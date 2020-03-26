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Теми дня: Коронавірус і карантин Російські терористи збили Боїнг
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 80% російської допомоги Італії малокорисні для боротьби з COVID-19, а всі надіслані експерти є військовими, - La Stampa

В італійських політичних колах і ЗМІ виникло занепокоєння з приводу гуманітарної допомоги, яку Росія надає країні для боротьби з коронавірусом.

Про це йдеться в публікації італійської газети La Stampa, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

За словами високопоставлених джерел видання, Росія керується далеко не єдиними гуманітарними мотивами, а реалізує власні політичні і дипломатичні інтереси. Прем'єр-міністр Джузеппе Конте, пише газета, погодився прийняти російську допомогу для "зміцнення прекрасних особистих стосунків" з Москвою.

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Втім, як відзначають співрозмовники видання, 80% російських поставок є "абсолютно марними або малокорисними" для Італії для боротьби з COVID-19 і є нічим більшим, аніж виправданням. Росія прислала країні обладнання для дезінфекції територій та іншу схожу спецтехніку, тоді як Китай, приміром, медичні маски і апарати ШВЛ.

Видання непокоїться, що всі прибулі фахівці є військовими, а операцію координує міністерство оборони Росії, а не міністерство охорони здоров'я. Всі військові мають високі звання: генерали, полковники, майори, і "вільно пересуваються по території Італії, в декількох кроках від баз НАТО".

"Путін побачив у коронавірусі можливість закріпитися на італійській політичній сцені і італійський прем'єр не посоромився своєї підтримки в цій нелегкій кризі, прийнявши все це для закріплення чудових особистих стосунків з політичною стороною Москви", - пише газета.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3184412
 
   
 Топ коментарі
 
тю, а що ще можна чекати від кацапів крім підступної брехні та обману!
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коцапы просто проводят разведку и учения. зря их пустили вообще
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Троянский конь. Следующий шаг, защита русскоговорящих.
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Итальянцам нужно погуглить как русские испытывали на своих гражданах ЯО, прежде чем их приглашать. Например: катастрофа на Тоцком полигоне.
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Це на 10 ліжок більше ніж москалі, правда ще хворих москалів треба кудись положити.
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отправила но они не орут как кацапня
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Телепні, русня чомусь вирішила допомагати країні НАТО замість свого союзника Ірану, це як послати допомогу сланцевим компаніям в США.
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...скоро: " Соловьёв назвал итальянцев оборзевшими сволочугами и вредителями! "
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Хорошо, в Италию Россия прислала бесполезное дизенфицирующее оборудование, Китай превез полезные маски, а , кто знает что Германия в Италию привезла?
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Германия начала принимать больных из Италии
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сколько надо..
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учи рюський..безграмотный..
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Сегодня, 24 марта, в аэропорт "Лейпциг-Галле" прибыл итальянский военный самолет с 8гражданами Италии, больными на коронавирус COVID-19. Об этом сообщает DW.
Как сообщается, глава правительства Саксонии Михаэль Кречмер согласился на просьбу Италии взять на лечение больных коронавирусом ее граждан. Так итальянцы будут размещены в больницах Дрездена и Лейпцига, которые сообщили о наличии ресурсов и о готовности принять дополнительных пациентов.
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C восемью (Karl !!! ) итальянскими больными COVID-19 прибыл в аэропорт Лейпциг-Галле в Германии.
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Ваша взяла. Германия приняла аж 8 пациентов в Лейпциг....
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Хворих забрала, а московити навпаки, хворих прислали.
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І взагалі, Ігор, Німеччина така погана, ти чого ще не в Саратові?
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Дивіться,макаронники,а то незчуєтесь,як ось вже і референдум про приєднання до мацковії станеться...
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та ладно, у ху"лішка розробляють план як і до нас десант скинути на кшталт боротьби з вірусом, коли збільшиться кількість інфікованих. а гнусаве дристиня з єрмаком, звісно, дозвіл дадуть
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Нарешті ми дізнаємся, скільки унітазів влазить в ІЛ-76
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это военные чиновники на лечение поехали
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хуже войны с козломордыми, может быть только "помощь" от них
был в Италии коронавирус, а эти еще и чуму болотную с собой привезли...
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Net lekarstv ot *****.Mozet eto specialisty po novicku pribyli?
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Больного эболой видно за километр. В таком варианте орки с автоматами вполне эффективны. Против короны толку от них ноль.
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Вот імєнна канкрєтна єті? С помащью бубна алі крьоснай хади? Нє....мощі аборігєнам далі облізать! Йєгорка,нах*й то туда 80% російської допомоги Італії малокорисні для боротьби з COVID-19, а всі надіслані експерти є військовими, - La Stampa - Цензор.НЕТ 5106
П.С. Можеш не дякувати.
П.П.С. Обпиляй роги це тобі полегшить маскування.
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до них тільки дійшло,що росія безкоштовно засилає тільки фсбшників..
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А кацапи вас "братами" обізвали - так що ви вже тепер з москалями "один народ". Очікуйте створення ЛНР (Ломбардійської народної республіки), ГНР (Генуезької народної республіки) і т.д. і т.п.
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принял зеленых человечеков на свою территорию, пусть теперь ждёт референдума ))
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80% російської допомоги Італії малокорисні для боротьби з COVID-19, а всі надіслані експерти є військовими, -

