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Теми дня: Коронавірус і карантин Російські терористи збили Боїнг
 Суспільство, Здоров'я
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 У Тернопільській області 15 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, - обласний штаб для боротьби з коронавірусом

Станом на 22:45 середи, 25 березня, в Тернопільській області лабораторно підтверджено 15 випадків COVID-19.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє у фейсбуці Тернопільський штаб для боротьби з коронавірусом.

"Згідно з даними ДУ "Тернопільський ОЛЦ МОЗ України", станом на 22:45 25 березня в області зареєстрували 15 лабораторно підтверджених випадків COVID-19! 1 випадок – летальний", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, за інформацією Центру громадського здоров'я, станом на 22:30 середи, 25 березня, в Україні лабораторно було підтверджено 145 випадків інфікування COVID-19. Зокрема, у Тернопільській області - 8, з яких 4 за останню добу (1 летальний).

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Тернопільщині коронавірус виявлено у 4 лікарів

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3184393
 
 
 Топ коментарі
 
Незабвенний Кіля Бімбович.
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выделели 15 тестов и все ++++....ваш ******** 3 дня назад видосик скинул...с китая лям тестов едит....не доехали????
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Тестов виділили багато, але захворюваність мізерна і тому лише 15 випадків і тільки один з них летальний! Карантин потрібно відміняти!
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Ось і перший "***...тий ігорчик" обєвився з новою методичкою
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100 рублей не получишь...с понедельника заводи...е или а или о
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Насчёт эффективности карантина, так получилось что мой ребёнок дней десять назад заболел, кашель и небольшая температура. Пошли к врачу, выписали антибиотик, короновирус не подозревали. Прошло десять дней, ребёнок выздоровел, сегодня жена пошла закрыла больничный, какое же было её удивление когда в поликлинике, в которой ранее нельзя было пропихнуться от мам с детьми. никого не было. Врач наша знакомая сказала, что из-за карантина по коронавирусу снизилось количество обращений и по поводу других вирусных заболеваний даже по телефону. То есть как бы там ни было, а карантин действует, меньше контактов в садах и школах. Если будем придерживаться карантина и масочного режима в общественных помещениях и транспорте, то судя по всему вспышки не будет. Единственное, насколько долго продлят карантин и не будут ли люди голодать, без работы и денег. По сути надо будет когда-то помалу разрешать работать с соблюдением мер предосторожности.
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Люди бояться що їх запруть в інфекціонку.
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Это пока практически здоров,а когда сильно заболеет,то к врачам побегут.
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Мы сразу обратились к врачам, потому что хто зна, лучше сразу лечить, чем самолечение.
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"Судя по всему" слишком слабый аргумент, чтобы рисковать здоровьем всей страны с населением 40 млн человек. Врачи, доктора наук, биологи-вирусологи всех технологически продвинутых и не только стран таких как США, Китай, Великобритания, Германия, Япония, Южная Корея, Сингапур, Канада и т.д. и т.п. говорят, что в условиях, когда не существует вакцины-прививки от нового вируса, лучшая защита - самоизоляция/карантин. Но карантин очень долго тоже не сможет держаться. Рано или поздно у людей закончатся деньги. Исходить из логики "судя по всему" всё равно что играть в русскую рулетку. Судя по всему довело до того, что в Италии умирает по 600-700 человек в день.
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Последствия от карантина будет ужаснее, чем Вы можете представить. Голод, мародёрство, разбой.
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йду сьогодні купляти сало і патрони В Тернопольской области 15 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, - областной штаб для борьбы с коронавирусом - Цензор.НЕТ 9571 На наживку на сало буду відстрілювати "чертей! і "разбійників" В Тернопольской области 15 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, - областной штаб для борьбы с коронавирусом - Цензор.НЕТ 9571
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Данные от МОЗ множте на 10 каждый день
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Почаевская лавра выведет Тернопольщину в лидеры по коронавирусу.Паломники в Почаев из Молдавии- лидеры в Молдавии
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да там рассадник всего негатива.."монахов" тамошних проверять нужно кто они и откуда взялись там, заодно и на адекватность не мешало бы .....был бы "директором", закрыл бы давно эту "Лавру" насквозь ватную.. В Тернопольской области 15 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, - областной штаб для борьбы с коронавирусом - Цензор.НЕТ 2338
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Инфицированный священник УГКЦ на Тернопольщине тесно контактировал с 500 прихожанами.
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Вы думаете на СНБО решают как помочь народу сейчас ? Примерно так : смотрят в каких городах есть катки
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аааааааааааааааааа фсе москоли умрут...и зебобики(инфа 120%).. ааааааааааааааааааааааа
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Нужно всем миром шить повязки из всего подходящего.А властям заказывать противочумные костюмы многоразовые из хлопка +прачечная и автоклавы,которые есть.Автогиганты делают аппараты ИВЛ из автомобильных вентиляторов и в качестве аврийного источника питания аккумуляторы от инструмента.Маск переключился,немцы -тоже.Даже приборы для дайвинга приспосабливают.И всё это не терпит отлагательства.Вирус боится кипячения ,или близкой к этому температуры.Раньше при общественных банях были санпропускники.Стоила процедура копейки вместе с баней,но в общежитие не поселят без этой процедуры.Нужно вспоминать хорошо забытое и дешёвое.
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