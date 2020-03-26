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 Майже 20 тисяч українців заявили про бажання повернутися на Батьківщину з-за кордону, - Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявляє, що в Україну хочуть повернутися ще близько 20 тисяч українських громадян.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це Кулеба сказав в ефірі телеканалу "Україна".

Глава МЗС заявив, що він від самого початку виступав за повернення українців з-за кордону, але водночас він вважає, що необхідно забезпечувати максимально жорсткий контроль для тих, хто повертається, аби уникати поширення інфекції.

"Очевидно, що за такого масиву людей, які повертаються до України, що називається "хтось проскакував", але ці випадки з'ясовані", - сказав Кулеба і додав, що ситуація контрольована.

Також він сказав, що за кордоном ще 20 тис. українців виявили бажання повернутися до України і поінформували про це консульства та посольства України.

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"Тепер логістика їхнього повернення буде суттєво ускладнена, і не лише, я хочу наголосити, через те рішення, яке було озвучене (про закриття кордону для регулярного сполучення будь-яких пасажирських перевезень з 27 березня. – Ред.), але і також через те, що дуже багато країн у світі згортають авіасполучення, і тому дуже проблемно дістатися, наприклад, з Латинської Америки або з островів в Тихому океані", - додав міністр.

Нагадаємо, станом на вечір 25 березня, за даними МЗС, в Україні з-за кордону було евакуйовано 82 804 українці.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3184403
 
 
 Топ коментарі
 
А не пошли бы они на уй? Вирусняк завозить
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У вас с декабря было время всё это продумать. Что делали? На рояле э... носом играли? Да? Не слышу! Громче! Около 20 тысяч украинцев заявили о желании вернуться на Родину из-за границы, - Кулеба - Цензор.НЕТ 808
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Да !!! Нужно было только через карантин разрешать !!! Теперь все выльется сторицей !!! Можно и нужно было контролировать ситуацию а не кричать все готово и там же наши люди !!!
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У вас с декабря было время всё это продумать. Что делали? На рояле э... носом играли? Да? Не слышу! Громче! Около 20 тысяч украинцев заявили о желании вернуться на Родину из-за границы, - Кулеба - Цензор.НЕТ 808
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Нах они тут нужны ??? Вы блин идиоты завезли вирус в страну -- да за это судить нужно и садить !!! Кто ответит за смерти кто за уничтоженную экономику которой и так жопа ??? Пиарщики голимые что бы вы здохли от єтого вируса Около 20 тысяч украинцев заявили о желании вернуться на Родину из-за границы, - Кулеба - Цензор.НЕТ 9041
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Давайте сухо и холодно. Считаете страну нужно было наглухо закрыть в декабре?
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Да !!! Нужно было только через карантин разрешать !!! Теперь все выльется сторицей !!! Можно и нужно было контролировать ситуацию а не кричать все готово и там же наши люди !!!
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Не делайте себе нервы. Бесполезно. 21-й век - век тупоголовых подонков и хитрозадых мошенников. Все происходящее в мире - пример как бы естественного отбора Майже 20 тисяч українців заявили про бажання повернутися на Батьківщину з-за кордону, - Кулеба - Цензор.НЕТ 6354.
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Було б шикарно якщо б країни прийняли обмеження з китаєм ще в грудні. Я ось не розумію - що, всі найкращі розвідки світу пропустили цей момент, чи як так сталось?
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никто не предвещал таких последствий...
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Да купа людей про це казали, навіть в коментаріях на цензорі.
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Считаю что тех завезённых ЗЕбилами турыстов и гастеров нужно было в резервацию на карантин садить, а не завозить их тыщами, мерять температурку и по домам распускать..как тебе такой вариант???Или ЗЕбильные таки тупорылые что не могут додумаца до простых вещей? Или специально так делали??
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Сухо и холодно нам говорит Закон...
И говорит от...что без документов о том что человек здоров вьезд в Украину запрещен...даже для граждан Украины...

