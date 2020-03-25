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 Інститут молекулярної біології може випускати набори на 10 тисяч тестів на COVID-19 за тиждень, все питання в фінансуванні, - заступник голови МОН Полюхович

Перший заступник міністра освіти і науки Юрій Полюхович після відвідин Інституту молекулярної біології і генетики НАН України розповів, як просувається запуск процесу виготовлення українських тест-систем для діагностики COVID-19.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на Facebook чиновника.

Головна проблема, на якій треба зосередитися найближчий час, - це запуск масштабного виготовлення українських тест-систем для діагностики COVID-19. Сьогодні за дорученням Прем'єр-міністра разом з Віце-прем'єр-міністром Вадимом Пристайком відвідали Інститут молекулярної біології та генетики НАН, де поспілкувалися з керівництвом та вченими. Вони розповіли, що зараз в Інституті розроблена, виготовлена і повністю готова до використання "Тест-система для діагностики коронавірусу COVID-19" на основі кількісної полімеразної реакції (ПЛР). Система пройшла реєстрацію, підтверджена її точність і специфічність на рівні 99,9%. Собівартість однієї реакції на цьому тесті - 250 грн, тоді як закордонні аналоги коштують 370-450 грн. Наразі Інститут отримав 350 тис. гривень від держави і виготовив перші партії тестів на 600 аналізів, які передані в Житомирський обласний лабораторний центр МОЗ та Центр громадського здоров'я МОЗ", - повідомив Полюхович.

Читайте також: Інститут молекулярної біології лише вчора отримав незначне фінансування для створення й виробництва тест-систем для діагностики коронавірусу

Він зазначив, що менш ніж за тиждень науковці можуть зробити набори на 10 тис вимірювань, а за 10-12 днів - на 50 тисяч.

"Головне, що для цього потрібно - кошти. Ми повинні інвестувати в нашу науку та забезпечити ефективний захист українців. Масштабне виготовлення та використання тест-систем також дозволить нам бути незалежними від іноземних виробників; заощадити на вартості систем та їхній доставці; швидко виробляти необхідну кількість систем залежно від епідеміологічної ситуації. Ще одна проблема: за словами науковців, вірус сильно мутує. Це також потрібно враховувати під час виготовлення тест-систем", - розповів чиновник.

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За його словами, Інститут молекулярної біології та генетики створив такий тест, в якому можна досить швидко врахувати процес мутацій.

"Вчені гарантують, що на це потрібен лише день, тоді як в закордонних розробках йдеться про тиждень", - сказав представник Міносвіти.

Інститут молекулярної біології може випускати набори на 10 тисяч тестів на COVID-19 за тиждень, все питання в фінансуванні, - заступник голови МОН Полюхович 01

Нагадаємо, співробітники Інституту молекулярної біології і генетики НАН України, серед яких розробники українських тест-систем для виявлення коронавірусу, через недофінансування пішли у відпустку за свій рахунок.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3184385
 
 
 Топ коментарі
 
продать мерс ермака-на неделю денех должно хватить
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продать мерс ермака-на неделю денех должно хватить
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И снизить зарплаты.Крадешь,берешь взятку-тюрьма,а не зарплата.
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зачем?отдать ученым на химикаты и зарплаты.
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щас, ЗЕльоноє пробелькоче як косміческіє кораблі бороздят всєленную, всьо чікі-пікі і больним вірусом Скалецька буде особисто роздавати кондоми
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Этого финансирования не будет никогда.Будут только высокие зарплаты чинушам.С этим,как показала беда,надо бороться.И чтобы не крал-тюрьма,а не зарплата.Эти твари умудрились даже необходимые элементарные средства защиты продать,а не отдать людям.Они нам враги,а не власть.
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Должно хватить всем. Есть где-то 9 750 000 штук.
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ЗАТО У РЮКЗАКОВА НЄТ ПРОБЛЄМ С ПОКУПКОЙ НХ НЄНУЖНИХ ВЄРТОЛЬОТОВ, АВТОМОБІЛЄЙ, САМОЛЬОТОВ, КАТЄРОВ.
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А есть доказательства эффективности этих тестов?
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а ти вважаєш що в Україні одні барани ...у нас барани тільки у держструктурах ...туди відбір самих безмізких ...причому останні років 25 тільки таких і беруть судячи зі стану держави
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Ні не вважаю, але спочатку мають бути докази ефективності, а потім можна фінансувати. Так у всіх країнах
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а давай встроїмо випробовування регістрації і ліцензування ...ну так щоб під Новий рік встигли (якщо "занесуть" звісно) ...тести це не лікування ...а ефективність можна прописати у контракті про фінансування де походу можна і підтвердити їх придатність ...у всьому світі такі речі випробовують на ходу ...часу залишилося НУЛЬ
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Система прошла регистрацию, подтверждена ее точность и специфичность на уровне 99,9%. Источник: https://censor.net.ua/n3184385 Інститут молекулярної біології може випускати набори на 10 тисяч тестів на COVID-19 за тиждень, все питання в фінансуванні, - заступник голови МОН Полюхович - Цензор.НЕТ 8494.
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Можно вернуть деньги мародеров из офшоров, всех мародеров, будем еще сами МВФ кредиты давать.
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Та що Радуцький вже гроши й в офщор встиг вивізти?
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Не знаю, Порошенко зі своїми свинями точно встиг.
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А куди саме? Навіть кумир зебілів Портнов шукав, та обісрався.
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Нет у него оффшоров , Панама никаких оффшоров не нашла и уже давно закрыла это дело . Хватит верить в эти cказки . Інститут молекулярної біології може випускати набори на 10 тисяч тестів на COVID-19 за тиждень, все питання в фінансуванні, - заступник голови МОН Полюхович - Цензор.НЕТ 4908 .
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А таких как ты фантазеров можно мамке откуда вылез вернуть?
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вам потрібно знайти виробництво де можна ці тести виготовляти а не варганити у себе в шаражці ...зараз 10000 на день мало ...ще трохи повимахуватися і вони вже тоді нікому не будуть потрібні ...виживуть наайміцніші ...слабшим потрібні будуть "копачі" а не тести
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институт МОЖЕТ, мы знаем. как вы МОГЛИ допустить остановки работы института, алчные, продажные недоумки?????????????????
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ЗЕМЛЯ там больно хорошая ...дорогая ...можна хорошо продать и "наварится" , нет ?
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Там певно до того і йшлося , але корона завадила .
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У Радуцкого возьмите, у него денег валом, как раз за маски в Китае выручил.
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Corona Drive In: У Європі можна пройти тест на Covid-19 за кілька хвилин
Намети з вікнами розташовані вздовж доріг, тести - мазки з носа і рота - роблять медичні працівники в захисних костюмах
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экспресс тесты дают результат только на определенной фазе инфекции\\. к сожалению.
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В связи с тяжелым финансовым положением ВСУ приказом президента назначены её гражданские кураторы от украинских ФПГ. Пинчуку достались танковые войска, Ахметову - ПВО, Новинскому - химразведка.
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Себестоимость одной реакции на этом тесте - 250 гривен..

