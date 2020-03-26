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Теми дня: Коронавірус і карантин Російські терористи збили Боїнг
 Суспільство, Здоров'я
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Все про:карантин (1103) COVID-19 (2018) коронавірус (759)

 Кількість жертв коронавірусу у світі перевищила 21,3 тис. осіб, інфіковано - 471,7 тис., видужало - 114,8 тис.

Станом на ранок четверга у світі налічується 471 783 особи, інфіковані коронавірусом COVID-19, кількість жертв інфекції досягла 21 306 осіб, видужали 114 858.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані центру Джона Гопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнах і світу

Видання веде електронний підрахунок кількості хворих, осіб, що померли і вилікувалися, заснований на офіційних даних відповідних країн.

В Європі за кількістю хворих і летальних випадків продовжує лідирувати Італія. Так, у країні зафіксовано 7503 смертні випадки внаслідок спричиненої коронавірусом пневмонії. Загалом зареєстровано 74 386 хворих.

В Іспанії зафіксовано 49 515 хворих (померли 3647), у Німеччині - 37 323 (206), Франції - 25 600 (1331), Великій Британії - 9640 (465), Швейцарії -10 897 (152), Нідерландах - 6440 (356), Австрії - 5588 (31), Бельгії - 4937 (178), Норвегії - 3100 (14), Португалії - 2995 (43), Швеції - 2526 (62), Туреччині - 2433 (59), Данії - 1862 (34), Чехії – 1654 (шість), Ірландії - 1564 (дев'ять).

Кількість жертв коронавірусу у світі перевищила 21,3 тис. осіб, інфіковано - 471,7 тис., видужало - 114,8 тис. 01

У США зафіксовано 69 194 інфікованих, 1042 смертельні випадки.

У Бразилії коронавірус виявлено у 2554 осіб, померли 59, у Канаді - у 3304, 26 випадків смерті.

В Азії на першому місці залишається Китай, де з грудня минулого року кількість жертв коронавірусу досягла 3291 особи, зареєстровано 81 727 випадків захворювання.

В Ірані кількість жертв досягла 2077 і 27 017 заразилися.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За добу в Україні виявлено 32 нові випадки COVID-19, всього 145 підтверджених випадків, 5 летальних - МОЗ

У Південній Кореї зареєстровано 131 випадок смерті в результаті захворювання, що викликається вірусом, загальна кількість хворих у країні досягла 9241.

В Україні 145 хворих і п'ятеро померли від коронавірусу.

Менше 1 тис. випадків зараження коронавірусом зафіксовано ще більш ніж у 150 країнах і районах світу.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3184409
 
 
 Топ коментарі
 
двадцять одна тисяча...
але гірше те, що кількість захворівших постійно збільшується...
чекайте на світові зміни в найближчому майбутньому
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спілкувався з прихожанкою мацьковської церкви, ну там купував дещо в неї...
то є жесть
умная піль. Вифвляється з літаків вже давно розпиляли умную піль з оцим вірусом, і коли більшість людей уже заразились, "вони" активували вірус і тепер пішли хвороби і смерті
жидкій чіп: навйщо то було зроблено? справа в тому, що вже давно винайшли жидкій чіп, і потрібен привід ввести його в людину.. таким приводом обрали коронавірус. І ось коли кількість смертей стане солідною, американці прокляті обьявлять, що винайшли вакцину проти кові-19. Ні в якому нарі не можна прививатися!!! бо то насправді вам введуть жидкій чіп у тіло візьмуть вас під повний тотальний контроль!
не жартую, отаке все я регулярно вислуховую, зате знаю що таке мацьковська церква. одного тіко не розумію - маськовські попи прграмують бидло на самознищення? приходи не забороняють і прививаться від коронавірусу забороняють...
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все познается в сравнении....
вспомнилось вот...
при форсировании Днепра под командованием палача Жукова осенью 1943-го погибло около 380 тыс советских и мобилизованных безоружных украинцев...
Днепр стал соленый от крови...
http://www.litsa.com.ua/show/a/12893
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Нам,що,з того...Більше потягів пригонять Число жертв коронавируса в мире превысило 21,3 тыс. человек, инфицированных - 471,7 тыс., выздоровевших - 114,8 тыс. - Цензор.НЕТ 5691
 показати весь коментар
 
двадцять одна тисяча...
але гірше те, що кількість захворівших постійно збільшується...
чекайте на світові зміни в найближчому майбутньому
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до "іспанки" ще дуже далеко.... та і не дійде до тих показників
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не факт, може в нас просто не вистачає тестів
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я про смертність.....4,5% від кількості інфікованих.... в Італії - 10%.... а було б щось типу "іспанки" , то не встигали б, навіть, тестувати..
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Да, несмотря на меры, количество зараженных неуклонно растёт. Каждое утро открываю статистику с надеждой на уменьшение, но не
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Найгірша динаміка в США
Дуже скоро вийдуть в "лідери"
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Німці здорові. Співвідношення хворих до померлих це підтверджує.
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Ізолювали вже 95 квартал в полному складі в ОП чи ще ні?
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https://v2020.org.ua/



0-800-501-002

Цей сайт створено для взаємодопомоги українців через епідемію коронавірусу. У найбільшій зоні ризику цієї хвороби - літні люди. Разом ми можемо вберегти їх і зробити так, аби хвороба не забрала нічиї життя.