Згідно із Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" в'їзд на територію України іноземних громадян та громадян України, а також транспортних засобів з країн (місцевостей), де зареєстровано особливо небезпечні хвороби, дозволяється за наявності документів, передбачених міжнародними угодами і санітарним законодавством України.
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И шо с ними тут делать?? Работы нет, всё стоит..очередные 20К безработных на шею дырявому бюджету..
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Так вони ж бабло привезуть. Як їх не пустити, вони ж, курва, ІНВЕСТОРИ! Около 20 тысяч украинцев заявили о желании вернуться на Родину из-за границы, - Кулеба - Цензор.НЕТ 2018
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В них на квитки нема...Сифіліс вони привезуть,а в країні Ртуті невистачає..., на тести для *********** Майже 20 тисяч українців заявили про бажання повернутися на Батьківщину з-за кордону, - Кулеба - Цензор.НЕТ 2600
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Хай виробляють маски та засоби індівідуального захисту.
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Але,ж безкоштовно...,лише доставка Нашим коштом Майже 20 тисяч українців заявили про бажання повернутися на Батьківщину з-за кордону, - Кулеба - Цензор.НЕТ 5295
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за 150 перевалило за 2 дня - тут уже честно - 20 000 уже ничего не сиграют - каждый набитый под завязку Харьковский трамвай за день столько сделает. Стоят смертнички аж двери не закрываются - Харьков падет очень быстро - считанные недели
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Свежий вирусец всё никак не угомонится...
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Шо такое, начинает доходить? Завезли из очагов тысячи и распустили по всей Украине. А теперь прозрение? Да нет, скорее тут, на цензоре вычитал.
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ЗЕбилы вы главное не забудьте на границе им температурку померять...и по домам...
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Негайно допалювати спалену хату Около 20 тысяч украинцев заявили о желании вернуться на Родину из-за границы, - Кулеба - Цензор.НЕТ 9329
"Годіна слишіт,Годіна Знаєт,Шо в аблаках,ійо син пгалєтаєт ...."
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я от не розумію .для чого повертатися в цей театр абсурду?
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Мало,в,кого,яке "жєланіє" Около 20 тысяч украинцев заявили о желании вернуться на Родину из-за границы, - Кулеба - Цензор.НЕТ 7102 В мен,щоб,ви,всі довбешки об бетонний блок порозбивали....Тож,чом,би,вам,непочати
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видимость заботы-работы... плюс запрет на протесты...перераспределение (неконтролированое) бабосов... плюс больше никто ни про что не вспоминает...плюс бесконечный пиар (с отмыванием других бабосов на чем угодно)...плюс ажиотаж с продуктами (выгребли залежи) плюс искусственно вырос упавший бакс (вспомните как стонали что низкий курс это плохо для казны) плюс возможность незаметного замирения с рашкой (забывают про войну все в мире - это тоже плюс для рашки уже и наших **************) плюс (простите) возможная...э... пенсионная реформа ...а если еще и дефолт с кризисом подкинут...то для них одни плюсы....
шо я распинаюсь!??? ))) вы это и без моих соплей (не зеленых) знаете!!!!!!
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раз закрыли страны и границы...ну пересидите уже там...
не подкидывайте дровишек в пока еще еле тлеющий костерок инфекции в Украине
ибо видя уровень нашей медицины и трепетное отношение оной к ВИП-********... понятно что ели что (не дай Боже) то даже выбирать не станут к кому ехать а кому не...
главное - ылиту золотую спасать - а остальное должно все само - самоизолироваться-самодиагностироваться-самолечиться-самокормиться-самовеселиться, и самоприкопаться если нет повезло.... но налоги и коммуналку самоплати обязтельно!!!
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В тёмные времена видно светлых людей. Это правило.
Пандемия короновируса показала кто есть кто. Зеленский оказался первым президентом которому дОрога жизнь каждого украинца. Украина,слабая,больная,униженная.Но у нас есть главный козырь - наш президент,он наша вера,надежда,мечта!

