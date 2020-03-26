 Кабмін виділив понад 650 млн грн на забезпечення інсуліном діабетиків

Відповідну постанову ухвалив Кабінет міністрів України на засіданні 25 березня, йдеться в пресрелізі Національної служби здоров'я, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ухвалення цієї Постанови Національна служба здоров’я ініціювала своїм листом ще у лютому 2019 року. Цим рішенням кошти, які були передбачені на забезпечення препаратами інсуліну пацієнтів з цукровим діабетом у Програмі медичних гарантій, були спрямовані у субвенцію для регіонів", - йдеться в пресрелізі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Місту бракує 7 млн ​​на інсулін, - мер Івано-Франківська Марцінків

У НСЗУ зазначили, що зараз забезпечення препаратами інсуліну пацієнтів з цукровим діабетом адмініструє місцева влада, у розпорядження якої й пішли гроші згідно з рішенням Кабміну.

"Ці кошти будуть розподілені між областями. Відповідальність за їхнє ефективне та раціональне використання лежить саме на органах місцевого самоврядування", - наголосили в НСЗУ

У Нацслужбі додали, що раніше кошти на забезпечення хворих на діабет, які потребують інсулінотерапії, були закладені у Програмі медичних гарантій, яка у повному обсязі стартує з 1 квітня 2020 року. Разом з тим, забезпечення повноцінного виписування та відпуск препаратів інсуліну для лікування хворих на діабет за електронним рецептом можливі за умови готовності всіх учасників процесу: аптек, лікарів, фармвиробників та пацієнтів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Нацслужба здоров'я знайшла кошти для збільшення оплати праці медпрацівникам, які працюють в епідемії, - заступник голови МОЗ Ляшко

На сьогодні ця підготовка триває. І зараз планується, що адміністрування програми реімбурсації препаратів інсуліну перейде до НСЗУ з 1 жовтня 2020 року. НСЗУ стане єдиним платником за програмою, рецепт буде виключно електронним. А всі учасники процесу користуватимуться тими перевагами, які надає єдиний платник НСЗУ, як це зараз відбувається з програмою реімбурсації "Доступні ліки".