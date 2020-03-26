 Майже 20 тисяч українців заявили про бажання повернутися на Батьківщину з-за кордону, - Кулеба

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це Кулеба сказав в ефірі телеканалу "Україна".

Глава МЗС заявив, що він від самого початку виступав за повернення українців з-за кордону, але водночас він вважає, що необхідно забезпечувати максимально жорсткий контроль для тих, хто повертається, аби уникати поширення інфекції.

"Очевидно, що за такого масиву людей, які повертаються до України, що називається "хтось проскакував", але ці випадки з'ясовані", - сказав Кулеба і додав, що ситуація контрольована.

Також він сказав, що за кордоном ще 20 тис. українців виявили бажання повернутися до України і поінформували про це консульства та посольства України.

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"Тепер логістика їхнього повернення буде суттєво ускладнена, і не лише, я хочу наголосити, через те рішення, яке було озвучене (про закриття кордону для регулярного сполучення будь-яких пасажирських перевезень з 27 березня. – Ред.), але і також через те, що дуже багато країн у світі згортають авіасполучення, і тому дуже проблемно дістатися, наприклад, з Латинської Америки або з островів в Тихому океані", - додав міністр.

Нагадаємо, станом на вечір 25 березня, за даними МЗС, в Україні з-за кордону було евакуйовано 82 804 українці.