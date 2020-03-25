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 За добу в Україні виявлено 32 нові випадки COVID-19, всього 145 підтверджених випадків, 5 летальних - МОЗ

В Україні зафіксовано 145 випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

"За даними ЦГЗ, станом на 22:00 25 березня в Україні 145 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 5 летальних, 1 пацієнт одужав. За добу виявлено 32 нові випадки", - сказано в повідомленні.

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За даними ЦГЗ, випадки інфікування коронавірусом виявлено:

  • Вінницька обл.- 1 впродовж доби;
  • Волинська обл. - 2, з них 1 впродовж останньої доби;
  • Дніпропетровська область. - 2;
  • Донецька обл. - 1;
  • Житомирська обл. - 2 (1 летальний)
  • Запорізька обл. - 7, з них 5 впродовж доби;
  • Івано-Франківська обл. - 16, з них 11 впродовж доби (2 летальні)
  • Київ - 34, з них 3 впродовж доби;
  • Київська обл. - 24, з них 2 впродовж доби;
  • Луганська обл. - 1 впродовж доби;
  • Львівська обл. - 2;
  • Одеська обл. - 4, з них 3 впродовж доби;
  • Тернопільська обл. - 8, з яких 4 за останню добу (1 летальний)
  • Херсонська обл. - 1 впродовж доби;
  • Черкаська обл. - 2, з них 1 впродовж доби;
  • Чернівецька обл. - 38 (1 летальний), 1 підтверджено впродовж останньої доби;

За добу в Україні виявлено 32 нові випадки COVID-19, всього 145 підтверджених випадків, 5 летальних - МОЗ 01

За добу в Україні виявлено 32 нові випадки COVID-19, всього 145 підтверджених випадків, 5 летальних - МОЗ 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3184384
 
 
 Топ коментарі
 
Ну так кто бы сомневался. Власть из шкуры вылазит чтобы заразить побольше людей. Потом можно пробить на жалость МВФ выклянчивая у них кредит якобы на борьбу с епидемией. Ето называется зарабатывать на крови
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Где-то через неделю аукнется массовая эвакуция украинцев.
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Похоже маховик эпидемии начал раскручиваться. УЖАС, при нашем здравоохранении и нашей нищете. Через полгода мир будет другим, как сказал Спивак, может даже сильно неузнаваемым.
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Где-то через неделю аукнется массовая эвакуция украинцев.
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Постепенно выходим на экспоненциальный рост. Это нормально. Любителей поистерить приглашаю на интравагинальную экскурсию.
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Ну так кто бы сомневался. Власть из шкуры вылазит чтобы заразить побольше людей. Потом можно пробить на жалость МВФ выклянчивая у них кредит якобы на борьбу с епидемией. Ето называется зарабатывать на крови
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Розвести МВФ на жалість??? Смієтеся? Фонд заявив конкретно і безапеляційно - приймаєте закон, що унеможливить повернення Коломойському Приватбанку, тоді будемо з вами розмовляти
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ЗЕ слезно просил международный фонд борьбы с коронавирусом выделить Украине дополнительно 5 млрд долларов. Если в Украине не будет епидимии и тысяч жертв то никто разумеется денег Украине не даст
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Надо усилить меры безопасности государству а людям надо быть крайне ответственными !
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практика показывает, что средняя продолжительность жизни паникёров и сторонников ГУЛАГа меньше За добу в Україні виявлено 32 нові випадки COVID-19, всього 145 підтверджених випадків, 5 летальних - МОЗ - Цензор.НЕТ 2757
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спасибо, дибиляки, но можно было обеспечить каждого приезжающего присмотром за квартирой... это проще , чем выпустить и смотреть чо будет! там кстати в Харькове кажись сегодня-завтра первый будет ! поступил только что на тестирование...
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будем надеяться что перестраховались.... иначе тут начнется ад - никто не соблюдал карантина, набивались как огурцы в троллейбусы и хэкали друг на друга перегаром с целью дезинфекции
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Ага, к каждому из 100 000 прибывших приставить полицейского, их всего 120 тысяч ну да ладно.
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Этих браслетов около 1000 всего, и подозреваемым они тоже нужны.
Лучший выбор - это как в развитых странах, по пеленгу телефона. Но и это можно обмануть, плюс заплачут про наступ на свободы пересичных.
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Да можно. Читал я об опыте разных стран. Браслеты были для примера, что варианты есть
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Просто как показали уже первые дни с вирусом внутри страны, наша ЗЕВласть оказалась не способной ни к чему и неготовой ни к чему. Хоть и клятвенно уверял, что все на мази.
А на самом деле Вовик умудрился обосраться по всем фронтам
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один хрен умеют только примысы бить да подростков на закладках ловить с праститутками
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Похоже маховик эпидемии начал раскручиваться. УЖАС, при нашем здравоохранении и нашей нищете. Через полгода мир будет другим, как сказал Спивак, может даже сильно неузнаваемым.
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Якщо збережеться тенденція 24 квітня 2020 буде 140 000 інфікованих, і все це завдяки дурості з евакуацією.
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Это просто +50% ВЫЯВЛЕННЫХ за сутки. Тесты просто дошли до областей.
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Через тиждень аукнеться, що вчителів і далі по районах по гнучкому графіку ганяють на роботу, а також, що продукти в маркетах всі лапають перед покупкою
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Очільник тернопільської області наголосив, що зараз районні лікарні забезпечені усіма необхідними засобами для боротьби з коронавірусом. Зараз в області є 128 апаратів штучної вентеляції легень. Тести та інші засоби, за словами голови ОДА, передають в райони, згідно з потребами.
Голова Монастириської райради повністю заперечив ці слова і розповів, що костюми майже закінчилися, а тестів немає!
Посилання на джерело: https://te.20minut.ua/Podii/sche-4-vipadki-zahvoryuvannya-na-koronavirus-na-ternopilschini-zagalom-11046429.html

