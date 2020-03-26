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Все про:Кабмін (3990) інсулін (7) Нацслужба здоров'я (8) НСЗУ (32)

 Кабмін виділив понад 650 млн грн на забезпечення інсуліном діабетиків

Понад 651 мільйон гривень піде в регіони на забезпечення інсуліном пацієнтів із діабетом.

Відповідну постанову ухвалив Кабінет міністрів України на засіданні 25 березня, йдеться в пресрелізі Національної служби здоров'я, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ухвалення цієї Постанови Національна служба здоров’я ініціювала своїм листом ще у лютому 2019 року. Цим рішенням кошти, які були передбачені на забезпечення препаратами інсуліну пацієнтів з цукровим діабетом у Програмі медичних гарантій, були спрямовані у субвенцію для регіонів", - йдеться в пресрелізі.

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У НСЗУ зазначили, що зараз забезпечення препаратами інсуліну пацієнтів з цукровим діабетом адмініструє місцева влада, у розпорядження якої й пішли гроші згідно з рішенням Кабміну.

"Ці кошти будуть розподілені між областями. Відповідальність за їхнє ефективне та раціональне використання лежить саме на органах місцевого самоврядування", - наголосили в НСЗУ

У Нацслужбі додали, що раніше кошти на забезпечення хворих на діабет, які потребують інсулінотерапії, були закладені у Програмі медичних гарантій, яка у повному обсязі стартує з 1 квітня 2020 року. Разом з тим, забезпечення повноцінного виписування та відпуск препаратів інсуліну для лікування хворих на діабет за електронним рецептом можливі за умови готовності всіх учасників процесу: аптек, лікарів, фармвиробників та пацієнтів.

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На сьогодні ця підготовка триває. І зараз планується, що адміністрування програми реімбурсації препаратів інсуліну перейде до НСЗУ з 1 жовтня 2020 року. НСЗУ стане єдиним платником за програмою, рецепт буде виключно електронним. А всі учасники процесу користуватимуться тими перевагами, які надає єдиний платник НСЗУ, як це зараз відбувається з програмою реімбурсації "Доступні ліки".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3184408
 
 
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Хоч, би по одній масці для громадян виділили.... Кабмин выделил более 650 млн грн на обеспечение инсулином диабетиков - Цензор.НЕТ 9599
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Сделать удобную маску - 15 мин.
А вы все - дай-дай...
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Я,про бюджет, а,ви, про "зроби сам" За країну переймаюся
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Где в вашем посте слово "бюджет"?
Про "за державу" - не верю.
За державу не так "переймаються".
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А как вам новость, о том, что власть хочет себе отдельные палаты во время эпидемии коронавируса? И перечень требований по палатам:
- отдельные палаты не менее 13 метров квадратных, изолированные от других помещений,
-палаты с затененными окнами;
- удобные коммуникации с операционным блоком, диагностическим и другими отделениями;
- наличие отдельного резерва лекарственных средств;
- при палатах круглосуточных постов медсестёр.

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Знов,палац замість карцеру виходить... Кабмін виділив понад 650 млн грн на забезпечення інсуліном діабетиків - Цензор.НЕТ 440
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Так було, є і буде вовяки віків.
"Бо що дозволено Цариці, не дозволено старчиці"!
Смедам, які голосували за зелебенських, загальні палати!
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Жодного разу,за все,життя Держава й філіжанки кави невиділила..... Де беруться,ті мільйони..., й куди діваються Кабмін виділив понад 650 млн грн на забезпечення інсуліном діабетиків - Цензор.НЕТ 7003
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планирует-планирует...а больным колоть инсулин нужно каждый день... с аткудава его брать??? покупать самим пока вы там планируете и дерибанете? так он не 3 копейки стоит...
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Інсулін інсуліном, а половина одиноких пенсів з голоду видохне, бо на 1700 навіть собаку прогодувать неможливо.
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У кого есть собаки и кошки имеют шанс прожить чуть дольше.
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Уже предусмотренные средства решили выделить...
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