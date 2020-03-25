 Перший лабораторно підтверджений випадок коронавірусу зафіксовано в Херсонській області, - голова ОДА Гусєв

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у Фейсбуці голова Херсонської обласної державної адміністрації Юрій Гусєв.
За його словами, інфекцію виявили у жінки. Зараз вона в лікарні в задовільному стані.
"Сім'я пацієнтки перебуває на самоізоляції, також під наглядом лікарів", - написав Гусєв і додав, що зараз в ОДА в екстреному режимі проводять засідання обласної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
Як повідомляв Цензор.НЕТ, 25 березня перші випадки коронавірусу зафіксували також у Вінницькій і Сумській областях.