https://scontent.fiev4-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-0/p350x350/90830510_1429078350605286_6855845368760893440_n.jpg?_nc_cat=107&_nc_sid=110474&_nc_ohc=PjJQ75vM_IoAX-oEqv1&_nc_ht=scontent.fiev4-1.fna&_nc_tp=6&oh=d8918628031d3e36830a362751458336&oe=5EA15DA2
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где то недели через 3 рванет по взрослому....
в Италии такая же была динамика.....
сначала не спешно..., а потом...
Повезло тем кто по селам живет в своих хатах... - им будет легче всего...
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Повезет первым и последним. Для первых еще внимание и персонал, для последних опыт, иммунитет и возможно вакцина.
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где-то так и должно быть. похоже, что не врут. если за сутки, завтра вечером, общее число подтверждённых случаев вырастет до ~ 180, значит отклонений от евростатистики практически нет и график из ползучего переходит в стадию подьёма. печально.
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приношу свои искренние соболенования всем Украинцам в связи с тем что некоторые особи занимающие или которые будут занамать VIIP и отдельные палаты еще живы и не подохли. из за них тысячи обычных людей не получат достойного лечения или не получат лечения вообще. у них принцип такой. 1 человек 1 палата и все персональное. потому что я VIP и у меня бабосы!!!!!
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Оголосіть вибори : і вже завтра буде купа захисних масок з логотипами партії , кожному перехожому.
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география интересная. запад - вернувшиеся зубожилы
восток - из кацапии
центр (Киев) - властьимущие

Удивляет Закарпатье. думаю там просто нет тестов.
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*****, уже б писали хоть населённые пункты и районы в городе , где конкретно зараза проявилась, а то ***** вчера вечером еду домой , а навстречу скора с миглом , пля, медики в респираторах и циллофане , сзади менты и еще легковушка с такими же в костюмах , плять, спрашиваю у соседей-знакомых шо за куйня-никто не знает, только сегодня вечером узнали что мудака с "короной" какого-то отловили...приехал праздновать к родственникам....
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ну , куда попрятались уроды которые вещали про смертность 6% ?
где затаилась эта лядь-педиатр лизка богуцкая ?


http://worldometers.info/coronavirus/ : Ukraine Total 145 ; Deaths 5 ; Recovered 1 ;


кто из уродов на себе ***** проверит правдивость про смертность 3 -:-5 %% ?

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