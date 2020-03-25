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 25 березня зафіксовано 5 летальний випадок від коронавірусу - на Івано-Франківщині померла жінка, - МОЗ

Міністерство охорони здоров'я офіційно зафіксувало п'ятий летальний випадок від коронавірусу

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в офіційному Фейсбуці МОЗ.

У повідомленні зазначається: "Сьогодні в Івано-Франківській області померла жінка, яка 23 березня разом із чоловіком поступила до лікарні з підозрою на коронавірусну інфекцію. Жінка довго займалася самолікуванням і пізно звернулася до лікарів. На жаль, врятувати пацієнтку вже не вдалося, вона померла за добу. Інфікування COVID-19 було лабораторно підтверджено вже після смерті.

МОЗ висловлює співчуття рідним померлої. Її чоловік поки ще перебуває в лікарні, його стан середнього ступеня тяжкості".

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3184390
 
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