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 Багато високопоставлених осіб Китаю казали, що коронавірус у країну привезли США, - Помпео

Держсекретар США Майк Помпео в середу заявив, що під час міністерської телеконференції G7 у середу порушувалася тема дезінформації щодо коронавірусу, поширюваної, за його словами, Пекіном.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Держсекретар США заявив, що "багато високопоставлених осіб в комуністичній партії Китаю" казали про те, що це нібито США "привезли це (вірус) в Китай".

"Це маячня божевільного", - сказав Помпео, коментуючи подібні припущення.

Проте, сказав він, "зараз не час звинувачувати один одного в поширенні вірусу, а час вирішувати цю глобальну проблему". За його словами, США готові працювати над боротьбою з пандемією коронавірусу з усіма країнами, включно з Китаєм.

"Ми відчайдушно хочемо працювати з кожною країною світу, це світова пандемія. Це те, над чим Сполучені Штати хочуть працювати з усіма країнами, включно з Китаєм, щоб зрозуміти, як врятувати багатьох людей і відновити наші економіки ...", - сказав Помпео.

Він додав, що США готові допомагати своїм партнерам по G7 у боротьбі з вірусом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Китай усе ще приховує від світу інформацію про коронавірус, - Помпео

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3184396
 
 
 Топ коментарі
 
а привычку жрать летучих мышей тоже американцы привезли?
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ага. США
вначале жрут всякую хрень а потом штаты виноваты.
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Високопосадовці Китаю брешуть так, як вирішила їхня компартія. Зрозуміло чому це так!
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Да ты че? Неужели амеры в авоськах в чайну привезли? Вот надо же..У нас говорили-"..издеть-не мешки таскать, за слова отвечаешь?"
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Чайники.лише,знали,яку блокаду влаштовувати....Інші,зовсім, нічого нерозуміли Многие высокопоставленные лица Китая говорили, что коронавирус в страну привезли США, - Помпео - Цензор.НЕТ 3601
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"Высокопоставленные лица" тоталитарного государства, члены Коммунистической Партии Китая, могут говорить все что угодно.
СССР тоже много чего говорил, все за мир боролся, сотворив (вместе с рептилиодами) Организацию Освобождения Палестины и проспонсировав интифаду.
А сколько "правды" нам говорят "высокопоставленные лица" КНДР и Венесуэлы, на руках пальцев не хватит всю их правду пересчитать.
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Слышали мы эту байку, мы харошие, это всё пиндосы.
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Давайте посмотрим и оценим. Кому это выгодно. И это не США и не Китай. Тогда кто? Думаю ясно с первого раза. Тот кто устраивает пакости по всему миру особенно в последние 6 лет
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А ИГИЛ кто поддерживает?
Кто террорист №1 на планете?

(подсказка - Х.йло из паРаши)
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надо каждого заробитчанина в рашу мазнуть на прощание коронавирусом
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Є малесенька дивна дрібничка.яку важко непомітити.Дрібничка в тому, що лише "біднесенькі" китайці Зразу застосували Повне блокування...! Яке єдине ефективне для пошесті. Якимось,чином, вони продемонстрували,своє попереднє знайомство з Ковид19...! Тут ,якась,дивна родзинка. Й є,ще Друга лабораторія, з якої миттєво прилетіла китайська вірусолог-академік курувати й керувати процесом бротьби(польових робіт) з об"єїктом
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Що наказали,те й промовляли..... Многие высокопоставленные лица Китая говорили, что коронавирус в страну привезли США, - Помпео - Цензор.НЕТ 4462 Балакаючі голови,це,ж.так просто....
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У дочки в институте учатся китайцы, они в полной уверенности, что это биологическое оружие привезенное из США в Китай. Похоже зомбаки не меньше великоскрепных.
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Короче дело было так.Проснулся ночью китайский летучий мышонок и попросил покушать.Заботливая летучая мышь,тот час взмыла в небо на поиск пропитания малышу.Охота удалась удачной,а ноша добычи так велика,що мышь решила передохнуть и залетела в непонятную постройку в форме вентиляционной трубы уходящей под землю.Мыша не знала,да и откуда?!Що внизу, один учёный китаец передавая другому учёному китайцу эксклюзивную колбу помеченную маркировкой СOVID-19,не удержал её в руках и уронил,разбив о пол.Сигнал тревоги,не заставил себя ждать.Блокирующие двери и включение аварийной вентиляции,потревожили отдыхающую в трубе мышь...Но было поздно....Её мохнатые ноздри вже вдохнули смертоносный вирус.Она встрепенулась и в испуге вылетела в направлении своей пещеры.
В то же время,один знатный китаец,принимал гостей у себя дома и решил удивить их меткой стрельбой и обильными явствами на столе.Он достал двухстволку,засунул её в камин...и вуаля,в поднесённое блюдо падает вже прожаренная мышь.Та самая...Клянусь своей треуголкой.

Многие высокопоставленные лица Китая говорили, что коронавирус в страну привезли США, - Помпео - Цензор.НЕТ 1226
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"Тебе бы не картины, начальник, тебе бы книжки писать " (с)
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Мыша просто низко летела.В кулинарной книге Барона сказано,что вхождение мыши в плотные слои атмосферы при падении на большой скорости, приводят к сильному аэродинамическому нагреву и прожарке до нужной кондиции. Многие высокопоставленные лица Китая говорили, что коронавирус в страну привезли США, - Помпео - Цензор.НЕТ 7249
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Китай - полукоммунистическая жопа (фабрика по производству низкотехнологичного разового говна) с красивыми современными улицами в центре больших городов и относительно нищим населением живущим прямо при заводах и "по закону" воровским жирным руководством. Модернизированный СССР. Этим объясняется какая политика ведется в стране и кто друг. Не удивительно что как и в *********** ********** там конечно же работают втихаря химические и био-лаборатории с военными разработками. И когда что то просрали и джин вырвался из бутылки - естественно - кто усрался?? Правильно - невестка! Хоть её и дома не было. Кто науськал? - *********** Вымирация..Там по вселенскому вранью -огромный опыт..Карандаша или гондона сами сделать - рукожопые, но придумать политическую ересь - это умеют..Тем более Китай в силу масштабов эпидемии ( пандемии) на себя вину не возьмёт ни в каком случае. Это не тот менталитет. Красножопые ******** всегда были скотами. И даже когда ( не если а когда) выяснится что утечка заразы - китайская военная нелегальная разработка - всё равно всё замнётся и затрётся.. Ленивые и жадные буржуи - слишком привыкли что нищие китайцы вместо них задарма занимаются дешевым производством с чего они имеют на карман больше. А на своих умерших обычных серых - всем насрать .Просто в разной степени - коммуно-********** больше - капиталистам - меньше ( и то в связи с системой общества) .
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Из всякого дерьма на планете Земля торчат лапти ФСБ.
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