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Теми дня: Коронавірус і карантин Російські терористи збили Боїнг
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 Перший лабораторно підтверджений випадок коронавірусу зафіксовано в Херсонській області, - голова ОДА Гусєв

У Херсонській області зафіксували перший лабораторно підтверджений випадок коронавірусу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у Фейсбуці голова Херсонської обласної державної адміністрації Юрій Гусєв.

За його словами, інфекцію виявили у жінки. Зараз вона в лікарні в задовільному стані.

"Сім'я пацієнтки перебуває на самоізоляції, також під наглядом лікарів", - написав Гусєв і додав, що зараз в ОДА в екстреному режимі проводять засідання обласної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, 25 березня перші випадки коронавірусу зафіксували також у Вінницькій і Сумській областях.

Читайте також: У лікарні Конотопа Сумської області померла жінка, яку було госпіталізовано з підозрою на коронавірус, - ОДА

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3184383
 
 
 Топ коментарі
 
а чем тот пузатый на фото так доволен?
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мешканка Генiческька, повернулась з ОАЭ. Ще два днi, приймаємо своїх.
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Поздравлять не буду, уж не обессудьте.
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а чем тот пузатый на фото так доволен?
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что его бубочка назначила главой ОГА.
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Много ли надо неадеквату для радости? Иным и палец показать достаточно.
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Там на югах по сёлам тоже взяли моду по всяким шармэльшейхам ездить, так что неудивительно.
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мешканка Генiческька, повернулась з ОАЭ. Ще два днi, приймаємо своїх.
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ну шо, ******* "парацетамолами" контроль при въезде , -теперь валяйтесь с родственниками по инфекциям...в лучшем случае...
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Поздравлять не буду, уж не обессудьте.
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А взгляд такой радостный-радостный типа: наконец и Херсонская область не обделена.
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