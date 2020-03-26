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 Політика України
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 "Наше завдання - не "підмінити" собою владу, а допомогти", - Ахметов про "кураторство" над областями

Олігарх Рінат Ахметов, який зголосився на прохання президента Володимира Зеленського взяти під опіку кілька областей на час пандемії коронавірусу, називає свої дії "допомогою місцевій владі".

Про це йдеться у відповіді Ахметова для УП, передає Цензор.НЕТ.

Видання зазначає, що 16 березня президент Володимир Зеленський зібрав у себе в Офісі українських олігархів і великих бізнесменів, щоб попросити про допомогу. За даними видання, ця ідея виникла серед найближчого оточення спонтанно. Зустріч організовували в стислі терміни. За українським олігархом Рінатом Ахметовим було закріплено Івано-Франківську, Львівську, Донецьку області та міста, де розташовані його підприємства.

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"Ми не керуємо, а допомагаємо. У всіх областях України є губернатори і мери, які зараз працюють 24/7, і всі націлені на єдиний результат – зупинити епідемію в країні. Повторюся, наше завдання - не "підмінити" собою владу, не курирувати, а допомогти Україні та українцям", - заявив Ахметов.

За словами олігарха, у нього сильна команда у сфері благодійності, яка знає, що робити. "Ми закупимо щонайменше 200 апаратів ШВЛ та інше обладнання - про що поінформуємо через мій благодійний фонд", - сказав він.

Крім того, Ахметов повідомив, що лише минулого тижня виділив 300 мільйонів гривень на боротьбу з пандемією.

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Водночас, олігарх стверджує, що його допомога нічого не коштуватиме ні президенту, ні уряду. "Давайте не принижувати добрі справи. Бізнесу нічого не потрібно ні від президента, ні від уряду", - стверджує Ахметов. Проте він підкреслив, що бізнесу потрібні лише рівні правила гри та чесна конкуренція.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3184410
 
 
 Топ коментарі
 
Спасибо наш свет в окошке -- сегодня оплачу рахунок за электроенергию что бы тебе таракану фонд пополнить "Наша задача - не "подменить" собой власть, а помочь", - Ахметов о "кураторстве" над областями - Цензор.НЕТ 5890 Капец только у нас гудок всю жизнь грабит Украинский Народ (благодаря) этому уроду война на донбассе -- благодетель херов "Наша задача - не "подменить" собой власть, а помочь", - Ахметов о "кураторстве" над областями - Цензор.НЕТ 8193
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Великому Піаністу вирішив підсобити Велукий Трубадур-Гудкович "Наша задача - не "подменить" собой власть, а помочь", - Ахметов о "кураторстве" над областями - Цензор.НЕТ 4484
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Великому Піаністу вирішив підсобити Велукий Трубадур-Гудкович
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Спасибо наш свет в окошке -- сегодня оплачу рахунок за электроенергию что бы тебе таракану фонд пополнить Капец только у нас гудок всю жизнь грабит Украинский Народ (благодаря) этому уроду война на донбассе -- благодетель херов "Наша задача - не "подменить" собой власть, а помочь", - Ахметов о "кураторстве" над областями - Цензор.НЕТ 8193
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Ему уже в нормальной стране дали бы пожизненное и национализровали имущество.
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Гудок ще й лукавить, чи кокетничає. Як можна підмінити самого себе? Вони і є влада, просто різнолика. Один лик замінюється іншим залежно від ротреби, а сутність не змінюється.
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Благодаря Путину - война на Донбассе. Не передёргивай. Каждому свое.
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**** 30 лет от вашей помощи Украина отойти не может и тут на тебе !!!
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Зеля все правильно сделал. Пока судей не сменит, упыри не уйдут.
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і шо так нрвнічаєм? кому шо, а шаріковим бобікам ВСЬОПРОПАЛО
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Это уже типа официально между олигархами области влияния и дерибана расписали?!
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Нет, это теперь их назначили олигархами...
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ДУДКИ ЗАВЕЗАТ ПО ОБЛАСТЯМ ПОДУДЕТЬ ДА ?
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Наш бубочка устроил такую фуйню в стране! Такого никогда не было!
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>эта идея возникла среди ближайшего окружения спонтанно

