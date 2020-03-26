 "Наше завдання - не "підмінити" собою владу, а допомогти", - Ахметов про "кураторство" над областями

Про це йдеться у відповіді Ахметова для УП, передає Цензор.НЕТ.
Видання зазначає, що 16 березня президент Володимир Зеленський зібрав у себе в Офісі українських олігархів і великих бізнесменів, щоб попросити про допомогу. За даними видання, ця ідея виникла серед найближчого оточення спонтанно. Зустріч організовували в стислі терміни. За українським олігархом Рінатом Ахметовим було закріплено Івано-Франківську, Львівську, Донецьку області та міста, де розташовані його підприємства.
"Ми не керуємо, а допомагаємо. У всіх областях України є губернатори і мери, які зараз працюють 24/7, і всі націлені на єдиний результат – зупинити епідемію в країні. Повторюся, наше завдання - не "підмінити" собою владу, не курирувати, а допомогти Україні та українцям", - заявив Ахметов.
За словами олігарха, у нього сильна команда у сфері благодійності, яка знає, що робити. "Ми закупимо щонайменше 200 апаратів ШВЛ та інше обладнання - про що поінформуємо через мій благодійний фонд", - сказав він.
Крім того, Ахметов повідомив, що лише минулого тижня виділив 300 мільйонів гривень на боротьбу з пандемією.
Водночас, олігарх стверджує, що його допомога нічого не коштуватиме ні президенту, ні уряду. "Давайте не принижувати добрі справи. Бізнесу нічого не потрібно ні від президента, ні від уряду", - стверджує Ахметов. Проте він підкреслив, що бізнесу потрібні лише рівні правила гри та чесна конкуренція.
вот такие у зели решения - от балды, без обдумывания...
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Ахметов, завдяки твоїй допомозі електроенергія в Україні дорожча,ніж в інших країнах Європи.
Отак Зеленський і влада віддає олігархам Україну. Влада признала що сама не може уже справитись з ситуацією.
А потом он всех упырей пересадит.
прийшов до влади і не знає що і як робити.
пустопорожнього кловуна обрали, який втікає від відповідальності.
Іди краще гречки купи)))
Божья роса похоже не надоест никогда особо отсталой части населения...
творцам придется объяснить,что это такое было.
Що тут казати ?
Ведь это же не как в 2014, когда рыгам должности роздали.
На зустрічі із бізнесом і олігархами президент Володимир Зеленський попросив розділити відповідальність в регіонах. Зокрема, під патронат області отримали Рінат Ахметов, Ігор Коломойський, Ігор Палиця, Андрій Веревський, Юрій Косюк, Андрій Ставніцер, Олександр Ярославський і Віктор Пінчук.
У нас і так в регіонах неофедалізм - є якісь смотрящі. Свої олігархи, які тримають області. Замість того, щоб запитати про податки чи платежі у бюджети, президент просить: "давайте скинемося по мільйону чи два доларів". Це кидає країну в ще більшу кризу і наслідки можуть бути серйозні. Вже кілька років говоримо, що Київ не контролює якісь регіони. Їх віддали місцевим елітам на відкуп, криміналу. Президент такими зборами легалізує цю систему. Журналісти і громадський сектор продовжують говорити, що це не нормально. А держава фактично визнає своє безсилля.Олігархи не дурні. Вони точно щось попросили взамін. Що? Побачимо через якийсь час. Це можуть бути якісь об'єкти під приватизацію, якісь преференції, кадрові призначення. Ніхто просто так грошей не дає. Ну й тут говоримо про те, що окремі особистості і їх бізнес-структури краще б заплатили у бюджет податки, які заборгували. Якщо брати Коломойського ‒ який рік тягнуться суди по державному підприємству Украерорух, якому МАУ винна понад мільярд гривень. А Коломойському чомусь віддають на відкуп Запорізьку область. У людей коротка пам'ять, історію Ахметова треба досліджувати з 1991 року - хто він і як накопичив капітал. А тепер Ахметов філантроп і благодійник. Дарує "швидкі допомоги" і пожертвує 2-3 мільйони доларів у фонд боротьби з коронавірусом. При чому його ДТЕК винен за газ 1,6 мільярда гривень. Це свідчить про абсолютну слабкість центральної влади в наведенні порядку і регулюванні якихось процесів. І показує - руки Києва в регіонах нема.
