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Все про:ВР (7327) Кравчук Євгенія (45)

 Засідання парламенту можуть провести на стадіоні, - "слуга народу" Кравчук

Засідання Верховної Ради України можуть провести на відкритому повітрі, наприклад на стадіоні, у зв'язку з поширенням в Україні коронавірусної інфекції.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявила народна депутатка від фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук, повідомляє hromadske.

"Справді, ми розглядали такий варіант "Б" - провести сесію, очевидно, вже не цю сесію, яка буде в суботу, але, можливо, пізніше, чи на якомусь майданчику на свіжому повітрі, це може бути стадіон чи велика концертна зала. Ми думали про такий варіант, але остаточного рішення немає", - сказала вона.

Також Кравчук уточнила, що в суботу, якщо буде засідання, воно відбудеться у будівлі парламенту, але з додатковими засобами захисту - масками, окулярами і рукавичками. Вона нагадала, що для перенесення засідання парламенту необхідно ухвалити відповідне процедурне рішення.

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"Що стосується відеозв’язку та відео голосувань, то це ще складніше, бо тут є роз’яснення Конституційного суду, що це має бути фізичне зібрання депутатів", - пояснила Кравчук.

Водночас вона зазначила, що депутати тестують можливі технічні засоби такої роботи, і зокрема 25 березня відбулося вже третє тестування роботи через відеозв’язок. Однак з підключенням великої кількості депутатів, а також з їхньою особистою ідентифікацією все ще є проблеми.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3184395
 
 
 Топ коментарі
 
только "за", и Пороха выбирайте сразу Пиночетом Заседание парламента могут провести на стадионе, - "слуга народа" Кравчук - Цензор.НЕТ 6924
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На стадіоні "Насьональ де Чілі"? Заседание парламента могут провести на стадионе, - "слуга народа" Кравчук - Цензор.НЕТ 9576
От нащо Україні ця біда?
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будут делить места в випалатах ?
а врачей набрали ? сколько кашлять будут ?
где лечить будут самих врачей ?
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Не вистачає Пиночета щоб як Чілі "зробив всіх ЗНлуп разом" на стадіоні так на стадіоні..
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А почему не на фуд-корте?
Вы что - чего-то боитесь, Слуги Народные?
Чего?
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Очень правильное решение. Только заодно всех зебилов (кто ещё остался Заседание парламента могут провести на стадионе, - "слуга народа" Кравчук - Цензор.НЕТ 4976) там же собрать, и на месяц всех на карантин прямо на стадионе.
Заседание парламента могут провести на стадионе, - "слуга народа" Кравчук - Цензор.НЕТ 9628
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Проведите его с Шаховым и Хорошковским.( Как там с уголовной ответственностью за МАССОВОЕ заражение граждан ну и компенсацию,финансовую государству,люди же не бедные?). Может после этого страной займетесь( полечившись в украинских больницах с украинскими врачами,если конечно не сдохните).Может тогда и землю не надо будет продавать?( а производить продукцию и ее продавать?)
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Хтось "слугам" дав наказ попривсе запустити ринок землі? І продаж української держвласності? Хм. А може краще нехай проголосують ці два законопроекта в Лук'янівській в'язниці? Там теж можна знайти цим "слугам" місце... Заседание парламента могут провести на стадионе, - "слуга народа" Кравчук - Цензор.НЕТ 3835
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Надю Савченко, міномети ще лишилися? Це твій шанс...
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Только всем сдать анализы перед заседанием! И на этот раз не массажисту из клиники своих знакомых!
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Можна на стадіоні. І на пляжі можна.На катку в ковзанах.Чи в лісі на галявині.
Прецеденти вже були.У січні 2000,коли більшість,на чолі з Медведчуком ,провела засідання в Українському домі.http://exlibris.org.ua/medv/06.html .Вдруге- коли більшість ригів з комуняками в 2013 на Банковій антидержавні рішення протягували.
Звичайно,КС ставав на бік більшості.Ці дармоїди завжди так робили.Повна відсутність відповідальності.
Бєня з монобільшості хоче приватний парламент створити ?
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А считать голоса кто будет? Чечетов то в окно вышел.
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Да чего уж там на стадионе. Давайте сразу на пикнике, с шашличками, водочкой, стриптизом, что бы сразу были похожи на цивилизованных "слуг народа" счастливой страны.
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Тут Іспанія ідею з льодовим стадіоном підкинула. От ми наших можновладців туда... (чорний гумор, пілять...)
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тільки не забути видати ковпачки-маски червоні для носа та захисні костюми від вірусу. Костєми захисні тут https://personage.ua/kostyumy-klouny/ Заседание парламента могут провести на стадионе, - "слуга народа" Кравчук - Цензор.НЕТ 8906
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Какая разница, там также цирк с куполом, только клоуновпобольше.
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і обовязково разом з 95 Кварталом, тільки білети, дурники, не забудьте купити Заседание парламента могут провести на стадионе, - "слуга народа" Кравчук - Цензор.НЕТ 4355
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Ай вэй, какие креативщики,вот только страна за неполный год *креатива* на грани дефолта балансирует уже
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Спасибо за растаможку доступную, приехавшие не на своих теперь двигается, а в общественном транспорте. Всем аукнется по делам, как бы вы не прятались от судьбы и от людей
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вчера смотрел интервью с Денисом Ярославским, так и не понял 250 тысяч тестов или миллион прибыло. И почём и где. как бы 300 баксов, не гуманно
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Це все будуть продавати в ТОРГЗІНі за золото і валюту, як під час Голодомору.

