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 На Харківщині 1 підтверджена підозра на COVID-19, 10 осіб, які порушили режим самоізоляції, - у розшуку

Станом на вечір 25 березня в Харківській області зареєстровано одну підтверджену підозру на COVID-19.

Про це повідомила головний державний санітарний лікар Харківської області, директор Харківського обласного лабораторного центру МОЗ Любов Махота, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Деталей я ще розповісти вам не можу, але є одна підозра, є лабораторно підтверджений випадок у Харкові. Він не враховується, оскільки алгоритмом ВООЗ передбачено обов'язкове підтвердження в національній референс-лабораторії у Києві. Якщо там буде підтверджено цей випадок, тоді він рахуватиметься вже за Харківською областю... Підозру офіційно вже зареєстровано і направлено в звітності в місто Київ", - сказала Махота в ефірі UA: Харків у середу ввечері.

Вона повідомила також, що зараз понад 200 осіб, які повернулися нещодавно з-за кордону, підписали інформовану згоду і перебувають на самоізоляції, ще 10 осіб, які мають перебувати в самоізоляції, - у розшуку.

"10 осіб на сьогодні перебувають у розшуку. Ми тісно співпрацюємо з Національною поліцією... вони допомагають нам розшукати громадян, які мають перебувати в самоізоляції. Але є випадки, коли вказують неіснуючі телефонні номери, є випадки, коли було вказано адресу, а квартира була продана 5 років тому", - сказала Махота.

Читайте також: ПЛР-тестів на коронавірус вистачить Харківщині на три місяці, - Ярославський

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3184389
 
 
 Топ коментарі
 
Вот вам весь х.й до копейки. Нехер было этих шарамыг тащить сюда в Украину. Мало того что заразу притащили, так еще и бегай за ними. Найти и расстрелять
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Эти дебилы реально верили, что люди будут соблюдать самоизоляцию? Какими конченными надо быть..

Какими конченными дважды надо быть, чтобы свозить этих людей из-за границы...
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Эта власть все сделала через сраку. Неучи и дилетанты. Разосрали все на свете и выпустили потенциальных носителей бродить по стране. Минимум что надо впаять всей этой власти - это пожизненное
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Що тут коментувати... однi матюки на адресу Банкова 11.
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Вот вам весь х.й до копейки. Нехер было этих шарамыг тащить сюда в Украину. Мало того что заразу притащили, так еще и бегай за ними. Найти и расстрелять
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Вы уважаемый думайте прежде чем писать!
"Этоженашиграждане" - стрелять не эффективно, патроны нынче нужно прибкркчь для ЗЕленых...
сжечь - самое оно!
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Фамилии и фото на все экраны - этих ублюдков должны узнавать на улице и тыкать в них пальцами ( а лучше палками ).
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Нужен закон что за нарушения самоизоляции штраф 100000 гр и запрет на выдачу загранпаспорта на 10 лет с анулированием действующего.
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Эти дебилы реально верили, что люди будут соблюдать самоизоляцию? Какими конченными надо быть..