вот такие у зели решения - от балды, без обдумывания...
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"Наша задача - не "подменить" собой власть, а помочь", - Ахметов о "кураторстве" над областями

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Ахметов, завдяки твоїй допомозі електроенергія в Україні дорожча,ніж в інших країнах Європи.
Отак Зеленський і влада віддає олігархам Україну. Влада признала що сама не може уже справитись з ситуацією.
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зря он вылез, сидел тихо на своей вилле и никто не знал чем он занимается, а теперь зелей замазался
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А говорили- олигархи не нужны. Как только жареный петух клюнул, то побежали зеленые к ним за помощью : дяди, помогите. И в 2014, и сейчас.
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Одно дело - миллиардеры, а другое дело - олигархи и это не синонимы, а когда миллиардерам передаётся часть функций государства, то тогда они становятся олигархами...
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Вот и передали. Потому что сами не справляются. Надеюсь теперь все будет хорошо. Теперь за дело берутся не мальчики из телевидения, а профессионалы из промышленности.
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Ясное дело - #лишьбынеПорошенко, т.к. он избавлялся от олигархического правления за то, чтобы оно восстановилось, против "предательских" Минских соглашений, которые Порошенко не выполнял, а паРаша отгребала, за то, чтобы Моника их выполняла.
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Для президента главное спасти жизни уже сегодня.
А потом он всех упырей пересадит.
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і це Зеля обіцяв з ними боротись ?
прийшов до влади і не знає що і як робити.
пустопорожнього кловуна обрали, який втікає від відповідальності.
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а твоя - вже зараз збігати на три веселих літери.
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Нет, хоронить будут с билетом на концер 95 квартала. А с шоколадкой будут жить.
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"Помогал волк кобыле - остались хвост и грива...". Сначала "блазенята" забрали деньги из регионов, а потом отдали ободраные регионы олигархам на "кормление"...
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Погуди машинами в Донецке и Луганске-короновирус сразу сбежит.
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Но Мариуполь остался. И Запорожье осталось. И т.д.
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Коломойського вже відправив в США, який вже не може? Може Електронне звернення Піаністові забабахати про відправку ***** до Трампа?
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В Україні ще не була та мабуть і взагалі не буде української влади. Яка завгодно,совкова,воровська,прокацапська,але ні як не українська.
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Ну що може цікавити зебіла😂😂😂
Іди краще гречки купи)))
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Придурок, Юмор из 95 квартала уже не катит...
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Гуди в Гудок утырок. Что ты делал в 14 году?
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вы уже откураторствовали всю страну до полного обнищания
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Новая реальность от зелебобиков.
Божья роса похоже не надоест никогда особо отсталой части населения...
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Ага,добре .Тільки,кретинам,прийдеться пояснити згідно якого закону вони під час надзвичайної ситуації передали владу в регіонах олігархам.А олігархам прийдеться показати той документ,де їм під час епідемії та надзвичайної ситуації дозволили "спонтанно" керувати регіонами,це при тому що Конституція зобов'язує не виконувати"явно злочинного характеру".
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Та не,склероз это не ко мне.Тогда олигархи становились головам ОГА,на законных основаниях отдавали распоряжения и несли за них ответственность,а сейчас посылают нахер голов,кретин последних под угрозой расправы заставляет извиняться,устанавливают свои личные правила и порядки во время чрезвычайной ситуации...Это как бы разные вещи,и нынешним
творцам придется объяснить,что это такое было.
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Вообще- то у нас реформа децентрализации. И это вполне законно.
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Власть обо#ралась зеленым ...что и следовало ожидать...
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Великий піЗЕдент Євнух Оманський передає холопів в тимчасове користування іншим баринам-малоросам. Челядь зелена, у вас уже інший пастух - "Шахтёр чемпион".
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Дарма на рудого наїхали.Хоч якусь копійку лікарням дає .А на нашу область Бєню приставили.
Що тут казати ?
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Рука у него жёсткая. Но сами же Сталина хотели. Хотя конечно со Сталиным не сравнить. Но где вы еще 200 аппаратов ИВЛ возьмете? Не от зеленой же власти.
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Вам всех таких "благодетелей" нужно выпотрошить и на столбах развесить
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Ничего плохого не вижу, если подоят олигархов.
Ведь это же не как в 2014, когда рыгам должности роздали.
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бот касапський, твоя методичка з минулого ще року? І свіжіших для тебе не дісталось? Чи в ольгіно ще не наштопали для всіх?, Може, і у вас там бабло закінчується?
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Вы ...лядь уже напомогали - обчистили Украину до нитки...
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Твои предложения. Ты можешь помочь чем то?
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Ахметка уже откуратир в 2015 до создания ордло, он то могет. Зеля всем местным царькам дал свободу делайте что хотите, воруйте не убивайте.
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Влада легалізує смотрящих в регіонах. Президент не контролює ситуацію

