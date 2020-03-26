 Ворог за добу дев'ять разів порушив режим припинення вогню на Донбасі, втрат серед українських воїнів немає, - штаб ОС

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

За даними штабу, противник обстріляв позиції українських сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм і 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" було здійснено п'ять обстрілів, а саме:

- двічі поруч з Авдіївкою - із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;

- поблизу Водяного - з мінометів калібру 82 мм - 5 мін і гранатометів різних систем;

- у районі населеного пункту Красногорівка - з ручного протитанкового гранатомета;

- поруч із Пісками - з 82-мм міномета й автоматичного станкового гранатомета.

Чотири обстріли було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме:

- двічі поблизу Новолуганського - з 82-мм міномета - 5 мін, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;

- неподалік Оріхового - з міномета калібру 120 мм - 3 міни;

- поруч із Кримським - зі 120-мм мінометів - 20 мін.

"На зухвалу активність ворога військовослужбовці Об'єднаних сил відповідали прицільним вогнем з наявних вогневих засобів. Учора, 25 березня, втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів не було", - йдеться в повідомленні.

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Також повідомляється, що від початку поточної доби російські окупаційні війська обстріляли позиції українських сил із забороненого Мінськими домовленостями озброєння в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Обстріл було зафіксовано поблизу Павлополя - з 82-мм міномета - 15 мін.

Військовослужбовці Об'єднаних сил вжили необхідних заходів для припинення вогневої провокації противника.

"За поточну добу втрат немає. Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об'єднаних сил не зафіксовано", - додали в пресцентрі ОС.



