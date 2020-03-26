 Кількість жертв коронавірусу у світі перевищила 21,3 тис. осіб, інфіковано - 471,7 тис., видужало - 114,8 тис.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані центру Джона Гопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнах і світу
Видання веде електронний підрахунок кількості хворих, осіб, що померли і вилікувалися, заснований на офіційних даних відповідних країн.
В Європі за кількістю хворих і летальних випадків продовжує лідирувати Італія. Так, у країні зафіксовано 7503 смертні випадки внаслідок спричиненої коронавірусом пневмонії. Загалом зареєстровано 74 386 хворих.
В Іспанії зафіксовано 49 515 хворих (померли 3647), у Німеччині - 37 323 (206), Франції - 25 600 (1331), Великій Британії - 9640 (465), Швейцарії -10 897 (152), Нідерландах - 6440 (356), Австрії - 5588 (31), Бельгії - 4937 (178), Норвегії - 3100 (14), Португалії - 2995 (43), Швеції - 2526 (62), Туреччині - 2433 (59), Данії - 1862 (34), Чехії – 1654 (шість), Ірландії - 1564 (дев'ять).
У США зафіксовано 69 194 інфікованих, 1042 смертельні випадки.
У Бразилії коронавірус виявлено у 2554 осіб, померли 59, у Канаді - у 3304, 26 випадків смерті.
В Азії на першому місці залишається Китай, де з грудня минулого року кількість жертв коронавірусу досягла 3291 особи, зареєстровано 81 727 випадків захворювання.
В Ірані кількість жертв досягла 2077 і 27 017 заразилися.
У Південній Кореї зареєстровано 131 випадок смерті в результаті захворювання, що викликається вірусом, загальна кількість хворих у країні досягла 9241.
В Україні 145 хворих і п'ятеро померли від коронавірусу.
Менше 1 тис. випадків зараження коронавірусом зафіксовано ще більш ніж у 150 країнах і районах світу.
але гірше те, що кількість захворівших постійно збільшується...
чекайте на світові зміни в найближчому майбутньому
Дуже скоро вийдуть в "лідери"
0-800-501-002
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Турбота про тих, хто поруч - це те, що зараз має нас усіх об'єднати.
то є жесть
умная піль. Вифвляється з літаків вже давно розпиляли умную піль з оцим вірусом, і коли більшість людей уже заразились, "вони" активували вірус і тепер пішли хвороби і смерті
жидкій чіп: навйщо то було зроблено? справа в тому, що вже давно винайшли жидкій чіп, і потрібен привід ввести його в людину.. таким приводом обрали коронавірус. І ось коли кількість смертей стане солідною, американці прокляті обьявлять, що винайшли вакцину проти кові-19. Ні в якому нарі не можна прививатися!!! бо то насправді вам введуть жидкій чіп у тіло візьмуть вас під повний тотальний контроль!
не жартую, отаке все я регулярно вислуховую, зате знаю що таке мацьковська церква. одного тіко не розумію - маськовські попи прграмують бидло на самознищення? приходи не забороняють і прививаться від коронавірусу забороняють...
там є і про псіхотропне оружіє, прокляті американці висадилися з двої есмінців в Одесі і розповсюджують псіхотропне оружіє по Україні. і докази того - то є те, що корова найгірше дється за останні роки та вночі в туалет почала вставати по 4-5 разів. то все результат псіхотропного оружія!
Можу познайомити, у них іноді молоко домашнє купую. дам телеіон, приідеш купиш молочка і 10 хвилин послухаєш, довше не витримаєш
вспомнилось вот...
при форсировании Днепра под командованием палача Жукова осенью 1943-го погибло около 380 тыс советских и мобилизованных безоружных украинцев...
Днепр стал соленый от крови...
http://www.litsa.com.ua/show/a/12893