- Якщо ви потребуєте допомоги у придбанні чи доставці ліків чи продуктів, або ви знаєте таку людину, - додавайте заявку тут, або телефонуйте на гарячу лінію 0-800-501-002.

- Якщо ви хочете стати волонтером, купити для цих літніх людей продукти чи ліки та/або доставити їх - зареєструйтесь, та беріть заявки на допомогу.

Турбота про тих, хто поруч - це те, що зараз має нас усіх об'єднати.
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спілкувався з прихожанкою мацьковської церкви, ну там купував дещо в неї...
то є жесть
умная піль. Вифвляється з літаків вже давно розпиляли умную піль з оцим вірусом, і коли більшість людей уже заразились, "вони" активували вірус і тепер пішли хвороби і смерті
жидкій чіп: навйщо то було зроблено? справа в тому, що вже давно винайшли жидкій чіп, і потрібен привід ввести його в людину.. таким приводом обрали коронавірус. І ось коли кількість смертей стане солідною, американці прокляті обьявлять, що винайшли вакцину проти кові-19. Ні в якому нарі не можна прививатися!!! бо то насправді вам введуть жидкій чіп у тіло візьмуть вас під повний тотальний контроль!
не жартую, отаке все я регулярно вислуховую, зате знаю що таке мацьковська церква. одного тіко не розумію - маськовські попи прграмують бидло на самознищення? приходи не забороняють і прививаться від коронавірусу забороняють...
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це в якому місті такі правоцлавні вірусологи проживають?
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київська обл, броварський район
там є і про псіхотропне оружіє, прокляті американці висадилися з двої есмінців в Одесі і розповсюджують псіхотропне оружіє по Україні. і докази того - то є те, що корова найгірше дється за останні роки та вночі в туалет почала вставати по 4-5 разів. то все результат псіхотропного оружія!

Можу познайомити, у них іноді молоко домашнє купую. дам телеіон, приідеш купиш молочка і 10 хвилин послухаєш, довше не витримаєш
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все познается в сравнении....
вспомнилось вот...
при форсировании Днепра под командованием палача Жукова осенью 1943-го погибло около 380 тыс советских и мобилизованных безоружных украинцев...
Днепр стал соленый от крови...
http://www.litsa.com.ua/show/a/12893
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З доповідних німецьких офіцерів, кулеметники сходили з розуму вбиваючи по півтори тисячі беззбройних українців в день...! Було відкрито на Ірдиньських болотах психдиспансер для реабілітації.....
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А при бомбардировке Токио напалмом американцами за ночь заживо сгорело мирного населения в разы больше. И что? какое отношение это все имеет к сегодняшнему вызову человечеству?
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raska sto to skromno dajut svoji danyje tolko 600,realno u nix dolzno byt ne mense cem 60000
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Х их разберет... Может, у них заразившиеся не собственно от гриппа, а от черепно-мозговых подыхают...
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Принц Чарльз подхватил корона вирус , а Лев Лещенко в реанимации
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И накрыло Средиземноморье.Италия,Испания,Франция лидеры по кол-ву заражённых.Иран на Аравийском море.Израиль тоже на средиземном море.Все они считаются морскими странами.Морской воздух насыщен солями и совсем не содержит пыли. По исследованиям учёных состав морской воды и плазмы крови человека очень близки. Те вещества, которые содержатся в морской воде - ионы натрия, магния, калия, йода, присутствуют и в морском воздухе.Предполагаю,що вирус насыщается солями и компонентами содержащимися в продуктах моря,воздухе и катализируется в более сильную поражающую консистенцию.Як вариант. Кількість жертв коронавірусу у світі перевищила 21,3 тис. осіб, інфіковано - 471,7 тис., видужало - 114,8 тис. - Цензор.НЕТ 2370
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Тебе бы не картины, начальник, - тебе бы книжки писать. А лучше либретто для РенТВ,
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Смертность очень высокая , Потому что нужно сравнивать не больных, а выздоровевших и умерших. А тут получается что смертность почти 16%. Это очень много.
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