Тест на основе чистого золота с добавлением алмазов?
У косоглазых есть тесты, которые за 5 минут определяют зараженность.
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Є,мен. Є... Ето очєнь грустная,но поучітєльная історія...
olele

"...Обращается больных много. У всех похожий нехитрый рассказ: был неделю-две назад в Франции, Испании, Швеции, Венгрии (итальянцев у меня не было), приехал здоровым, а через несколько дней началась простуда. ОК. Все боятся, это понятно. Дома родные, дети. Приезжают с просьбой сделать тест на коронавирус. И тут начинается полный бред.
Что мы делаем? Я одеваю защитный костюм. Смотрю пациента и делаю экспресс-тест на вирус. Все тесты за сутки отрицательные. У меня. Все отрицательные у моих коллег за прошлые дни. Все отрицательные у коллег из других больниц за эти дни. Везде по Киеву. А сделали мы этих тестов кучу. Странно. Иду к начмеду, оказывается, этот вопрос уже подняли все главные специалисты в комиссии по коронавирусу, вынесли решение что тесты или бракованные или вообще фальсификация. Доложили наверх. И МОЗ принимает решение закупить еще тестов сейчас на 8 млн грн! И там еще китайский миллиардер дает нам 80 млн на закупку экспресс тестов. Чувствую себя дураком… что говорить людям….
Ладно. С цитотестами понятно. Фуфло. Честно говорю пациентам, что отрицательный результат ничего не означает, надо обследоваться нормально, методом ПЦР. Для этого нужно госпитализироваться. ОК. Некоторые соглашаются. И тут я узнаю вообще жесть!
При подозрении на к-вируc согласно последнему приказу МОЗ Украины человеку сначала берется тест на грипп и другие респираторные вирусы методом ПЦР. На это уйдет около 2-х дней. Лаборатория у нас есть, делаем сами. Относительно быстро. Потом, если все будет отрицательно мы передаем материал в Лабораторию СЭС и она повторно проверяет анализ на грипп и еще 13 вирусов. За 5 дней! И заметьте, никакого анализа на к-вируc! И если все отрицательно, а пациент еще в больнице, ему сделают тест на коронавирус. И только тогда мы узнаем, заразный он или нет. На мой вопрос почему так сложно??? Зачем??? Ответ шедевральный: пцр тесты очень дорогие. Их надо беречь… На 8 миллионов закупать фуфло не дорого, а пцр анализ дорого? Дайте мне справку, что я не баран…" (київський лікар-інфекціоніст, бажає зберегти анонімність)
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Аби ще трохи розігнати отих старців-акадєміків ,на чолі з 101-річною мумією з НАНУ,може б і було діло.
По ходу,грошей на науку в зєльоних немає.Тоді питання: звідки вони збирались взяти 10 мільярдів для "Вовиної тищі"???
Институт молекулярной биологии может выпускать наборы на 10 тысяч тестов на COVID-19 за неделю, весь вопрос в финансировании, - замглавы МОН Полюхович - Цензор.НЕТ 593
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За ЗП главного почтовика месяц может целый институт работать
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350тис.грн отримав весь інститут і виготовив за ці гроши 600 комплектів тестів проти коронавірусу з достовірністю 99,9%.

Це ж місячна зарплата лише одного одного судді по порошенківськими законам про Конституційний Суд і Судоустрій від 2016 року. А якщо додати ще 150тис.пенсії, які ці паразити отримують?
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Нет финансирования на тесты коронавируса и не будет. Деньги уйдут на ВИП палаты и перестройку больниц для випов в 20 клиниках Киев .
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