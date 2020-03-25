 На Харківщині 1 підтверджена підозра на COVID-19, 10 осіб, які порушили режим самоізоляції, - у розшуку

Про це повідомила головний державний санітарний лікар Харківської області, директор Харківського обласного лабораторного центру МОЗ Любов Махота, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Деталей я ще розповісти вам не можу, але є одна підозра, є лабораторно підтверджений випадок у Харкові. Він не враховується, оскільки алгоритмом ВООЗ передбачено обов'язкове підтвердження в національній референс-лабораторії у Києві. Якщо там буде підтверджено цей випадок, тоді він рахуватиметься вже за Харківською областю... Підозру офіційно вже зареєстровано і направлено в звітності в місто Київ", - сказала Махота в ефірі UA: Харків у середу ввечері.
Вона повідомила також, що зараз понад 200 осіб, які повернулися нещодавно з-за кордону, підписали інформовану згоду і перебувають на самоізоляції, ще 10 осіб, які мають перебувати в самоізоляції, - у розшуку.
"10 осіб на сьогодні перебувають у розшуку. Ми тісно співпрацюємо з Національною поліцією... вони допомагають нам розшукати громадян, які мають перебувати в самоізоляції. Але є випадки, коли вказують неіснуючі телефонні номери, є випадки, коли було вказано адресу, а квартира була продана 5 років тому", - сказала Махота.
"Этоженашиграждане" - стрелять не эффективно, патроны нынче нужно прибкркчь для ЗЕленых...
сжечь - самое оно!
Какими конченными дважды надо быть, чтобы свозить этих людей из-за границы...
"Всё легально" - бородатый хипстер (с)
Нажились на масках,устроили панику и хаос.
Просрали экономику,на носу Майдан.
Короновирус для ЗЕнедоносков это как подарок,спасение для этих зеленых упырей.
Я так думаю подобных побегов из мест самоизоляции не один десяток по стране .
Пока не отловят пару моральных уродов , и не впаяют реальные срока за попытку распространения смертельной инфекции , дела не будет .
И рядом в теме - "сидите дома и звоните семейному врачу..."На скорую только если совсем...
Я вот не могу понять - чем парацетамол принятый ДО звонка отличается от парацетамола выпитого ПОСЛЕ? Или врач по телефону может приписать че нить другое, которое без рецепта в аптеке все равно не продадут?
Ну силовики свободно просчитают их сомнений нет, сравнив все номера в поезде и вычесть указанные номера. Для начала. Но к этим уродам необходимо применять реальный срок!
что писатели будут блеять, когда самим придётся в чумной барак отправляться ?
или вы надеетесь попасть в вип палаты кличка ?
так там мусора с пулемётами будут лечить всех
только не знаю, медики из вип зоны будут в общем бараке, или хазява Украины их
под окнами положат ?
представляю слуг народа ч чемоданами нала в вип палатах,
интересно, сколько будут платить медикам из вип зоны, хоть не кинут
по привычке ?
ждём концлагерей от властей Украины ?