 Зеленський призначив заступника голови СБУ, змінив начальника Харківського управління СБУ і призначив начальників управлінь на Чернігівщині та Сумщині

Як передає Цензор.НЕТ, відповідний указ він підписав у середу, повідомляє пресслужба глави української держави.
Крім того, Зеленський у середу своїм указом звільнив призначеного у вересні 2019 року начальника управління СБУ в Харківській області Миколу Найдича і призначив на цю посаду Романа Дудіна.
Президент також призначив Олега Салюка начальником управління СБУ в Сумській області, Павла Ревунова - начальником управління СБУ в Чернігівській області.
Ще своїм указом у середу Зеленський присвоїв військове звання генерал-майора полковнику Юлії Лапутіній - заступнику начальника Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБУ.
Кабмін
тимчасово поклав виконання обов'язків міністерки освіти на Любомиру Мандзій,
доньку скандального священника УПЦ МП на Львівщині Степана Хомина.
Кроме того, Черновол будут обвинять в организации всех движений 18 февраля. Напомним, что в тот день участники Майдана хотели надавить на народных депутатов, чтобы те рассмотрели изменения по полномочиям президента в Конституцию, но их окружили силовики. Тогда и начались первые силовые противостояния, которые перешли в расстрелы. Позже стало известно, что 18 февраля погибли 23 участника Майдана, а также 5 правоохранителей.
Также источники рассказали, что после планируется еще задержание еще одного нардепа - Владимира Парасюка. Его будут обвинять в организации действий 21 февраля. Отметим, что тогда МВД заявило о стрельбе со стороны протестующих."
Хто знає, де ті ;Соловки; і які там дерева?