 За добу в Україні виявлено 32 нові випадки COVID-19, всього 145 підтверджених випадків, 5 летальних - МОЗ

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.
"За даними ЦГЗ, станом на 22:00 25 березня в Україні 145 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 5 летальних, 1 пацієнт одужав. За добу виявлено 32 нові випадки", - сказано в повідомленні.
За даними ЦГЗ, випадки інфікування коронавірусом виявлено:
- Вінницька обл.- 1 впродовж доби;
- Волинська обл. - 2, з них 1 впродовж останньої доби;
- Дніпропетровська область. - 2;
- Донецька обл. - 1;
- Житомирська обл. - 2 (1 летальний)
- Запорізька обл. - 7, з них 5 впродовж доби;
- Івано-Франківська обл. - 16, з них 11 впродовж доби (2 летальні)
- Київ - 34, з них 3 впродовж доби;
- Київська обл. - 24, з них 2 впродовж доби;
- Луганська обл. - 1 впродовж доби;
- Львівська обл. - 2;
- Одеська обл. - 4, з них 3 впродовж доби;
- Тернопільська обл. - 8, з яких 4 за останню добу (1 летальний)
- Херсонська обл. - 1 впродовж доби;
- Черкаська обл. - 2, з них 1 впродовж доби;
- Чернівецька обл. - 38 (1 летальний), 1 підтверджено впродовж останньої доби;
Лучший выбор - это как в развитых странах, по пеленгу телефона. Но и это можно обмануть, плюс заплачут про наступ на свободы пересичных.
А на самом деле Вовик умудрился обосраться по всем фронтам
Голова Монастириської райради повністю заперечив ці слова і розповів, що костюми майже закінчилися, а тестів немає!
Посилання на джерело: https://te.20minut.ua/Podii/sche-4-vipadki-zahvoryuvannya-na-koronavirus-na-ternopilschini-zagalom-11046429.html
https://scontent.fiev4-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-0/p350x350/90830510_1429078350605286_6855845368760893440_n.jpg?_nc_cat=107&_nc_sid=110474&_nc_ohc=PjJQ75vM_IoAX-oEqv1&_nc_ht=scontent.fiev4-1.fna&_nc_tp=6&oh=d8918628031d3e36830a362751458336&oe=5EA15DA2
в Италии такая же была динамика.....
сначала не спешно..., а потом...
Повезло тем кто по селам живет в своих хатах... - им будет легче всего...
восток - из кацапии
центр (Киев) - властьимущие
Удивляет Закарпатье. думаю там просто нет тестов.
где затаилась эта лядь-педиатр лизка богуцкая ?
http://worldometers.info/coronavirus/ : Ukraine Total 145 ; Deaths 5 ; Recovered 1 ;
кто из уродов на себе ***** проверит правдивость про смертность 3 -:-5 %% ?