Около 20 тысяч украинцев заявили о желании вернуться на Родину из-за границы, - Кулеба - Цензор.НЕТ 4995
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Це,ж,воно непоприколу презервативи з шмарклями надува...
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а вон то красное пятно это как от пули калибра 12.7....

Плачу как представлю сколько врагов у нашего Миссии....
Зверобии и Федины всякие только и ждут удобного случая....
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Это сарказм или болезнь головного мозга?
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Тому-що за кордоном вони нелбегали, без мед страхування. І у випадку хвороби вони отримають лише чорний мішок і купку вапна.
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все правильно
рекордний ріст ВВП був в кінці 2019, який порохоботи намагалися приписати Петрусю, потім прийшла світова криза,
Зеленський злітав в Оман і обвалив нафту для обвалу рубля, падіння економіки України набагато мякше падіння кремля завдяки владі
все правильно
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Штааааа???? Раніше ти хоч більш-менш осмислені пости писав, а ЦЕ ЩО????? Нафту ***** ообвалив своїм небажанням іти на поступки ОПЕК. А Моніка літала... а хто його зна, чого вона туди літала і за чий кошт.
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божечку ти мій! Так фапати на Зє!льону плєсєнь може тіко одна мандєль
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У Вас короновирус???
Или Вы Зебил???

Ваш козырь тупой Клоун???
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Сумуєш за культом чЛеніна ?
То з'їзди в мавзолей ! Бо в Україні такого не буде.
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Влогі "жєланія" краще лишати ,- вологими! Й в снах....
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Эти недоумки хотят рейтинг на этом поднять, а в итоге его же и похоронят.
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за казьонний щот найдеця і стотищ желающих повернуцця
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Разрешили въезд (депутаты, министры, чинуши) вот и вперед, у себя принимайте дома или даче. Пусть 14 дней поживут у вас вместе с вашей женой и детьми, а не распространяйте заразу по стране.
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у нас миллионы живут вне страны. своей экономику похерила радостно, радостно поехали за рубеж, а теперь опять будем радоваться... и ведь это все люди, которые десятилетиями не платили налоги. на ту же самую медицину.... Майже 20 тисяч українців заявили про бажання повернутися на Батьківщину з-за кордону, - Кулеба - Цензор.НЕТ 8444
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Гастеров пачками завозите они шарятся среди которых хворые потом масса случаев заболевания а всех остальных на карантин сажаете что за херня
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Основная масса возвращающихся - "нелегалы", въехавшие по "гостевым" и "туристическим" визам... Пока можно было работать - прятались, работали... Когда "запахло жареным" - поняли, что лечить их никто не будет, и попёрлись домой...
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Это наш люмпен и от него не отмажешься, но запускать его в страну необходимо исключительно через обсервационные противоэпидемические лагеря, но на это у "власти" денег нет - все ушло на виллы, яхты и в офшоры. Так что расхлебывать эту инфицированную блевотину будут именно те, кто до сих пор пытается хоть как-то удержать на плаву нашу страну - народ.
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Наши "люмпены" под забором валяются, и бутылки собирают... А за границей сидели "хитровые..нные"...
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порох и тот обосрался когда свалил в испанию на свою вилу и тут же через возвратился))))
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а ви де ховаєтесь ?
можечас за себе подбати, а не визирати куди Порох літав
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у него пороховирус. если Пороха не вспомнит - помрёт.
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Зебил, ВОДКИ НЕТ!!! У своего Клоуна опохмеляйтесь.
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Наконец-то в нашем обществе начинает формироваться правильное отношение к ... "космополитам", ставящим свои интересы выше семейных, всегда готовым продать семью за грош и обожающим учить нас жизни из-за "поребрика". Во все времена было проще снимать пенки (или отбросы со стола хозяина?) в развитых странах, чем пытаться добиться благополучия в своей. И таки да, объястине уже кто-нибудь зе-бобикам, что есть карантин и его предназначение. Хоть бы уже не вопили о своей тупости (или подлости?) на всю страну. Все выглядит, как перфоманс а ля "троянский конь": "У вас еще не все переболели коронавирусом? Тогда мы идем к вам!"
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Так, а я изъявил желание на недельки 3 в Паттайю и обратно. Пусть Кулеба мне там билетики на двоих организует Майже 20 тисяч українців заявили про бажання повернутися на Батьківщину з-за кордону, - Кулеба - Цензор.НЕТ 3746
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На хер вони тут треба!
Де бабло заробляли, чи гуляли, хай там і чаляться, перекотиполе!
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От таке Лукашенко молобець, він не тягне всю оту гуляючу по закордонах шоблу додому, де були там і відпочивайте від Білорусії!
Хоча я не є фанатом Луки!
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На фиг они тут нужны!!!

