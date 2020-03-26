EN|RU|UK
Теми дня: Коронавірус і карантин Російські терористи збили Боїнг
 Події
  307  4
Матеріали за темою:
Все про:обстріл (6113) Донбас (15624) операція Об'єднаних сил (2200)

 Ворог за добу дев'ять разів порушив режим припинення вогню на Донбасі, втрат серед українських воїнів немає, - штаб ОС

25 березня збройні формування Російської Федерації дев'ять разів порушили режим припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

За даними штабу, противник обстріляв позиції українських сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм і 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" було здійснено п'ять обстрілів, а саме:

- двічі поруч з Авдіївкою - із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;
- поблизу Водяного - з мінометів калібру 82 мм - 5 мін і гранатометів різних систем;
- у районі населеного пункту Красногорівка - з ручного протитанкового гранатомета;
- поруч із Пісками - з 82-мм міномета й автоматичного станкового гранатомета.

Чотири обстріли було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме:

- двічі поблизу Новолуганського - з 82-мм міномета - 5 мін, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;
- неподалік Оріхового - з міномета калібру 120 мм - 3 міни;
- поруч із Кримським - зі 120-мм мінометів - 20 мін.

"На зухвалу активність ворога військовослужбовці Об'єднаних сил відповідали прицільним вогнем з наявних вогневих засобів. Учора, 25 березня, втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів не було", - йдеться в повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Військовослужбовці доставили медзасоби в амбулаторію Тошківки поблизу лінії зіткнення. ФОТО

Також повідомляється, що від початку поточної доби російські окупаційні війська обстріляли позиції українських сил із забороненого Мінськими домовленостями озброєння в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Обстріл було зафіксовано поблизу Павлополя - з 82-мм міномета - 15 мін.

Військовослужбовці Об'єднаних сил вжили необхідних заходів для припинення вогневої провокації противника.

"За поточну добу втрат немає. Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об'єднаних сил не зафіксовано", - додали в пресцентрі ОС.

Ворог за добу девять разів порушив режим припинення вогню на Донбасі, втрат серед українських воїнів немає, - штаб ОС 01
Ворог за добу девять разів порушив режим припинення вогню на Донбасі, втрат серед українських воїнів немає, - штаб ОС 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3184400
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Нічого, перечекаємо ті обстріли. "В нашем деле главное видержка" (с). Під час пандемії мудрий правитель спокійно рахував би трупи ватніків у тому лепрозорії, а не пхався всюди з платформами і всякими консульт.савєтамі. Рашка зі свого боку вже перекриває всі шпарини з лугандоном, орків з Туреччини відмовилась забирати, пуйло ходить у жовтому скафандрі. Будь мудрим і рахуй трупи ворогів, до передової вже напевне дійшло, в орків немає ресурсів на боротьбу з вірусом а рашка не дасть. До літа в ДНР прийняли би референдум "об освобождении Донбаса от российских захватчиков", ихтамнетов почнуть різати і стріляти прямо на вулицях, кожного росіянського кадрового офіцера міняти на укр.загранпаспорт з повною амністією. А ще запропонувати 10000грн за рос.паспорт, тільки дивитись щоб фальшиві не впхали, і кількість "саатєчєственников" автоматично знизиться
 показати весь коментар
 
 
что стреляют - задолбали, что нет раненных и... - радует, что дают ответку - вселяет надежду!!
Героям СЛАВА!
НАШИМ ВОИНАМ СЛАВА !!!!
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору