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 Прем'єр Ізраїлю Нетаньяху заявив про "повну блокаду" як метод боротьби з коронавірусом

В Ізраїлі можуть ввести більш жорсткі обмежувальні заходи з протидії поширенню коронавірусу.

Про це заявив прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху, передає Цензор.НЕТ із посиланням на The Jerusalem Post.

За словами Нетаньяху, запроваджених заходів виявилося недостатньо, адже кількість хворих на коронавірус продовжує зростати.

"Тому я вже кажу вам, що якщо ми не побачимо негайного поліпшення тенденції, а не буде альтернативи, як запровадити повне блокування, крім життєво важливих потреб, таких як їжа і ліки. Це питання кількох днів. Ми робимо всю необхідну підготовку - логістичну та юридичну", - заявив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ізраїль готується до введення повної блокади міст. Країна буде розділена на зони, - міністр Ерда

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3184398
 
 
 Топ коментарі
 
А в это время зебилы запускают из заграници 80 тясячь , под личную безответственность! У нас ведь медицина в Украине как в Израиле и нам море по калено.
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А у нас янина соколова на ахметовском канале у медиков "зраду" выискивает.
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Земной шарик в блокаде уже 103 года,проснулся Премьер Израиля Нетаньяху заявил о "полной блокаде" как методе борьбы с коронавирусом - Цензор.НЕТ 4714
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правильно употребленный дезинфикатор приводит к интересным размышлениям Премьер Израиля Нетаньяху заявил о "полной блокаде" как методе борьбы с коронавирусом - Цензор.НЕТ 8032
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Каждый Божий день в Мире голодает миллиард человек,и никому нет дела до этого.По данным ООН,полноценного питания лишены 1 миллиард 300 миллионов человек планеты Земля.Билл Гэйтс и Джордж Сорос всех не накормят ...
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ого,у скольких людей такая большая сила воли. мне вот скинуть надоть пару килограмчиков, сильі воли не хватает...
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Зелееновирусы и плешивый Мудак кремля всех накормят...,хотя не всех,Эрдоган не даст крысе кремля,да и Саудиты... Премьер Израиля Нетаньяху заявил о "полной блокаде" как методе борьбы с коронавирусом - Цензор.НЕТ 9789
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Я не веду диалоги на сайте,не парьтесь бобры Премьер Израиля Нетаньяху заявил о "полной блокаде" как методе борьбы с коронавирусом - Цензор.НЕТ 9717
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Спирта давно нет в аптеках

5. Антисептик на основе водки
Ингредиенты: водка (содержание спирта 30-40%) - 350 мл,
перекись водорода 3% - 15 мл (столовая ложка),
глицерин (или алоэ вера) - 5 мл (чайная ложка).

кстати, глицерина тоже нет, его можно заменить растительным маслом, на крайняк оливковым
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Самогон тоже подходит.
Абрикосин очень ароматный.
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Не вводите людей в заблуждение.Водка не подходит для антисептика.Должно быть не менее 65%
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Сверхмилитализированное небольшое,по площади,государство.Ну,посмотрим чем закончится.Это как в военном гарнизоне ввести.
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Китайці на 2-а місяці Розумніші за євреїв Премьер Израиля Нетаньяху заявил о "полной блокаде" как методе борьбы с коронавирусом - Цензор.НЕТ 940 Як,це сталося....
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Китай має історію понад 2000 років, тих вилупків тоді просто не існувало
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Не стоит так сильно доверять китайской статистике. Коммуняки китайские всех заразили, поставили весь мир вообще на грань выживания, при этом якобы уже выздоровели и могут всем нашить масок , продать тест систем и сочинить антидот. Ну а ответить за содеянное они не хотят? Они должны платить контрибуцию, как это делала Германия. Нужно вообще на них в суд подавать. Надеюсь, Штаты так и сделают, не зря Трамп называет этот вирус не коронавирусрм , а именно китайским вирусом.
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Тем более, что в Ухани лаборатория, где они занимались изучением именно вирусов летучих мышей.
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Китайцы не дураки. Они придумали бумагу, порох, ракету, плюс китайское трудолюбие.
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Ага, й велосипед,Марс,Соце,й Чумацький шлях....! Наскільки,незраджує пам"ять - папір, від папірусу, щось до Єгипту.... Прем'єр Ізраїлю Нетаньяху заявив про "повну блокаду" як метод боротьби з коронавірусом - Цензор.НЕТ 8173 Але,й,то облуда....,бо папір винайшли Оси Прем'єр Ізраїлю Нетаньяху заявив про "повну блокаду" як метод боротьби з коронавірусом - Цензор.НЕТ 8173 Прем'єр Ізраїлю Нетаньяху заявив про "повну блокаду" як метод боротьби з коронавірусом - Цензор.НЕТ 7999 Починайте помічати довколишній Світ, знімаючи окуляри облудних брехів....
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Израилю нужно бояться коронавируса!
Средняя продолжительность жизни 83 года, как в Италии.
У нас, с нашими 60 годами ...
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залежить не від віку, а від стану здоров'я.
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Естественно!
Но, средний возраст умерших в Италии 79 лет.
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Кто нам мешает, для начала, бросить пить, курить, пробежки по утрам (или вечерам), заткнуть выхлопные в автомобилях ...
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Чем меньше средняя продолжительность жизни тем меньше потерь от коронавируса.
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Наступает период, когда каждая нация пройдет проверку на прочность... Премьер Израиля Нетаньяху заявил о "полной блокаде" как методе борьбы с коронавирусом - Цензор.НЕТ 7391
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Так в них лише 9 млн людей в Ізраїлі. Там можна таке вводити, але лише на обмежений час.

А як на мене, то краще хай всі працюють, вчаться, але користуються максимально ефективними засобами захісту коли на роботі чи за покупками, а не вбивати економіку.

Це довгостроково вийде дешевше і еффективніше за тотальний карантин.

В Україні чи в США так просто не вийде бо почнеться бойня на вулицях - ніякої правоохоронної системи не буде достатньо.
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Нетаньяху, это тот, Сара которого брезгливо бросила наш хлеб на землю?
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Полная изоляция будет эффективна только за полный инкубационный период + период выздоровления, а это 2 недели + 2 недели - месяц, сомневаюсь, что Израиль может себе позволить месяц полного карантина и как минимум еще 2-3 месяца полной блокады внешних границ (чтоб обратно не пустить заразу из вне)!

Премьер Израиля Нетаньяху заявил о "полной блокаде" как методе борьбы с коронавирусом - Цензор.НЕТ 374
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Парад закрытых дверей. Пора б уже и нам закрыться на время.
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Закройся. Что жрать будешь через пол-года?
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Все равно закроют страну, другого выхода нет. Но не на полгода, хотя бы на месяц. Вирус пережить даже не та проблема, проблема подняться после него. Я именно говорю о закрытии границ , чтобы купировать болезнь. Иначе реально это затянется на полгода, тогда точно всем абзац.
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полной блокаде/ Преувеличивает в силу восточного менталитета личный друг Путина Нетаньяха. Коломойский с кодланом и наворованными в Украине большими деньгами просочится в Израиль без проблем.Под крики о политическом преследовании бэндэровцами.
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