антирекорд за смертністю за добу

За добу в Італії від ускладнень, викликаних COVID-19, померли 683 людини. В Іспанії за цей час зареєстрували 656 летальних випадків.

Сполучені Штати за вказаний період підтвердили 247 смертей від коронавірусу (рекордний для країни показник від початку епідемії), Франція - 231, Іран - 143, Нідерланди - 80, Бельгія - 56, Німеччина - 47, Велика Британія - 43, повідомляє центр Джона Гопкінса, передає Цензор.НЕТ.

З моменту поширення коронавірусної хвороби в Італії від неї померли 7503 людини, в Іспанії - 3647, Китаї - 3287, Ірані - 2077, Франції – 1331 та 1027 випадків у США.

Крім Китаю, лідером за кількістю людей, які одужали, є Іран - 9625 осіб. За ним слідує Італія (9362), Іспанія (5367), Франція (3900), Південна Корея (3730) та Німеччина (3547).

Також читайте: 80% російської допомоги Італії малокорисні для боротьби з COVID-19, а всі надіслані експерти є військовими, - La Stampa

У США за весь час нарахували 66 782 випадки зараження. Побороли хворобу лише 394 особи.

У середу в Канаді різко зросла кількість підтверджених випадків зараження COVID-19, пише Укрінформ.

Так, станом на вечір середи у країні було виявлено 3385 хворих на COVID-19, хоча ще зранку - лише 1959 осіб. Таким чином, кількість підтверджених випадків зараження зросла майже на 75%, що є сумним рекордом від початку епідемії.

На жаль, упродовж доби зросла також і кількість загиблих від нового коронавірусу: COVID-19 забрав життя 35 осіб.

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Вірогідною причиною швидкого зростання кількості заражених є суттєве збільшення кількості тестів на коронавірус, що проводяться в Канаді. Щодня аналіз на COVID-19 здає близько 10 тисяч осіб, хоча раніше цей показник був у кілька разів меншим. Загалом від часу початку спалаху захворювання було протестовано понад 142 тисячі канадців.

COVID-19: Іспанія та Італія випередили Китай за кількістю смертей, а США встановили антирекорд за смертністю за добу 01
COVID-19: Іспанія та Італія випередили Китай за кількістю смертей, а США встановили антирекорд за смертністю за добу 02
COVID-19: Іспанія та Італія випередили Китай за кількістю смертей, а США встановили антирекорд за смертністю за добу 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3184417
 
 
 Топ коментарі
 
Блин, немцы молодцы! Из 37323 заражённых всего 206 умерших и 3547 вылечившихся.
Из 35570 оставшихся - всего 23 тяжёлых. Ну что за народ - во всём порядок и дисциплина!Всегда ими восхищался! Жаль, москальни и турков туда понаехало.
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Статистика удивительна тем, что в странах где антибиотики продают без рецептов и не только в аптеках, но и в продуктовых и даже хозяйственных магазинах, количественное отношение умерших к выздоровевшим, несравнимо выше тех стран, где лекарства выписывает врач.
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Блин, немцы молодцы! Из 37323 заражённых всего 206 умерших и 3547 вылечившихся.
Из 35570 оставшихся - всего 23 тяжёлых. Ну что за народ - во всём порядок и дисциплина!Всегда ими восхищался! Жаль, москальни и турков туда понаехало.
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В немецкоязычной Австрии тоже неплохой показатель из 5588 заболевших 31 умер
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Статистика удивительна тем, что в странах где антибиотики продают без рецептов и не только в аптеках, но и в продуктовых и даже хозяйственных магазинах, количественное отношение умерших к выздоровевшим, несравнимо выше тех стран, где лекарства выписывает врач.
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В Испании продают без рецепта А толку?...
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И я ж об этом. Где без разбора глотают таблетки, там плохой иммунитет.
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В Италии антибиотики продают без рецепта? Да? Чушь собачья
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Нет не чушь. Там кроме аптек, полно каких то сомнительных магазинчиков, кажется называются "парафармачия" (может не совсем правильно написал), так вот там можно без проблем купить всякие кремы, мази и антибиотики, но дороже чем в аптеках (фармачия). Сам я в Италии ничем не болел, но слышал от соотечественников покупавших обезбаливающие таблетки в такой шарашке о широком ассортименте лекарств без рецепта.
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