 Багато високопоставлених осіб Китаю казали, що коронавірус у країну привезли США, - Помпео

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
Держсекретар США заявив, що "багато високопоставлених осіб в комуністичній партії Китаю" казали про те, що це нібито США "привезли це (вірус) в Китай".
"Це маячня божевільного", - сказав Помпео, коментуючи подібні припущення.
Проте, сказав він, "зараз не час звинувачувати один одного в поширенні вірусу, а час вирішувати цю глобальну проблему". За його словами, США готові працювати над боротьбою з пандемією коронавірусу з усіма країнами, включно з Китаєм.
"Ми відчайдушно хочемо працювати з кожною країною світу, це світова пандемія. Це те, над чим Сполучені Штати хочуть працювати з усіма країнами, включно з Китаєм, щоб зрозуміти, як врятувати багатьох людей і відновити наші економіки ...", - сказав Помпео.
Він додав, що США готові допомагати своїм партнерам по G7 у боротьбі з вірусом.
СССР тоже много чего говорил, все за мир боролся, сотворив (вместе с рептилиодами) Организацию Освобождения Палестины и проспонсировав интифаду.
А сколько "правды" нам говорят "высокопоставленные лица" КНДР и Венесуэлы, на руках пальцев не хватит всю их правду пересчитать.
Кто террорист №1 на планете?
(подсказка - Х.йло из паРаши)
Жалуйтесь в спортлото.
В то же время,один знатный китаец,принимал гостей у себя дома и решил удивить их меткой стрельбой и обильными явствами на столе.Он достал двухстволку,засунул её в камин...и вуаля,в поднесённое блюдо падает вже прожаренная мышь.Та самая...Клянусь своей треуголкой.