На зустрічі із бізнесом і олігархами президент Володимир Зеленський попросив розділити відповідальність в регіонах. Зокрема, під патронат області отримали Рінат Ахметов, Ігор Коломойський, Ігор Палиця, Андрій Веревський, Юрій Косюк, Андрій Ставніцер, Олександр Ярославський і Віктор Пінчук.
У нас і так в регіонах неофедалізм - є якісь смотрящі. Свої олігархи, які тримають області. Замість того, щоб запитати про податки чи платежі у бюджети, президент просить: "давайте скинемося по мільйону чи два доларів". Це кидає країну в ще більшу кризу і наслідки можуть бути серйозні. Вже кілька років говоримо, що Київ не контролює якісь регіони. Їх віддали місцевим елітам на відкуп, криміналу. Президент такими зборами легалізує цю систему. Журналісти і громадський сектор продовжують говорити, що це не нормально. А держава фактично визнає своє безсилля.Олігархи не дурні. Вони точно щось попросили взамін. Що? Побачимо через якийсь час. Це можуть бути якісь об'єкти під приватизацію, якісь преференції, кадрові призначення. Ніхто просто так грошей не дає. Ну й тут говоримо про те, що окремі особистості і їх бізнес-структури краще б заплатили у бюджет податки, які заборгували. Якщо брати Коломойського ‒ який рік тягнуться суди по державному підприємству Украерорух, якому МАУ винна понад мільярд гривень. А Коломойському чомусь віддають на відкуп Запорізьку область. У людей коротка пам'ять, історію Ахметова треба досліджувати з 1991 року - хто він і як накопичив капітал. А тепер Ахметов філантроп і благодійник. Дарує "швидкі допомоги" і пожертвує 2-3 мільйони доларів у фонд боротьби з коронавірусом. При чому його ДТЕК винен за газ 1,6 мільярда гривень. Це свідчить про абсолютну слабкість центральної влади в наведенні порядку і регулюванні якихось процесів. І показує - руки Києва в регіонах нема.
Давайте згадаємо засідання Кернеса і Ярославського в Харкові. Коли вони там сміялися і буквально розмазували заступника губернатора. Це більше скидається на сходку кримінальних авторитетів. Система смотрящих була при Януковичеві і за Порошенка її не зруйнували. Умовний Деркач контролював Сумську область, так і контролює. Умовний Палиця контролював Волинську область, то так і зараз. А тепер президент фактично легалізує їх. Якщо раніше вони були в тіні, то зараз все буде інакше. Президент визнає - це місцеві еліти, які все контролюють. І ці еліти проводять якісь сходнячки. У Херсоні Новинський місцевим підприємцям і бізнесменам розказував, що всі повинні скинутися. А хто такий Новинський?

Такі угоди легалізують порядок речей, коли у нас держава фактично феодальна. Якісь клани повністю контролюють окремі регіони. Не представники влади, яким делеговані повноваження з Києва, а уповноважені якихось кримінально-олігархічних груп. Часто туди входять і місцеві правоохоронці. Тому це фрагментація держави. За умов слабкої центральної влади вона ще більше окуповується на окремі регіональні утворення.
Роман Сініцин, для Gazeta.ua
https://gazeta.ua/blog/53085/vlada-legalizuye-smotryaschih-v-regionah-prezident-ne-kontrolyuye-situaciyu
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" У всіх областях України є губернатори"...
В Україні немає "губернаторів" - є "голови обласних державних адміністрацій".

