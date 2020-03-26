 На Львівщині зросла кількість підозр на коронавірус, тільки за ніч звернулися п'ять нових пацієнтів, - ОДА

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Львівської ОДА, про це повідомили лікар-епідеміолог Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні, головний позаштатний спеціаліст департаменту охорони здоров'я обласної державної адміністрації з епідеміології Наталія Тімко.

Пацієнти з міста Львова, Нового Роздолу, Івано-Франківської та Чернівецької областей.

"Зараз на лікуванні у Львівській обласній інфекційній клінічній лікарні – 53 особи. На самоізоляції знаходяться 54 особи. За увесь час виписано - 37 пацієнтів. Стан усіх хворих -середньої важкості або близький до задовільного. У 1 пацієнтки наближений до важкого. Загалом на Львівщині за весь час із підозрою COVID- 19 звернулося 144 людини", - сказано в повідомленні.

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Також повідомляється, що за результатами тестів у 6 осіб - грип. За весь час у 29 пацієнтів Львівської області не підтвердили діагноз коронавірус.

Станом на зараз, на Львівщині з підозрою на коронавірус 115 осіб. У двох пацієнтів - позитивний результат тесту на коронавірус. Одна людина перебуває на лікуванні у відділенні інтенсивної терапії.

Нагадаємо, станом на 25 березня в Україні офіційно підтвердили 145 випадків зараження коронавірусом. Кількість мертей становить 5. Один пацієнт одужав і був виписаний з лікарні.