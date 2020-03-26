 Випадків мародерства в Києві немає, - Кличко

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив столичний міський голова Віталій Кличко.

"Випадків мародерства немає на сьогодні, і ми робимо все превентивно для того, щоб їх не було", - сказав Кличко.

Він додав, що пов'язує заяву начальника поліції міста Києва Андрія Крищенка про необхідність запровадження в столиці комендантської години з бажанням правоохоронців за будь-яких обставин забезпечити порядок на вулицях.

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