Какими конченными дважды надо быть, чтобы свозить этих людей из-за границы...
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а слово "кончєнниє" ви до 10 мудаків не хочете застосувати?? знайти і влупашити штраф тисяч по 200 грн!!! і по ТВ показати на всю країну
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а чё так слабо? как насчёт скафизма? На Харківщині 1 підтверджена підозра на COVID-19, 10 осіб, які порушили режим самоізоляції, - у розшуку - Цензор.НЕТ 3795 о наимудрейший вы наш!
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У властей Украины нет ни денег ни опыта ни специалистов - медиков, полиции и пр., для борьбы с эпидемией. Они могут только что то говорить с телеэкранов. В реальности скоро каждая область останется одна в борьбе с вирусом, а денег и там нет. Крупные бизнесмены, как то Ярославский, это понимают и пытаются что то сделать.в областях на местах.
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Митниця не пускає в Україну апарати штучної вентиляції легень та вимагає ПДВ, всупереч рішенню уряду
"Всё легально" - бородатый хипстер (с)
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Ну, Харько, в почином! переполненные маршрутки, тролейбусы и автобусы - будет жесть!
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Іще ці формалісти! краще б так прискіпливо тестували усіх укро-туристо і заробітчано! І для економіки не страшно і для людей було б набагато легше
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Правовой нигилизм -характерная черта лучших украинских граждан.Я ими пишаюсь..Мафия- бессмертна.САми смогут заразить тыщ 5.Как мухи заразу разносят.
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Бубочкин піар дорого коштуватиме Україні.
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Эта власть все сделала через сраку. Неучи и дилетанты. Разосрали все на свете и выпустили потенциальных носителей бродить по стране. Минимум что надо впаять всей этой власти - это пожизненное
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Как для себя все правильно они сделали.
Нажились на масках,устроили панику и хаос.
Просрали экономику,на носу Майдан.
Короновирус для ЗЕнедоносков это как подарок,спасение для этих зеленых упырей.
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Диппеляию Нефедову. Может на человека станет похож.
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Диппеляцю Нефедову. Может на человека станет похож.
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Интересно девки пляшут , по четыре штуки в ряд .
Я так думаю подобных побегов из мест самоизоляции не один десяток по стране .
Пока не отловят пару моральных уродов , и не впаяют реальные срока за попытку распространения смертельной инфекции , дела не будет .
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Насчёт эффективности карантина, так получилось что мой ребёнок дней десять назад заболел, кашель и небольшая температура. Пошли к врачу, выписали антибиотик, короновирус не подозревали. Прошло десять дней, ребёнок выздоровел, сегодня жена пошла закрыла больничный, какое же было её удивление когда в поликлинике, в которой ранее нельзя было пропихнуться от мам с детьми. никого не было. Врач наша знакомая сказала, что из-за карантина по коронавирусу снизилось количество обращений и по поводу других вирусных заболеваний. То есть как бы там ни было, а карантин действует.
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Может стоит попробовать таблетки выпустить??? https://focus.ua/ukraine/452549-ukrainskie_farmatsevty
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Блин во всех темах по умершим -"занимался самолечением и поздно обратился к врачам..."
И рядом в теме - "сидите дома и звоните семейному врачу..."На скорую только если совсем...
Я вот не могу понять - чем парацетамол принятый ДО звонка отличается от парацетамола выпитого ПОСЛЕ? Или врач по телефону может приписать че нить другое, которое без рецепта в аптеке все равно не продадут?
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Простые американки срочно шьют маски из штор для спасения медиков США.Наладили сами и логистику.На Харківщині 1 підтверджена підозра на COVID-19, 10 осіб, які порушили режим самоізоляції, - у розшуку - Цензор.НЕТ 4094
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у нас мусора примут за незаконное предпринимательство
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А при заполнении соглашения контрольный звонок, на номер, записанный не учили делать? Банки делают, другие службы делают , а им мама не велела? Получается, что первых, кого нужно наказать, это тех кто принимал обязательства, и их начальников! Второе , и за эту работу необходимо выставить счёт, тем приезжим которые соврали! Как за минирование по телефону!

Ну силовики свободно просчитают их сомнений нет, сравнив все номера в поезде и вычесть указанные номера. Для начала. Но к этим уродам необходимо применять реальный срок!
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10 безмозглых дол*ов, ну вот как пройти карантин, когда такие тупари..
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нужно тупарей найти и жестко наказать, и что бы инфа прошла по всем каналам.
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Может надо начать сажать таких, указывающих неправильную информацию о себе и уклоняющихся от правил.
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в теме писатели предлагают порвать "уклоняющихся"
что писатели будут блеять, когда самим придётся в чумной барак отправляться ?
или вы надеетесь попасть в вип палаты кличка ?
так там мусора с пулемётами будут лечить всех
только не знаю, медики из вип зоны будут в общем бараке, или хазява Украины их
под окнами положат ?
представляю слуг народа ч чемоданами нала в вип палатах,
интересно, сколько будут платить медикам из вип зоны, хоть не кинут
по привычке ?
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по сути из 100 заболевших 5 трупов, никого из простых не вылечили,
ждём концлагерей от властей Украины ?
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