Країни переплутав.
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Після вашої допомоги там вже робити буде нічого...
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вот и реальный кукловод виппрезидента зеленского, сидящего на семнадцати больницах
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Ахметов сепар азиат, который убил отца основателя, теперь своей бизнес империи.

Оно пользуется Бурштинской и Добротворской ТЕС - выкачивает оттуда все ресурсы, украло у Людей все енергосети, не проводит модернизации и ремонты, оно как раковая опухоль сосёт и разрушает!
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Ну, если быть точным, то проводит и ремонты и модернизации, только не кричит об этом. И на заводах, и солнечно- ветровые электростанции понастроил. Будь точен.
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Зеля все правильно сделал. Пока судей не сменит, упыри не уйдут.
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Не інакше, як ахметка в президенти готується. А цікаво, ця влада всі рішення приймає спонтанно?
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Кріпацьке право повернуте. Тепер під шумну хвилю, по тихій воді розпродати усю землю і.... ШИКУЙТЕСЬ, холопи. Заводи вже порубані, малий бізнес принишпорився. Шмаркля. як моль в ничці...
І о, про головне.
Невде ви всі вірите тому масовому ідиотизму про супер страшний гриповірус? Так запевню вас, грип так само не виліковний, а цей вірус, ніщо іне, як трохи мутована його версія.
Чому саме зараз такий великий відсоток смертності і саме в Італії, Іспанії, Китаї??? Та тому, що сезонність розквиту саме ОРЗ, та Грипу. Тим більш зима була м'яка, а під кінець, та на початку березня, взагалі, хоч на море, на пляж. Що саме більшість і почала робити. А ще дуже зарано. Підступна хвороба тільки но і чекала вдалого часу, коли дурні відкриють двері і погукають його. А далі вже процес розповсюдження цілком адекватний поведінці; один чхнув, кашльонув - десять заразилось, п'ять всралось. І пішла паніка.
Плюс до усього Світова економіка почала просідати не аби як. Я ця роздута пандемія, як ніколи, стане в нагоді.
Ось так ось. Бубучка, виходь та здавайся.
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Чого скиглите? Це Ви дозволяєте їм так з собою вести. На виборах потрібно думати головою, а не відпрацьовувати гречку.
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Помощь від вора,який грабив Україну.Смерть людей на совісті влади та алігархів.Ви падлюки всі годи незалежності обкрадали народ та країну,а зараз пришли в овечіх шкурах з "допомогою".Зараз українці знаходяться в тяжкому стані і поки народ не очисте Україну від ворів та обманщиків,не минуть лиха.Ви лайно,яке буде наживатися на людскому горі,а це українцям не потрібно.Тому краще йдіть вішайтесь,бо коли прийде народ за вами,дуже пошкодуєте,що не зробили це раніше.Відповідати прийдеться за все лихо,яке ви бидлота принесли людям.
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Система кураторів від "слуг" провалилася?
Цікаво зауважити, що в жодному регіоні координаторами боротьби з коронавірусом не стали призначенці партії "Слуга народу", яких у лютому закріпили за областями відповідати за результат виборів до місцевих органів влади у жовтні 2020 року. Це логічно, бо "смотрящими" стали або маловідомі і неавторитетні на місцях нардепи, або публічно відомі особи, ніяк раніше до пов'язані з регіоном. Як-от нардеп і "голос Коломойського" Олександр Дубінський, якого відправили до Херсона, щоб відрегулювати там виборчий процес в інтересах "слуг". Можливо, депутат матиме ще й додаткове навантаження від свого патрона-олігарха, але документальних підтверджень цьому припущенню поки немає. У будь-якому разі, він точно не критикуватиме колегу Новінського, навіть якщо той власноруч відкриє "кран" і подасть дніпровську воду до окупованого Криму.
Про несприйняття народних депутатів як неформальних кураторів заявив і згаданий Борис Філатов. У соцмережі він закликав громади нагадати нардепам про їхнє привілейоване становище: "Цим дармоїдам, які сидять у парламенті, які тільки на фінансування своїх партій виділили майже 300 мільйонів гривень! Тим, хто на свої депутатські округи повиписував 2 мільярди гривень так званого "соцеконому" (йдеться про кошти з держбюджету на соціально-економічний розвиток регіонів, які частина депутатів від одномандатних округів витрачають на фактичний підкуп виборців одноразовими подачками).
