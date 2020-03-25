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 Коронавірус виявлено у жителя Кривого Рогу, - Дніпропетровська ОДА

У Дніпропетровській області коронавірусну інфекцію виявлено у жителя Кривого Рогу.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Дніпропетровської ОДА.

"Лабораторні дослідження показали - ще один житель області захворів COVID-19. Стан пацієнта стабільний, він почувається добре", - повідомив голова ОДА Олександр Бондаренко

Зараз встановлюють всіх, із ким міг контактувати хворий, щоб обстежити цих людей і забезпечити їхню ізоляцію.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3184382
 
 
 Топ коментарі
 
Таких дебилов при власти еще не было)
Свезти всех з-за границы, отпустить по домам, потом отлавливать.
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не пора ли маме президента сходить в АТБ за гречкой, заодно и на цены посмотрит,....придерживаются ли рекомендаций антимонопольного комитета
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не пора ли маме президента сходить в АТБ за гречкой, заодно и на цены посмотрит,....придерживаются ли рекомендаций антимонопольного комитета
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Та ну, она же моет руки, как велел отец нации, выбранный народом Украины, чтобы рассказывать со всех каналов как правильно мыть руки
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Эти люди в курсе, что миллионер Зеленский им ничего не должен?
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Зебилы думали, что он как всегда шутит.
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и не у мамы Риммы...
я не переживу этого...
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зараза до зарази не чіпляється... на жаль...
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Тихо. Головне щоб не Порошенко.
Пам'ятаєш?
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Таких дебилов при власти еще не было)
Свезти всех з-за границы, отпустить по домам, потом отлавливать.
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Вона сидить вдома! Із нею поговорив сам ПрепиЗЕдент і вона захищена від "молнії-грому-вогню" - зелохторат може спати спокійно!
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Якщо оте старе мурло (Зе-батя) - теж непогано.
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мало тест-системы...они б показали более ужасающую картину...
тем более с массовым возвратом из очагов инфекции своих заблудших сыновей... ну дочерей, естественно...
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На чістам русскам язикє, я так панімаю?
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