 Ізраїль закрив усі синагоги, мечеті та церкви через пандемію коронавірусу

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лб.ua, про це пише Xinhua.

Згідно з розпорядженням, можна молитися тільки на вулиці, максимальна кількість - 10 осіб, які перебувають один від одного на відстані не менш ніж два метри.

Посилення обмежувальних заходів набуло чинності з другої половини дня 25 березня. Також заборонено виходити з дому далі, ніж на 100 метрів, за винятком походу за продуктами і ліками, отримання медичної допомоги та допомоги людям з функціональними труднощами.

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В одній машині дозволено їздити максимум двом людям. Кількість громадського транспорту скорочується на 25%.

Нагадаємо, 20 березня влада Ізраїлю посилила карантинні заходи, пов'язані з поширенням коронавірусної інфекції. Порушникам карантину загрожує судове покарання.