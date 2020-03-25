 Інститут молекулярної біології може випускати набори на 10 тисяч тестів на COVID-19 за тиждень, все питання в фінансуванні, - заступник голови МОН Полюхович

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на Facebook чиновника.

Головна проблема, на якій треба зосередитися найближчий час, - це запуск масштабного виготовлення українських тест-систем для діагностики COVID-19. Сьогодні за дорученням Прем'єр-міністра разом з Віце-прем'єр-міністром Вадимом Пристайком відвідали Інститут молекулярної біології та генетики НАН, де поспілкувалися з керівництвом та вченими. Вони розповіли, що зараз в Інституті розроблена, виготовлена і повністю готова до використання "Тест-система для діагностики коронавірусу COVID-19" на основі кількісної полімеразної реакції (ПЛР). Система пройшла реєстрацію, підтверджена її точність і специфічність на рівні 99,9%. Собівартість однієї реакції на цьому тесті - 250 грн, тоді як закордонні аналоги коштують 370-450 грн. Наразі Інститут отримав 350 тис. гривень від держави і виготовив перші партії тестів на 600 аналізів, які передані в Житомирський обласний лабораторний центр МОЗ та Центр громадського здоров'я МОЗ", - повідомив Полюхович.

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Він зазначив, що менш ніж за тиждень науковці можуть зробити набори на 10 тис вимірювань, а за 10-12 днів - на 50 тисяч.

"Головне, що для цього потрібно - кошти. Ми повинні інвестувати в нашу науку та забезпечити ефективний захист українців. Масштабне виготовлення та використання тест-систем також дозволить нам бути незалежними від іноземних виробників; заощадити на вартості систем та їхній доставці; швидко виробляти необхідну кількість систем залежно від епідеміологічної ситуації. Ще одна проблема: за словами науковців, вірус сильно мутує. Це також потрібно враховувати під час виготовлення тест-систем", - розповів чиновник.

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За його словами, Інститут молекулярної біології та генетики створив такий тест, в якому можна досить швидко врахувати процес мутацій.

"Вчені гарантують, що на це потрібен лише день, тоді як в закордонних розробках йдеться про тиждень", - сказав представник Міносвіти.

Нагадаємо, співробітники Інституту молекулярної біології і генетики НАН України, серед яких розробники українських тест-систем для виявлення коронавірусу, через недофінансування пішли у відпустку за свій рахунок.