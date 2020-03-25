 Медична система України не готова до лікування, - міністр Ємець про ситуацію з коронавірусом. ВIДЕО

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний фейсбук МОЗ, з такою заявою увечері в середу, 25 березня, виступив міністр охорони здоров'я Ілля Ємець.

"Ми фіксуємо вогнища спалаху епідемії коронавірусної інфекції на території України, які стрімко поширюються. І ці цифри збільшуватимуться. Я завжди говорив і говоритиму людям правду: кількість жертв буде рости", - заявив він.

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