Пусть дают свои данные.
Проверить, платили налоги - пусть возвращаются. Не платили - пусть сами разбираются.
Туристов не забирать - если у них ума хватило в такое время поехать на отдых, значит хватит ума самим вернуться.
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Оголошення: «Вчора повернувся з Італії. Маю підвищену температуру, кашель, діарею… Берусь за 50 тис грн. накашлять у офісі ваших конкурентів…».
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А где это желание было раньше? Работали за границей, налоги там же и платили, сидели там до последнего...а теперь хитрожопые хотят чтоб их везли домой бесплатно. Нет, ребятки, Украина не резиновая, сидите там и радуйтесь.
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Зеленое стадо завозя в страну туристов и гастеров нарушает Закон Украины...
И придет время оно за это ответит...

Згідно із Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" в'їзд на територію України іноземних громадян та громадян України, а також транспортних засобів з країн (місцевостей), де зареєстровано особливо небезпечні хвороби, дозволяється за наявності документів, передбачених міжнародними угодами і санітарним законодавством України.
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Цікаво. Аваков заявляє, що через 2 дні авіасполучення закриють. То хто ж ті 20 тисяч, які вирішили вернутись? Жителі доМбаса ( в основному), з подвійним громадянством. Поїздом. Де ж ви їх плануєте селити? Де вони будуть сидіти на карантині, і за чий рахунок?
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Да хватит их везти сюда. Они уехав из Украины работали В другой стране и на ИХ экономику, а сейчас хотят с вирусом вернуться в Украину, т.к. у нас ПОКА чуток меньше заболевших? Не надо срать на двух унитазах! Эти люди определились где им лучше жить и работать. Вот и пусть там и остаются. Почему я и моя семья и многие граждане Украине, которые работали в Украине, платили налоги в Украине пытаясь поднять страну, должны подвергнуть себя и своих близких еще более высокому риску заражения? Почему мы должны рисковать своими жизнями? Ради чего? Во имя чего? Для кого? Слышали тут - "Мы своих не бросаем...." А кого своих ? Кто бросил Украину и поехал на заработки в Италию жопы мыть пристарелым? Да там за это платят 2 з/п украинские... НО, Кто потом будет рассказывать про маленькую пенсию, имея в загашнике БАБЛО немереное? Кто строит дома после работы в Италии, при этом не платя никаких налогов? А вот и вопросы:
- КТО КОГО БРОСИЛ?
- ПОЧЕМУ МЫ И НАШИ СЕМЬИ ДОЛЖНЫ ПОДВЕРГАТЬСЯ РИСКУ УМЕРЕТЬ ЗА ТЕХ, КТО ДЛЯ УКРАИНЫ И ДЛЯ НАС НИЧЕГО НЕ СДЕЛАЛ?
- ПОЧЕМУ МЫ ЗА СВОИ НАЛОГИ ДОЛЖНЫ СОДЕРЖАТЬ НЕ ТОЛЬКО НИКЧЕМНУЮ ВЛАСТЬ, А И ТЕХ КТО ПРИЕДЕТ И ЗА БАБЛО ЗАЙМЕТ(НЕ ДАЙ БОГ) НАШИ КОЙКИ И АИВЛ?
- КТО ЗА ЭТО ОТВЕТИТ?
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