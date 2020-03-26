 Майже 20 тисяч українців заявили про бажання повернутися на Батьківщину з-за кордону, - Кулеба

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це Кулеба сказав в ефірі телеканалу "Україна".
Глава МЗС заявив, що він від самого початку виступав за повернення українців з-за кордону, але водночас він вважає, що необхідно забезпечувати максимально жорсткий контроль для тих, хто повертається, аби уникати поширення інфекції.
"Очевидно, що за такого масиву людей, які повертаються до України, що називається "хтось проскакував", але ці випадки з'ясовані", - сказав Кулеба і додав, що ситуація контрольована.
Також він сказав, що за кордоном ще 20 тис. українців виявили бажання повернутися до України і поінформували про це консульства та посольства України.
"Тепер логістика їхнього повернення буде суттєво ускладнена, і не лише, я хочу наголосити, через те рішення, яке було озвучене (про закриття кордону для регулярного сполучення будь-яких пасажирських перевезень з 27 березня. – Ред.), але і також через те, що дуже багато країн у світі згортають авіасполучення, і тому дуже проблемно дістатися, наприклад, з Латинської Америки або з островів в Тихому океані", - додав міністр.
Нагадаємо, станом на вечір 25 березня, за даними МЗС, в Україні з-за кордону було евакуйовано 82 804 українці.
И говорит от...что без документов о том что человек здоров вьезд в Украину запрещен...даже для граждан Украины...
Згідно із Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" в'їзд на територію України іноземних громадян та громадян України, а також транспортних засобів з країн (місцевостей), де зареєстровано особливо небезпечні хвороби, дозволяється за наявності документів, передбачених міжнародними угодами і санітарним законодавством України.
"Годіна слишіт,Годіна Знаєт,Шо в аблаках,ійо син пгалєтаєт ...."
шо я распинаюсь!??? ))) вы это и без моих соплей (не зеленых) знаете!!!!!!
не подкидывайте дровишек в пока еще еле тлеющий костерок инфекции в Украине
ибо видя уровень нашей медицины и трепетное отношение оной к ВИП-********... понятно что ели что (не дай Боже) то даже выбирать не станут к кому ехать а кому не...
главное - ылиту золотую спасать - а остальное должно все само - самоизолироваться-самодиагностироваться-самолечиться-самокормиться-самовеселиться, и самоприкопаться если нет повезло.... но налоги и коммуналку самоплати обязтельно!!!
Пандемия короновируса показала кто есть кто. Зеленский оказался первым президентом которому дОрога жизнь каждого украинца. Украина,слабая,больная,униженная.Но у нас есть главный козырь - наш президент,он наша вера,надежда,мечта!
Плачу как представлю сколько врагов у нашего Миссии....
Зверобии и Федины всякие только и ждут удобного случая....
рекордний ріст ВВП був в кінці 2019, який порохоботи намагалися приписати Петрусю, потім прийшла світова криза,
Зеленський злітав в Оман і обвалив нафту для обвалу рубля, падіння економіки України набагато мякше падіння кремля завдяки владі
все правильно
Или Вы Зебил???
Ваш козырь тупой Клоун???
То з'їзди в мавзолей ! Бо в Україні такого не буде.
вам в помощь...
на фронт!!!
можечас за себе подбати, а не визирати куди Порох літав
Де бабло заробляли, чи гуляли, хай там і чаляться, перекотиполе!
Хоча я не є фанатом Луки!
Пусть дают свои данные.
Проверить, платили налоги - пусть возвращаются. Не платили - пусть сами разбираются.
Туристов не забирать - если у них ума хватило в такое время поехать на отдых, значит хватит ума самим вернуться.
И придет время оно за это ответит...
Згідно із Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" в'їзд на територію України іноземних громадян та громадян України, а також транспортних засобів з країн (місцевостей), де зареєстровано особливо небезпечні хвороби, дозволяється за наявності документів, передбачених міжнародними угодами і санітарним законодавством України.
- КТО КОГО БРОСИЛ?
- ПОЧЕМУ МЫ И НАШИ СЕМЬИ ДОЛЖНЫ ПОДВЕРГАТЬСЯ РИСКУ УМЕРЕТЬ ЗА ТЕХ, КТО ДЛЯ УКРАИНЫ И ДЛЯ НАС НИЧЕГО НЕ СДЕЛАЛ?
- ПОЧЕМУ МЫ ЗА СВОИ НАЛОГИ ДОЛЖНЫ СОДЕРЖАТЬ НЕ ТОЛЬКО НИКЧЕМНУЮ ВЛАСТЬ, А И ТЕХ КТО ПРИЕДЕТ И ЗА БАБЛО ЗАЙМЕТ(НЕ ДАЙ БОГ) НАШИ КОЙКИ И АИВЛ?
- КТО ЗА ЭТО ОТВЕТИТ?