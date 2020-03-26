 Засідання парламенту можуть провести на стадіоні, - "слуга народу" Кравчук

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявила народна депутатка від фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук, повідомляє hromadske.
"Справді, ми розглядали такий варіант "Б" - провести сесію, очевидно, вже не цю сесію, яка буде в суботу, але, можливо, пізніше, чи на якомусь майданчику на свіжому повітрі, це може бути стадіон чи велика концертна зала. Ми думали про такий варіант, але остаточного рішення немає", - сказала вона.
Також Кравчук уточнила, що в суботу, якщо буде засідання, воно відбудеться у будівлі парламенту, але з додатковими засобами захисту - масками, окулярами і рукавичками. Вона нагадала, що для перенесення засідання парламенту необхідно ухвалити відповідне процедурне рішення.
"Що стосується відеозв’язку та відео голосувань, то це ще складніше, бо тут є роз’яснення Конституційного суду, що це має бути фізичне зібрання депутатів", - пояснила Кравчук.
Водночас вона зазначила, що депутати тестують можливі технічні засоби такої роботи, і зокрема 25 березня відбулося вже третє тестування роботи через відеозв’язок. Однак з підключенням великої кількості депутатів, а також з їхньою особистою ідентифікацією все ще є проблеми.
а врачей набрали ? сколько кашлять будут ?
где лечить будут самих врачей ?
Вы что - чего-то боитесь, Слуги Народные?
Чего?
Или стадион так стадион.
Прецеденти вже були.У січні 2000,коли більшість,на чолі з Медведчуком ,провела засідання в Українському домі.http://exlibris.org.ua/medv/06.html .Вдруге- коли більшість ригів з комуняками в 2013 на Банковій антидержавні рішення протягували.
Звичайно,КС ставав на бік більшості.Ці дармоїди завжди так робили.Повна відсутність відповідальності.
Бєня з монобільшості хоче приватний парламент створити ?
Варнякання нардупи Кравчук яскраво демонструє невігластво ЗЕлупінської більшості.