Давайте згадаємо засідання Кернеса і Ярославського в Харкові. Коли вони там сміялися і буквально розмазували заступника губернатора. Це більше скидається на сходку кримінальних авторитетів. Система смотрящих була при Януковичеві і за Порошенка її не зруйнували. Умовний Деркач контролював Сумську область, так і контролює. Умовний Палиця контролював Волинську область, то так і зараз. А тепер президент фактично легалізує їх. Якщо раніше вони були в тіні, то зараз все буде інакше. Президент визнає - це місцеві еліти, які все контролюють. І ці еліти проводять якісь сходнячки. У Херсоні Новинський місцевим підприємцям і бізнесменам розказував, що всі повинні скинутися. А хто такий Новинський?
Такі угоди легалізують порядок речей, коли у нас держава фактично феодальна. Якісь клани повністю контролюють окремі регіони. Не представники влади, яким делеговані повноваження з Києва, а уповноважені якихось кримінально-олігархічних груп. Часто туди входять і місцеві правоохоронці. Тому це фрагментація держави. За умов слабкої центральної влади вона ще більше окуповується на окремі регіональні утворення.
Роман Сініцин, для Gazeta.ua
https://gazeta.ua/blog/53085/vlada-legalizuye-smotryaschih-v-regionah-prezident-ne-kontrolyuye-situaciyu
В Україні немає "губернаторів" - є "голови обласних державних адміністрацій".
Країни переплутав.
Оно пользуется Бурштинской и Добротворской ТЕС - выкачивает оттуда все ресурсы, украло у Людей все енергосети, не проводит модернизации и ремонты, оно как раковая опухоль сосёт и разрушает!
І о, про головне.
Невде ви всі вірите тому масовому ідиотизму про супер страшний гриповірус? Так запевню вас, грип так само не виліковний, а цей вірус, ніщо іне, як трохи мутована його версія.
Чому саме зараз такий великий відсоток смертності і саме в Італії, Іспанії, Китаї??? Та тому, що сезонність розквиту саме ОРЗ, та Грипу. Тим більш зима була м'яка, а під кінець, та на початку березня, взагалі, хоч на море, на пляж. Що саме більшість і почала робити. А ще дуже зарано. Підступна хвороба тільки но і чекала вдалого часу, коли дурні відкриють двері і погукають його. А далі вже процес розповсюдження цілком адекватний поведінці; один чхнув, кашльонув - десять заразилось, п'ять всралось. І пішла паніка.
Плюс до усього Світова економіка почала просідати не аби як. Я ця роздута пандемія, як ніколи, стане в нагоді.
Ось так ось. Бубучка, виходь та здавайся.
Цікаво зауважити, що в жодному регіоні координаторами боротьби з коронавірусом не стали призначенці партії "Слуга народу", яких у лютому закріпили за областями відповідати за результат виборів до місцевих органів влади у жовтні 2020 року. Це логічно, бо "смотрящими" стали або маловідомі і неавторитетні на місцях нардепи, або публічно відомі особи, ніяк раніше до пов'язані з регіоном. Як-от нардеп і "голос Коломойського" Олександр Дубінський, якого відправили до Херсона, щоб відрегулювати там виборчий процес в інтересах "слуг". Можливо, депутат матиме ще й додаткове навантаження від свого патрона-олігарха, але документальних підтверджень цьому припущенню поки немає. У будь-якому разі, він точно не критикуватиме колегу Новінського, навіть якщо той власноруч відкриє "кран" і подасть дніпровську воду до окупованого Криму.
