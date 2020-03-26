 Прем'єр Ізраїлю Нетаньяху заявив про "повну блокаду" як метод боротьби з коронавірусом

Про це заявив прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху, передає Цензор.НЕТ із посиланням на The Jerusalem Post.
За словами Нетаньяху, запроваджених заходів виявилося недостатньо, адже кількість хворих на коронавірус продовжує зростати.
"Тому я вже кажу вам, що якщо ми не побачимо негайного поліпшення тенденції, а не буде альтернативи, як запровадити повне блокування, крім життєво важливих потреб, таких як їжа і ліки. Це питання кількох днів. Ми робимо всю необхідну підготовку - логістичну та юридичну", - заявив він.
Ну и Слава Богу!
5. Антисептик на основе водки
Ингредиенты: водка (содержание спирта 30-40%) - 350 мл,
перекись водорода 3% - 15 мл (столовая ложка),
глицерин (или алоэ вера) - 5 мл (чайная ложка).
кстати, глицерина тоже нет, его можно заменить растительным маслом, на крайняк оливковым
Абрикосин очень ароматный.
Средняя продолжительность жизни 83 года, как в Италии.
У нас, с нашими 60 годами ...
Но, средний возраст умерших в Италии 79 лет.
А як на мене, то краще хай всі працюють, вчаться, але користуються максимально ефективними засобами захісту коли на роботі чи за покупками, а не вбивати економіку.
Це довгостроково вийде дешевше і еффективніше за тотальний карантин.
В Україні чи в США так просто не вийде бо почнеться бойня на вулицях - ніякої правоохоронної системи не буде достатньо.