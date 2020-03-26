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Все про:карантин (1103) Нацрада_ТРМ (255)

 Нацрада ТРМ пропонує мовникам обмінюватися контентом під час карантину

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення пропонує мовникам на час карантину приєднатися до Всеукраїнського проєкту обміну контентом між телекомпаніями.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Нацради.

"У час, коли через пандемію критично обмежена можливість як створення, так і купівлі контенту, щоб забезпечити українські телевізійні компанії якісними програмами і передачами, передовсім пізнавальними і позитивними за змістом, пропонується ідея створення Бази даних контенту, до якої може отримати доступ будь-яка телекомпанія України", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, ідею розробив та курирує член Національної ради Максим Онопрієнко.

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Щоб приєднатися до проєкту Media Change Ukraine, для початку треба зайти на сайт, зареєструватися, отримати доступ до каталогу контенту, обрати те, що потрібно для ефіру, і відправити заявку. Після цього менеджер сайту забезпечить контакт із представниками тієї телекомпанії, що володіє медіапродуктом.

Наповнення Бази даних здійснюватимуть самі компанії. До проєкту вже долучилися телеканали "TV5" із Запоріжжя, "Вітер" із Кропивницького, "Місто" та "ТV7+" із Хмельницького, "МТВ" з Маріуполя, "34 телеканал" із Дніпра, "Центральний телеканал" з Полтави. Перемовини тривають далі, і всі охочі можуть долучитися до цього проєкту.

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За умовами участі, під час реєстрації регламентується право на використання контенту без оплати, без передачі третім особам, без використання в мережі інтернет - тільки засобами, передбаченими ліцензіями Національної ради на період чинного, встановленого центральними органами влади, терміну карантину або надзвичайної ситуації/стану.

Як зазначають у Нацраді, наразі обмін контентом пропонується реалізувати простим і оперативним методом. База ще тільки починає наповнюватися, і система реєстрації буде вдосконалюватися, щоб бути максимально зручною для користувачів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3184397
 
 
 Топ коментарі
 
після того, як зебіл звільнив членів нацради Фещук і Костиського - герасимюк, видать, зовсім забенилась... Невже вона думає, що редактори обєктивнтх, правдивих телеканалів (5-тий, Прямий, Еспресо, ATR) використовуватимуть висери беніних, пінчукових, рижемразєвих, прокасапських мертвечуківських, і навіть чисто касапського інтера? Нє, ну, хіба що - для демонстрації, як саме і чим серуть... Так і зараз показують це!....

Да, але ж державні УТ-1, Рада, Культура, і навіть Громадське - відмовляються навіть згадувати опозиційне телебачення! Про який обмін контенту йдеться?
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Над Чорним морем неподалік від окупованої РФ Феодосії (Крим) зазнав катастрофи винищувач Су-27 збройних сил Росії.
Про це ввечері в середу, 25 березня, повідомляє агентство ТАСС із посиланням на міноборони РФ.
Військовий літак виконував плановий політ. За попередніми даними, винищувач впав у воду близько 21:10 за 50 км від узбережжя, ближче до Феодосії.
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Шо все время по всем каналам будут показывать одно и то же?
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після того, як зебіл звільнив членів нацради Фещук і Костиського - герасимюк, видать, зовсім забенилась... Невже вона думає, що редактори обєктивнтх, правдивих телеканалів (5-тий, Прямий, Еспресо, ATR) використовуватимуть висери беніних, пінчукових, рижемразєвих, прокасапських мертвечуківських, і навіть чисто касапського інтера? Нє, ну, хіба що - для демонстрації, як саме і чим серуть... Так і зараз показують це!....

Да, але ж державні УТ-1, Рада, Культура, і навіть Громадське - відмовляються навіть згадувати опозиційне телебачення! Про який обмін контенту йдеться?
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А ты знаешь, где "народжуються" "новости"?
Их клепают тут.
Нацсовет ТРВ предлагает вещателям обмениваться контентом во время карантина - Цензор.НЕТ 7898
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Шо все время по всем каналам будут показывать одно и то же?
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Вон,все по домам,на карантине.. Делать нехрен. Детей заводить-убыток.. Полный. Давай какой-нить порно канал XXX. На шару. Да и заточенные в неволе пенсионеры вспомнят молодость свою..Глядишь и повеселеют,а то вон-все смурные какие..В заточении.
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Вначале нужно дублировать на украинский! Иначе хана каналу. Нацсовет ТРВ предлагает вещателям обмениваться контентом во время карантина - Цензор.НЕТ 8345
А вот интересно, почему нет эротики на украинском языке?
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Ви хочете що пенсіонери вмирали від високого тиску а не від пневмонії ? Статистику для неЛоха покращуєте ?
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Класно.Регіональні канали будуть обмінюватись власним лайном.
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А что смотреть по нашему тв. Реклама лекарств везде и всюду, как будто у нас вся нация больная, и американские боевики где насилие, драки, убийства и кровища - ВСЕ!!!
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есть и хорошие новости! сколеновстанский Фленкер возле Крыма- того... Нацсовет ТРВ предлагает вещателям обмениваться контентом во время карантина - Цензор.НЕТ 1783
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Над Чорним морем неподалік від окупованої РФ Феодосії (Крим) зазнав катастрофи винищувач Су-27 збройних сил Росії.
Про це ввечері в середу, 25 березня, повідомляє агентство ТАСС із посиланням на міноборони РФ.
Військовий літак виконував плановий політ. За попередніми даними, винищувач впав у воду близько 21:10 за 50 км від узбережжя, ближче до Феодосії.
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Інша авіакатастрофа у РФ сьогодні сталася у Краснодарському краї. Тут розбився військовий навчально-тренувальний літак Л-39, який виконував політ в Кавказькому районі.
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Саме час зебілам рейтинг бубочкин підправити. А то останнім часом за роботами було ніколи дивитись в ящик на новини, от і впав у шмарклі.
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