EN|RU|UK
Теми дня: Коронавірус і карантин Російські терористи збили Боїнг
 За кордоном
  1126  8
Матеріали за темою:
Все про:Ізраїль (394) карантин (1103) COVID-19 (2018) коронавірус (759)

 Ізраїль закрив усі синагоги, мечеті та церкви через пандемію коронавірусу

Влада Ізраїлю закрила всі синагоги, мечеті і церкви по всій країні через спалах коронавірусу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лб.ua, про це пише Xinhua.

Згідно з розпорядженням, можна молитися тільки на вулиці, максимальна кількість - 10 осіб, які перебувають один від одного на відстані не менш ніж два метри.

Посилення обмежувальних заходів набуло чинності з другої половини дня 25 березня. Також заборонено виходити з дому далі, ніж на 100 метрів, за винятком походу за продуктами і ліками, отримання медичної допомоги та допомоги людям з функціональними труднощами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прем'єр Ізраїлю Нетаньяху заявив про "повну блокаду" як метод боротьби з коронавірусом

В одній машині дозволено їздити максимум двом людям. Кількість громадського транспорту скорочується на 25%.

Нагадаємо, 20 березня влада Ізраїлю посилила карантинні заходи, пов'язані з поширенням коронавірусної інфекції. Порушникам карантину загрожує судове покарання.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3184413
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Ну вже пора створювати петицію піаністу про відправлення Коломойського до синагиги в Вашінгтон Израиль закрыл все синагоги, мечети и церкви из-за пандемии коронавируса - Цензор.НЕТ 5917
 показати весь коментар
 
 
А може краще "недопісюніста" з Бенею - до " ї...еніної мами"?
 показати весь коментар
 
 
Правильно. В Кореї 31-ший пацієнт заразив більше 5000 людей.
 показати весь коментар
 
 
а что у нас с посещением церквей, про это как то особо не распространяются...19ого верующие массово на пасху пойдут и новую волну заражения спровоцируют?
 показати весь коментар
 
 
Вони і зараз туди пхнуться. Служіння на вулиці, не варіант, бо більшість прихожан йдуть до церкви заради спілкування. Треба на карантин перевести у мобільне служіння.
 показати весь коментар
 
 
Правильно куме.Треба спiлкуватись з Богом зараз СМСками.
-Вчора отримав.Пришло:Тобi вже час.Отправитель Бог Ізраїль закрив усі синагоги, мечеті та церкви через пандемію коронавірусу - Цензор.НЕТ 3324
 показати весь коментар
 
Лучше закрыть навсегда эти дилерские центры "опиума для народа" Ильич таки хоть в одном был прав, или он имел в виду религию только православную?
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниЗа кордоном
 
 
 
 
 
 вгору