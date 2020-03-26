 80% російської допомоги Італії малокорисні для боротьби з COVID-19, а всі надіслані експерти є військовими, - La Stampa

Про це йдеться в публікації італійської газети La Stampa, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".
За словами високопоставлених джерел видання, Росія керується далеко не єдиними гуманітарними мотивами, а реалізує власні політичні і дипломатичні інтереси. Прем'єр-міністр Джузеппе Конте, пише газета, погодився прийняти російську допомогу для "зміцнення прекрасних особистих стосунків" з Москвою.
Втім, як відзначають співрозмовники видання, 80% російських поставок є "абсолютно марними або малокорисними" для Італії для боротьби з COVID-19 і є нічим більшим, аніж виправданням. Росія прислала країні обладнання для дезінфекції територій та іншу схожу спецтехніку, тоді як Китай, приміром, медичні маски і апарати ШВЛ.
Видання непокоїться, що всі прибулі фахівці є військовими, а операцію координує міністерство оборони Росії, а не міністерство охорони здоров'я. Всі військові мають високі звання: генерали, полковники, майори, і "вільно пересуваються по території Італії, в декількох кроках від баз НАТО".
"Путін побачив у коронавірусі можливість закріпитися на італійській політичній сцені і італійський прем'єр не посоромився своєї підтримки в цій нелегкій кризі, прийнявши все це для закріплення чудових особистих стосунків з політичною стороною Москви", - пише газета.
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учи рюський..безграмотный..
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Сегодня, 24 марта, в аэропорт "Лейпциг-Галле" прибыл итальянский военный самолет с 8гражданами Италии, больными на коронавирус COVID-19. Об этом сообщает DW.
Как сообщается, глава правительства Саксонии Михаэль Кречмер согласился на просьбу Италии взять на лечение больных коронавирусом ее граждан. Так итальянцы будут размещены в больницах Дрездена и Лейпцига, которые сообщили о наличии ресурсов и о готовности принять дополнительных пациентов.
был в Италии коронавирус, а эти еще и чуму болотную с собой привезли...
П.С. Можеш не дякувати.
П.П.С. Обпиляй роги це тобі полегшить маскування.
італійці ПРОСТО не зрозуміли як ПРАВИЛЬНО використати рашендопомогу.
так как в кацапии всем виппалат не хватит, это ЭВАКУАЦИЯ КАЦАПСКИХ БАНДИТОВ
В СТРАНУ НАТО, МНОГИЕ ИЗ НИХ ЗАРАЖЕНЫ
Росія направила до Сирії далекобійні гаубиці
Росія перекидає в Сирію далекобійні артилерійські системи, які, імовірно, будуть розміщені на північному заході арабської республіки. Про це свідчать дані місцевих джерел, які поширили раніше в соцмережах фото і відео надходять в САР російських озброєнь.
Серед найбільш згадуваних в останні дні ударних наземних систем - 152-мм буксирувана гаубиця 2А65 "Мста-Б».
«Мста-Б» пробиває на дистанцію в 30 кілометрів, а при використанні активно-реактивних снарядів - на всі 40 км.
https://1k.com.ua/rossiya-napravila-v-siriyu-dalnobojnye-********-asad-gotovit-otvet-turtsii.html
А где наши?
Где наша помощь тем странам Евыропы, которые" против нас"? Повлиять на общественное мнение?
эти генералы нужны что бы ехать сразу "договариваться", когда он захватит ментовку