італійці ПРОСТО не зрозуміли як ПРАВИЛЬНО використати рашендопомогу. 80% російської допомоги Італії малокорисні для боротьби з COVID-19, а всі надіслані експерти є військовими, - La Stampa - Цензор.НЕТ 5526
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Західна Європа! ВИ ЩО ВІРИТЕ МОСКОВІЇ!? НАЇВНІ. МОСКВІ ВІРИТИ НЕ МОЖНА НІКОЛИ! ДОКАЗАНО ІСТОРІЄЮ . ЗЕ ОРДА. А ВСІ КЕРІВНИКИ ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ НА УТРИМАННІ КРЕМЛЯ І ЯВЛЯЮЮТЬСЯ ЙОГО АГЕНТАМИ. ВАМ ЩЕ ЦЯ "ДОПОМОГА" БУДЕ ВІДХАРКУВАТИСЯ, КРОВ'Ю.
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Зе-орда, випадково Ви створили новий мем. З чим і вітаю! )))
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А кацапчики, опять были в предвкушении снятия санкций. А тут, тупо, ничего от них не помогло итальяшкам. Опять у кацапов разрыв пердаков будет.
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Щоб та "братська допомога" не задусила італійців...
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Перед отъездом ещё других вирусов подсыпят итальянцам. Потом опять предложат помощь, чтобы влезть в Европу и быть "великими спасителями и победителями" ((
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Чем такую "помощь" принимать, - эх, итальянцы... какую угодно, но только не кацапскую.. эти подонки еще Новичка какого распылят для усугубления ситуации, им же чем хуже тем лучше
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открою секрет, из расеи в Италию отправили "цвет" кацапии для возможного лечения ,
так как в кацапии всем виппалат не хватит, это ЭВАКУАЦИЯ КАЦАПСКИХ БАНДИТОВ
В СТРАНУ НАТО, МНОГИЕ ИЗ НИХ ЗАРАЖЕНЫ
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"Апарати для дезінфекції теріторій", - італійці мають спитати в англійців Солсбері, як рашковани вміють "дезінфіковувати" теріторії...
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Пускай спасибо скажут лаптеногим что "новичек" с собой не привезли, или все-таки привезли?
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в море выловили, со времён второй мировой
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У москалей нема политики.У них есть спецоперации для достижения им нужного результата.Понятно,шо это именно спецоперация не имеющая никакого существенного и полезного момента для Италии.Но для москалей,это уже повод кричать в ООН,що Италия им должна за спасение 80% російської допомоги Італії малокорисні для боротьби з COVID-19, а всі надіслані експерти є військовими, - La Stampa - Цензор.НЕТ 4959
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Цензор как-то все стеснительно описал. Может боится что итальянских журналистов посчитают неадекватами. Итальянская газета прямо пишет что началась оккупация Италии российскими военными.


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Спецоперація Кремля під прикриттям Сovid19

Росія направила до Сирії далекобійні гаубиці
Росія перекидає в Сирію далекобійні артилерійські системи, які, імовірно, будуть розміщені на північному заході арабської республіки. Про це свідчать дані місцевих джерел, які поширили раніше в соцмережах фото і відео надходять в САР російських озброєнь.
Серед найбільш згадуваних в останні дні ударних наземних систем - 152-мм буксирувана гаубиця 2А65 "Мста-Б».
«Мста-Б» пробиває на дистанцію в 30 кілометрів, а при використанні активно-реактивних снарядів - на всі 40 км.
80% російської допомоги Італії малокорисні для боротьби з COVID-19, а всі надіслані експерти є військовими, - La Stampa - Цензор.НЕТ 5084
https://1k.com.ua/rossiya-napravila-v-siriyu-dalnobojnye-********-asad-gotovit-otvet-turtsii.html
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Каждая страна имеет свою среднесуточную и среднегодовую смертность Так вот ни Италия ,ни Испания не выходит за рамки средней смертности . А кипиша устроили ! Значит будут грабить .
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Не підходить Михайло, у Вас виходить що кожен березень з катка в Мадриді роблять морг.
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""Путин увидел в коронавирусе возможность закрепиться на итальянской политической сцене"
А где наши?
Где наша помощь тем странам Евыропы, которые" против нас"? Повлиять на общественное мнение?
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Это не помощь ,а интервенция , а Итальянцы булки расслабили Да руских потом напалмом не выкуришь , пустили тараканов в дом Вон Афганистан до сих пор отхаркивает 80% російської допомоги Італії малокорисні для боротьби з COVID-19, а всі надіслані експерти є військовими, - La Stampa - Цензор.НЕТ 5603
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кого отхаркивает? улетели же, вроде уже, договор даже какой-то подписали с террористами.
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будьте уверены - стрелков-гиркин уже там давно сидит и просто ждет отмашки.
эти генералы нужны что бы ехать сразу "договариваться", когда он захватит ментовку
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Ну а шо ??То ж Iталiя iсконнарусскаяземла !
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Потихонечку завозят в Италию свои духовные скрепы и русский мир.
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