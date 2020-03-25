 25 березня зафіксовано 5 летальний випадок від коронавірусу - на Івано-Франківщині померла жінка, - МОЗ

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в офіційному Фейсбуці МОЗ.
У повідомленні зазначається: "Сьогодні в Івано-Франківській області померла жінка, яка 23 березня разом із чоловіком поступила до лікарні з підозрою на коронавірусну інфекцію. Жінка довго займалася самолікуванням і пізно звернулася до лікарів. На жаль, врятувати пацієнтку вже не вдалося, вона померла за добу. Інфікування COVID-19 було лабораторно підтверджено вже після смерті.
МОЗ висловлює співчуття рідним померлої. Її чоловік поки ще перебуває в лікарні, його стан середнього ступеня тяжкості".