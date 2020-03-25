 Інститут молекулярної біології може випускати набори на 10 тисяч тестів на COVID-19 за тиждень, все питання в фінансуванні, - заступник голови МОН Полюхович

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на Facebook чиновника.
Головна проблема, на якій треба зосередитися найближчий час, - це запуск масштабного виготовлення українських тест-систем для діагностики COVID-19. Сьогодні за дорученням Прем'єр-міністра разом з Віце-прем'єр-міністром Вадимом Пристайком відвідали Інститут молекулярної біології та генетики НАН, де поспілкувалися з керівництвом та вченими. Вони розповіли, що зараз в Інституті розроблена, виготовлена і повністю готова до використання "Тест-система для діагностики коронавірусу COVID-19" на основі кількісної полімеразної реакції (ПЛР). Система пройшла реєстрацію, підтверджена її точність і специфічність на рівні 99,9%. Собівартість однієї реакції на цьому тесті - 250 грн, тоді як закордонні аналоги коштують 370-450 грн. Наразі Інститут отримав 350 тис. гривень від держави і виготовив перші партії тестів на 600 аналізів, які передані в Житомирський обласний лабораторний центр МОЗ та Центр громадського здоров'я МОЗ", - повідомив Полюхович.
Він зазначив, що менш ніж за тиждень науковці можуть зробити набори на 10 тис вимірювань, а за 10-12 днів - на 50 тисяч.
"Головне, що для цього потрібно - кошти. Ми повинні інвестувати в нашу науку та забезпечити ефективний захист українців. Масштабне виготовлення та використання тест-систем також дозволить нам бути незалежними від іноземних виробників; заощадити на вартості систем та їхній доставці; швидко виробляти необхідну кількість систем залежно від епідеміологічної ситуації. Ще одна проблема: за словами науковців, вірус сильно мутує. Це також потрібно враховувати під час виготовлення тест-систем", - розповів чиновник.
За його словами, Інститут молекулярної біології та генетики створив такий тест, в якому можна досить швидко врахувати процес мутацій.
"Вчені гарантують, що на це потрібен лише день, тоді як в закордонних розробках йдеться про тиждень", - сказав представник Міносвіти.
Нагадаємо, співробітники Інституту молекулярної біології і генетики НАН України, серед яких розробники українських тест-систем для виявлення коронавірусу, через недофінансування пішли у відпустку за свій рахунок.
Намети з вікнами розташовані вздовж доріг, тести - мазки з носа і рота - роблять медичні працівники в захисних костюмах
Тест на основе чистого золота с добавлением алмазов?
У косоглазых есть тесты, которые за 5 минут определяют зараженность.
olele
"...Обращается больных много. У всех похожий нехитрый рассказ: был неделю-две назад в Франции, Испании, Швеции, Венгрии (итальянцев у меня не было), приехал здоровым, а через несколько дней началась простуда. ОК. Все боятся, это понятно. Дома родные, дети. Приезжают с просьбой сделать тест на коронавирус. И тут начинается полный бред.
Что мы делаем? Я одеваю защитный костюм. Смотрю пациента и делаю экспресс-тест на вирус. Все тесты за сутки отрицательные. У меня. Все отрицательные у моих коллег за прошлые дни. Все отрицательные у коллег из других больниц за эти дни. Везде по Киеву. А сделали мы этих тестов кучу. Странно. Иду к начмеду, оказывается, этот вопрос уже подняли все главные специалисты в комиссии по коронавирусу, вынесли решение что тесты или бракованные или вообще фальсификация. Доложили наверх. И МОЗ принимает решение закупить еще тестов сейчас на 8 млн грн! И там еще китайский миллиардер дает нам 80 млн на закупку экспресс тестов. Чувствую себя дураком… что говорить людям….
Ладно. С цитотестами понятно. Фуфло. Честно говорю пациентам, что отрицательный результат ничего не означает, надо обследоваться нормально, методом ПЦР. Для этого нужно госпитализироваться. ОК. Некоторые соглашаются. И тут я узнаю вообще жесть!
При подозрении на к-вируc согласно последнему приказу МОЗ Украины человеку сначала берется тест на грипп и другие респираторные вирусы методом ПЦР. На это уйдет около 2-х дней. Лаборатория у нас есть, делаем сами. Относительно быстро. Потом, если все будет отрицательно мы передаем материал в Лабораторию СЭС и она повторно проверяет анализ на грипп и еще 13 вирусов. За 5 дней! И заметьте, никакого анализа на к-вируc! И если все отрицательно, а пациент еще в больнице, ему сделают тест на коронавирус. И только тогда мы узнаем, заразный он или нет. На мой вопрос почему так сложно??? Зачем??? Ответ шедевральный: пцр тесты очень дорогие. Их надо беречь… На 8 миллионов закупать фуфло не дорого, а пцр анализ дорого? Дайте мне справку, что я не баран…" (київський лікар-інфекціоніст, бажає зберегти анонімність)
По ходу,грошей на науку в зєльоних немає.Тоді питання: звідки вони збирались взяти 10 мільярдів для "Вовиної тищі"???
Це ж місячна зарплата лише одного одного судді по порошенківськими законам про Конституційний Суд і Судоустрій від 2016 року. А якщо додати ще 150тис.пенсії, які ці паразити отримують?