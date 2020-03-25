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Теми дня: Коронавірус і карантин Російські терористи збили Боїнг
 Політика України
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Все про:Зеленський (4905) СБУ (5430)

 Зеленський призначив заступника голови СБУ, змінив начальника Харківського управління СБУ і призначив начальників управлінь на Чернігівщині та Сумщині

Президент України Володимир Зеленський призначив Олександра Якушева заступником глави Служби безпеки України.

Як передає Цензор.НЕТ, відповідний указ він підписав у середу, повідомляє пресслужба глави української держави.

Крім того, Зеленський у середу своїм указом звільнив призначеного у вересні 2019 року начальника управління СБУ в Харківській області Миколу Найдича і призначив на цю посаду Романа Дудіна.

Президент також призначив Олега Салюка начальником управління СБУ в Сумській області, Павла Ревунова - начальником управління СБУ в Чернігівській області.

Ще своїм указом у середу Зеленський присвоїв військове звання генерал-майора полковнику Юлії Лапутіній - заступнику начальника Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБУ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський вніс зміни в оргструктуру СБУ

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3184388
 
 
 Топ коментарі
 
зеля усиленно двигает кровати...
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Бєдний бубочка...Мабуть аж упрів...
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Будуть саджати Кернеса і тримати в тонусі Ярославського, а минулий керівник СБУ в цьому плані був профнепридатний, ще не вижив з розуму зв'язуватись з наркомафією! Тепер буде новий керівник імітувати діяльність СБУ в Харкові, поки його не звільнять! А от про генеральське звання якійсь співробітниці СБУ це цікаво. СБУ все має 30 тис. штатної чисельності, це армійський корпус. Командує армійським корпусом - генерал-майор це нижчий рівень генерала, а які ще можуть бути генерали в СБУ окрім генерал-майора керівника СБУ? Потрібно вигнати всіх генералів з СБУ і всіх полковників і давати полковника тільки керівнику департамету чи управління, а генерал-майора тільки керівнику СБУ.
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Дергается сцикло. Задом чувствует, что земля под ногами начинает гореть. Видосики уже не помогают.
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@svecha62


Кабмін
тимчасово поклав виконання обов'язків міністерки освіти на Любомиру Мандзій,
доньку скандального священника УПЦ МП на Львівщині Степана Хомина.
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Для полноты картины сегодняшних новостей "В четверг, 26 февраля, Офис Генерального прокурора Украины может задержать экс-нардепа Татьяну Черновол.Об этом OBOZREVATEL рассказали собственные источники в Офисе Генерального прокурора Украины. Они сообщили, что ей будут вменять поджог офиса "Партии Регионов" в результате которого погиб 1 человек. По нашей информации, погибший человек грабил сейф и задохнулся во время пожара.

Кроме того, Черновол будут обвинять в организации всех движений 18 февраля. Напомним, что в тот день участники Майдана хотели надавить на народных депутатов, чтобы те рассмотрели изменения по полномочиям президента в Конституцию, но их окружили силовики. Тогда и начались первые силовые противостояния, которые перешли в расстрелы. Позже стало известно, что 18 февраля погибли 23 участника Майдана, а также 5 правоохранителей.

Также источники рассказали, что после планируется еще задержание еще одного нардепа - Владимира Парасюка. Его будут обвинять в организации действий 21 февраля. Отметим, что тогда МВД заявило о стрельбе со стороны протестующих."
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Так каждый по чуть-чуть Украины откусит, а потом и обвинить некого все однодневки.
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За все відповідає оманський Брехун. Вся влада у нього.
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Ну нет, ответить должен каждый лично, а этому надо за всех еще и добавить.
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Сьогодні агітатор від ;ЗЕ!; мені погрожував що скоро я буду валити ліс на ;Соловках;.
Хто знає, де ті ;Соловки; і які там дерева?
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В масковии, как это он туда тебя отправит они что расчитывают на то что при зе мы захватим россию?
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...гиблые места, но интересные места для посмотреть, Беломорье, в монастыре известном закроют тебя ватники, там если не ошибаюсь Гетьман Конашевич -Сагайдачный сиживап, долго,больше 100 прожил, там и Богу душу отдал...деревья там так себе да и нет там лесоповала, воздух чистый.. Зеленський призначив заступника голови СБУ, змінив начальника Харківського управління СБУ і призначив начальників управлінь на Чернігівщині та Сумщині - Цензор.НЕТ 2588...на экскурсию сьездить стоит, места исторические, родина СЛОНА(соловецкого лагеря особого назначения)...и много еще чего интересного там происходило, но винторогие козлы много спрятали, засекретили или совсем уничтожили... Зеленський призначив заступника голови СБУ, змінив начальника Харківського управління СБУ і призначив начальників управлінь на Чернігівщині та Сумщині - Цензор.НЕТ 2588
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Соловки там, где Соловьёв "поёт"... а дерэва там - эвкалипты, на них коалЛы сидят и их перДически туПин обнимает (в место Кабаевой). (К.Льюис, современная интерпретация "...зазеркалья").
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В палате, которую вчера посетил глава государства лежали простые люди. Два рыбака, два попа и продавщица мороженого.

Зеленський призначив заступника голови СБУ, змінив начальника Харківського управління СБУ і призначив начальників управлінь на Чернігівщині та Сумщині - Цензор.НЕТ 4423
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На Путина надели модель TyChem 2000C американской компании DuPont. Для президента во всей стране не нашлось даже одного экземпляра отечественного противохимического костюма.

Зеленський призначив заступника голови СБУ, змінив начальника Харківського управління СБУ і призначив начальників управлінь на Чернігівщині та Сумщині - Цензор.НЕТ 5794
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Чим викликана зміна керівників СБУ саме на сході України? Посилення?? Послаблення?? Ворота для рашки??
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...смотрел как маланцы там возбудились?..неспроста это, видать по весне и весну подготовить какую могут под шумок "короны", тем более карантин, народ не занят, граница близко... думаю, что на усиление эта покировка..там бригаду нац.гвардов - срочников неместных постоянно держать нужно а их для усиления еще полк какой ССО или ГУРа...маланцы, намутить как и в Одессе могут, там тоже смотреть нужно в оба.. Зеленський призначив заступника голови СБУ, змінив начальника Харківського управління СБУ і призначив начальників управлінь на Чернігівщині та Сумщині - Цензор.НЕТ 3088...весна однако, у фюрера обострение случается в это время года, вяличие прет... Зеленський призначив заступника голови СБУ, змінив начальника Харківського управління СБУ і призначив начальників управлінь на Чернігівщині та Сумщині - Цензор.НЕТ 3088..
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