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 Сенат США ухвалив пакет заходів на $2 трильйони для подолання економічних наслідків коронавірусу

Сенат США 25 березня ухвалив пакет стимулюючих економіку заходів, спрямованих на подолання наслідків поширення коронавірусу, в розмірі 2 трлн доларів.

Документ отримав 90 голосів зі 100 за необхідних 60, трансляція засідання відбувалася на сайті верхньої палати Конгресу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНН.

У п'ятницю за пакет заходів має проголосувати Палата представників, після чого ініціативу має схвалити президент США Дональд Трамп. Він вже заявив у середу на брифінгу, що підпише цей законопроєкт. Документ передбачає виплату допомоги з безробіття, допомогу лікарням, сприяння бізнесу та окремим галузям. Крім того, громадяни США зможуть отримати одноразові виплати в розмірі близько 1,2 тис. доларів на людину.

Як зазначив Трамп, законопроєкт, зокрема, передбачає оплачувану відпустку через хворобу. За словами лідера демократичної меншості в Сенаті Чака Шумера (штат Нью-Йорк), допомога не торкнеться компаній Трампа, будь-яких інших офіційних осіб.

Цього місяця президент підписав схвалений раніше Конгресом законопроєкт про програму пом'якшення наслідків поширення коронавірусу для жителів країни на десятки мільярдів доларів. Він також затвердив ініціативу, яка передбачає виділення 8,3 млрд доларів на стримування поширення пандемії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Через грип вмирають тисячі людей, але ми не "відключаємо" країну: американцям потрібно йти на роботу, - Трамп про коронавірус

У США, згідно з інформацією Університету Джонса Гопкінса, зафіксовано понад 69 тис. випадків зараження коронавірусом, померли 1042 людини. Загалом за добу у світі на коронавірусну інфекцію захворіли майже 50 тис. осіб.

Спалах коронавірусу SARS-CoV-2, який викликає захворювання COVID-19, був вперше помічений у китайській провінції Хубей наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у більш ніж 130 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3184401
 
   
 Топ коментарі
 
Лукашенко еще круче думает о народе...
Ему править пожизненно...
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ну так у них хоть иногда выбирают Вашингтонов и Рейганов, а у нас уголовников, мародеров и клоунов...
Так что заслуженно...
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Ух. Світ котиться у прірву. Якщо це не допоможе, буде повний гаплик світовій економіці.
🤔
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Коронавирус показывает кто есть кто. Без пены, пропаганды, подкупа.
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Трамп думает о своем народе. Второй срок обеспечен.
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Лукашенко еще круче думает о народе...
Ему править пожизненно...
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У нас чем меньше оманский осел вмешивается в жизнь страны тем лучше
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У них всего 6 трлн $ заложили. А у нас Зеленский 100 млн грр выделил.
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ну так у них хоть иногда выбирают Вашингтонов и Рейганов, а у нас уголовников, мародеров и клоунов...
Так что заслуженно...
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США доллары печатают и с 1960 года меняют их на товары со всего мира.
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Богдан Перепелица - мы тоже гривны печатаем сами... -

почему не меняем на товары со всего мира?
Если вы были бы в США, то увидели бы что там фабрик, концернов и заводов понатыканно как тех деревьев в лесу....
Я там бывал не раз...
Может в этом дело?
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За 2 триллиона баксов Украину можно было бы превратить в Швейцарию, если бы даже половину украли и вывезли в Лондон и Куршавель.)
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Нет, не сможет. Содержание Офиса Президента и Коломойского скушают за 1 год всё бабло. Один Ермак сразу себе, помимо мерса, Феррари, бугати, ломборджино дьяволо прикупит. ну и мама одного поца то же любит скорость.
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Путин не боится коронавируса
1. Отменный вкус окружения путина - Жевто-блакитний цвет костюма биозащиты
2. коронавируса на россии нет.... даже не просочится
3. костюм химзащиты стоимостью 300 долларов, разумеется произведен за пределами россии
Сенат США принял пакет мер на $2 триллиона для преодоления экономических последствий коронавируса - Цензор.НЕТ 3233
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Супрун похвалила Германию и Ю.Корею в методах борьбы с короновирусом.
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Супрун все сделала для того, чтобы в Украине боролись с коронавирусом также, как в США, Италии, Испании, Германии.
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Ты с какой планеты ? Супрун развалила все что только можно развалить ...Санстанции их рук дело с 2015 года рехформирована на Нет...О снабжении говорят при януковиче снабжение еще было на расходники .....Или я придумал все ?Все врачи давно уехали на заробитки в ЕС
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Германию не за что хвалить. А азиаты везде оказались эффективными.
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Зеленского узнал, а справа и слева от него, что за люди?
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- А, что же наша, вЯличайшая до невозможности личность сАврЯмености из города Изогнутый Бивень?
- А но, эта личность, угробив за 9 месяцев экономику страны, теперь выступает в роли актрисы из немецких фильмов для взрослых.
- Это, как?
- А это, как он в Юрмале московитам рассказывал. Готов принять и без всяких табу.
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