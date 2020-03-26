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 За кордоном
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 20 українців захворіли за кордоном на коронавірус і проходять там лікування, 160 - перебувають на карантині, - МЗС

20 громадян України захворіли за кордоном на коронавірус і проходять там лікування, 160 - перебувають на карантині.

Про це йдеться в оперативній інформації МЗС про коронавірус станом на 20:00 25 березня, інформує Цензор.НЕТ.

За добу кількість українців, які лікуються за кордоном від коронавірусу, зросла із 18 до 20 осіб. Вони проходять лікування в таких країнах: п'ятеро - у Німеччині, четверо - у Домініканській Республіці, по двоє - в Італії, Польщі, ОАЕ та по одному - в Іспанії, Нідерландах, США, Нігерії та на Сейшельських островах.

Кількість громадян України, які перебувають на карантині за кордоном, збільшилася зі 152 до 160 осіб. Йдеться про такі країни: 106 - у Польщі, 16 - у Бразилії, 8 - у В'єтнамі, 8 - у Нігерії, 7 - у Німеччині, троє - в Об'єднаних Арабських Еміратах, двоє - у Сполучених штатах Америки, двоє - в Австралії, двоє - в Молдові, по одному - в Китаї, Катарі, Нідерландах, Румунії, Чорногорії та Бельгії.

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6 українців одужали: четверо - в Японії, один - в Італії та один - у Польщі. Троє українок померли в Італії.

20 українців захворіли за кордоном на коронавірус і проходять там лікування, 160 - перебувають на карантині, - МЗС 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3184394
 
 
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"То что происходит, это прекрасно! Это лучшее, что может происходить с Украиной. Она наконец-то имеет шанс выйти из лжи, в которой сама себя погрузила.
А ложь - это главная причина, почему здесь все так убого.
Постсовок населен варварами, которые врут под любым предлогом. Социальные деформации здесь достигли такого уровня, что здравый смысл здесь стал синонимом мыслепреступления.
Брешут здесь так яростно, так неистово, что кроме брехни не остается времени ни на что.
Брешут, когда говорят о вирусе.
Брешут о деньгах.
Брешут своим женам, мужьям, любимым.
Брешут про мову, веру, армию.
Ложью пронизано все с детства до смертного одра.
Потому все происходящее сегодня - есть высший акт справедливости, расставляющий все по своим местам.
Это грандиозная картина отрезвления, которую нужно только всячески приветствовать." (с)
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В італії мабудь у лікарнях значно більше,
Сам лежу з цим вірусом у Болонії, а на карантині вся Італія. От ******* же всяку байду сказанути з розусним виглядом
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