Про несприйняття народних депутатів як неформальних кураторів заявив і згаданий Борис Філатов. У соцмережі він закликав громади нагадати нардепам про їхнє привілейоване становище: "Цим дармоїдам, які сидять у парламенті, які тільки на фінансування своїх партій виділили майже 300 мільйонів гривень! Тим, хто на свої депутатські округи повиписував 2 мільярди гривень так званого "соцеконому" (йдеться про кошти з держбюджету на соціально-економічний розвиток регіонів, які частина депутатів від одномандатних округів витрачають на фактичний підкуп виборців одноразовими подачками).
Центр як генератор хаосу в регіонах
Дії представників держави під час розгортання епідемії вірусу лише посилюють хитання на місцях. У цьому сходяться експерти, які аналізують регіональну політику сьогоднішньої влади. Банкова "лише створила додатковий хаос, створивши безліч штабів для боротьби з коронавірусом без належної координації". Таку думку висловила представниця парламентської фракції "Європейська солідарність" Марія Іонова.
"…прорекламовані 10 мільйонів тестів (на коронавірус - Ред.), яких наразі немає: приїхали тільки 250 тисяч. Як вони будуть розподілені між регіонами - невідомо, - каже депутатка. - Більше того, ми знаємо, що куратор Харківської області (Ярославський - Ред.) організував цю поставку, проплатили її частково. І він хотів на Харківську область 200 тисяч тестів. А зараз як будуть розподіляти ці 250 тисяч - я не розумію".
Складається чітке враження, що у чинної владної команди відсутні як стратегічне, так і тактичне бачення шляхів виходу з нинішньої ситуації. Процитуємо думку експертів Михайла Гончара і Віталія Мартинюка (Центр "Стратегія XXI"), Володимира Горбача (Інститут євроатлантичного співробітництва) та генерал-майора Сергія Савченка, яку вони висловили у виданні "Дзеркало тижня": "…з центру, з національного рівня генерується хаос управлінських рішень. Призначені президентом Зеленським голови обласних адміністрацій, переважно випадкові люди, неспроможні реагувати на хаос адекватним чином. Крім того, президент досі не призначив близько 200 голів районних державних адміністрацій по всій Україні. Бездіяльна некомпетентність кадрів перетворюється на параліч виконавчої влади і практичну некерованість країни, що було яскраво продемонстровано під час повернення громадян України з Китаю і розміщення їх у санаторії в Нових Санжарах на Полтавщині. Безлад тоді чинився в багатьох регіонах України. Ці процеси повторюються й під час запровадження загальнодержавного карантину з метою обмеження поширення коронавірусу COVID-19. Люди просто не реагують належним чином на розпорядження центральної влади".
З розвитком епідемії і поглибленням економічної кризи в Україні, яка загрожує перерости в системну кризу всіх інституцій. Якщо Банкова не відновить системність у роботі з регіонами і не знайде позитивні моменти, які повернуть їхню лояльність, місцеві еліти будуть чимдалі помітніше дистанціюватися від непрофесійного центру, щоб ані їх, ані їхні громади не завалило уламками державної політики.
На такому тлі складно навіть прогнозувати результат місцевих виборів для партії Зеленського. Якщо вони відбудуться в заплановані строки, і якщо роздратовані місцеві влади представлять своїм жителям всі проблеми з вірусом, цінами, тарифами тощо як наслідок неправильних дій центру, то казка про "Слугу народу" закінчиться вже цієї осені.
Ігор Петренко, 25 березня 2020 12:00
https://www.depo.ua/ukr/politics/koronavirusniy-feodalizm-yak-epidemiya-zrobit-zelenskogo-slabkim-u-regionakh-202003251137577
Сьогоднi в VIP палатах лiкарнень Украiни
Результат мы знаем!
А шо там с военными радиостанциями, которые твой фонд вёз в луганду? Чем дело закончилось?
Виноват рафик?
А вам не приходит в голову - а кто будет работать на его заводах и приносить ему прибыль, если рабочих скосит вирус?