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Нафіг нафіг, нафіг!!! Умерла так умерла. Якщо не можна торгувати на базарі на відкритому повітрі , а можна в АТБ зібрати в приміщенні сотні людей, то чого ж не можна засідати в будівлі Ради
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на Зупинке, как миллионы людей в среду ждали свой маршрут
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тільки в сесійному залі ВР все інше не конституційне
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Проверьте кто был за границей после 10 марта, пусть на карантине сидят. если бы от вашей тупости не зависело судьба миллионов людей. Вас же скоро никакой чс не спасёт, вирусу же пох богдан ты или депутат. А границы закрыты не жданчик
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Современные технологии таковы, что можно вообще НИГДЕ не собираться, достаточно иметь сервак со спецпрогобеспечением и удаленные терминалы соединенные через защищенный протокол в инете (пк, ноуты, планшеты или смартфоны со сканерами отпечатков пальцев и ридерами для электронных карт депутатов)!
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Ну да. Ти вумний, а Конгес США, чи Парламент Великобританії одні суцільні дурні. Заседание парламента могут провести на стадионе, - "слуга народа" Кравчук - Цензор.НЕТ 1228
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Я написал банальность, которая известна каждому школьнику (со смартфоном), напишу больше, были бы ГРАЖДАНЕ, а не фактические никчемные РАБЫ или безответственные ПОДДАНЫЕ, то не нужна была бы вообще "представительская дермократия" из ушлых посредников (депутатов), технические средства позволяют имет ПРЯМУЮ (классическую) ДЕМОКРАТИЮ, только вот ни фактические РАБЫ, ни ПОДДАННЫЕ не должны имет прав политического голоса!Я
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НАРОД - это сообщество СВОБОДНЫХ, САМОДОСТАТОЧНЫХ и полностью ДЕЕСПОСОБНЫХ во всем ЛЮДЕЙ, а НАСЕЛЕНИЕ - это общаяя совокунпость проживающих, в том сисле НЕДЕЕСПОСОБНЫХ, НИКЧЕМНЫХ и БЕЗОТВЕТСТВЕННЫХ! Эти два понятия не эквивалентны, как нас хотят убедить в этом УЗУРПАТОРЫ ВЛАСТИ, которые монипулируют "голосами" фактически НЕДЕЕСПОСОБНЫХ двуногих! Поэтому так называемая "декларация прав голых обезьян" - это самая подлаями наглая ложь УЗУРПАТРОВ, позвояющая им захватить и удерживать власть! Нет одинаковых людей РАВНОПРАВИЕ - ЭТО УТОПИЯ, чем больше прав, тем больше обязанностей, полносью бесправные - это полность безответсвенные и необязанные!
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Всі закони і постанови, які приймає ВРУ, згідно конституції повинні прийматись виключно в сесійній залі будинку ВРУ.

Варнякання нардупи Кравчук яскраво демонструє невігластво ЗЕлупінської більшості.
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Гарна новина, не вистачає Пиночета, щоб разом всіх на стадіоні "сделал вместе".
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Отличная идея! А потом желательно как в Чили во времена Пиночета. Кстати идею стоит обмозговать.
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В "прислужников урода" внутризадовое желание хайповать, особенно по заграницам. Так соберитесь где-то в Ухане или лучше в Ломбардии и пианиста своего прихватите. Тогда, смотри через пол года в Украине безпорядок прекратится
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Во! Уже ближе к народу! Там их когда-то и порешат!
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Почему тогда футбол запретили со зрителями и без зрителей играть?
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зрителей ходит на футбол тысяи, и они обязательно будут где то толпиться---на входе или в очереди за пивом
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Стадион, так стадион сказал снайпер захватив с собой запасной цинк с патронами.
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"Стадіон так стадіон" - не пройшло і року. Досить символічно, правда, зебіли?
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Как вариант на погосте. Обернись! Помни, что ты - человек!
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