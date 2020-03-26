 Нацрада ТРМ пропонує мовникам обмінюватися контентом під час карантину

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Нацради.

"У час, коли через пандемію критично обмежена можливість як створення, так і купівлі контенту, щоб забезпечити українські телевізійні компанії якісними програмами і передачами, передовсім пізнавальними і позитивними за змістом, пропонується ідея створення Бази даних контенту, до якої може отримати доступ будь-яка телекомпанія України", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, ідею розробив та курирує член Національної ради Максим Онопрієнко.

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Щоб приєднатися до проєкту Media Change Ukraine, для початку треба зайти на сайт, зареєструватися, отримати доступ до каталогу контенту, обрати те, що потрібно для ефіру, і відправити заявку. Після цього менеджер сайту забезпечить контакт із представниками тієї телекомпанії, що володіє медіапродуктом.

Наповнення Бази даних здійснюватимуть самі компанії. До проєкту вже долучилися телеканали "TV5" із Запоріжжя, "Вітер" із Кропивницького, "Місто" та "ТV7+" із Хмельницького, "МТВ" з Маріуполя, "34 телеканал" із Дніпра, "Центральний телеканал" з Полтави. Перемовини тривають далі, і всі охочі можуть долучитися до цього проєкту.

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За умовами участі, під час реєстрації регламентується право на використання контенту без оплати, без передачі третім особам, без використання в мережі інтернет - тільки засобами, передбаченими ліцензіями Національної ради на період чинного, встановленого центральними органами влади, терміну карантину або надзвичайної ситуації/стану.

Як зазначають у Нацраді, наразі обмін контентом пропонується реалізувати простим і оперативним методом. База ще тільки починає наповнюватися, і система реєстрації буде вдосконалюватися, щоб бути максимально зручною для користувачів.