Центр як генератор хаосу в регіонах
Дії представників держави під час розгортання епідемії вірусу лише посилюють хитання на місцях. У цьому сходяться експерти, які аналізують регіональну політику сьогоднішньої влади. Банкова "лише створила додатковий хаос, створивши безліч штабів для боротьби з коронавірусом без належної координації". Таку думку висловила представниця парламентської фракції "Європейська солідарність" Марія Іонова.
"…прорекламовані 10 мільйонів тестів (на коронавірус - Ред.), яких наразі немає: приїхали тільки 250 тисяч. Як вони будуть розподілені між регіонами - невідомо, - каже депутатка. - Більше того, ми знаємо, що куратор Харківської області (Ярославський - Ред.) організував цю поставку, проплатили її частково. І він хотів на Харківську область 200 тисяч тестів. А зараз як будуть розподіляти ці 250 тисяч - я не розумію".
Складається чітке враження, що у чинної владної команди відсутні як стратегічне, так і тактичне бачення шляхів виходу з нинішньої ситуації. Процитуємо думку експертів Михайла Гончара і Віталія Мартинюка (Центр "Стратегія XXI"), Володимира Горбача (Інститут євроатлантичного співробітництва) та генерал-майора Сергія Савченка, яку вони висловили у виданні "Дзеркало тижня": "…з центру, з національного рівня генерується хаос управлінських рішень. Призначені президентом Зеленським голови обласних адміністрацій, переважно випадкові люди, неспроможні реагувати на хаос адекватним чином. Крім того, президент досі не призначив близько 200 голів районних державних адміністрацій по всій Україні. Бездіяльна некомпетентність кадрів перетворюється на параліч виконавчої влади і практичну некерованість країни, що було яскраво продемонстровано під час повернення громадян України з Китаю і розміщення їх у санаторії в Нових Санжарах на Полтавщині. Безлад тоді чинився в багатьох регіонах України. Ці процеси повторюються й під час запровадження загальнодержавного карантину з метою обмеження поширення коронавірусу COVID-19. Люди просто не реагують належним чином на розпорядження центральної влади".
З розвитком епідемії і поглибленням економічної кризи в Україні, яка загрожує перерости в системну кризу всіх інституцій. Якщо Банкова не відновить системність у роботі з регіонами і не знайде позитивні моменти, які повернуть їхню лояльність, місцеві еліти будуть чимдалі помітніше дистанціюватися від непрофесійного центру, щоб ані їх, ані їхні громади не завалило уламками державної політики.
На такому тлі складно навіть прогнозувати результат місцевих виборів для партії Зеленського. Якщо вони відбудуться в заплановані строки, і якщо роздратовані місцеві влади представлять своїм жителям всі проблеми з вірусом, цінами, тарифами тощо як наслідок неправильних дій центру, то казка про "Слугу народу" закінчиться вже цієї осені.
Ігор Петренко, 25 березня 2020 12:00
https://www.depo.ua/ukr/politics/koronavirusniy-feodalizm-yak-epidemiya-zrobit-zelenskogo-slabkim-u-regionakh-202003251137577
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"помочь" и бандит ахметов рядом не стоят.
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"Наше завдання - не "підмінити" собою владу, а допомогти", - Ахметов про "кураторство" над областями - Цензор.НЕТ 894
Сьогоднi в VIP палатах лiкарнень Украiни
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Отлично сказано,но! Ну а при чем тогда здесь зеленский? Без него не было возиожности помочь? Или бартер здесь уместен?
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Ты уже в луганде помог!
Результат мы знаем!
А шо там с военными радиостанциями, которые твой фонд вёз в луганду? Чем дело закончилось?
Виноват рафик?
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Эй, рибята-октябрята!
А вам не приходит в голову - а кто будет работать на его заводах и приносить ему прибыль, если рабочих скосит вирус?
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