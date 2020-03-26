 У Тернопільській області 15 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, - обласний штаб для боротьби з коронавірусом

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє у фейсбуці Тернопільський штаб для боротьби з коронавірусом.

"Згідно з даними ДУ "Тернопільський ОЛЦ МОЗ України", станом на 22:45 25 березня в області зареєстрували 15 лабораторно підтверджених випадків COVID-19! 1 випадок – летальний", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, за інформацією Центру громадського здоров'я, станом на 22:30 середи, 25 березня, в Україні лабораторно було підтверджено 145 випадків інфікування COVID-19. Зокрема, у Тернопільській області - 8, з яких 4 за останню добу (1 летальний).

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