 Коронавірус виявлено у жителя Кривого Рогу, - Дніпропетровська ОДА

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Дніпропетровської ОДА.
"Лабораторні дослідження показали - ще один житель області захворів COVID-19. Стан пацієнта стабільний, він почувається добре", - повідомив голова ОДА Олександр Бондаренко
Зараз встановлюють всіх, із ким міг контактувати хворий, щоб обстежити цих людей і забезпечити їхню ізоляцію.
я не переживу этого...
Пам'ятаєш?
Свезти всех з-за границы, отпустить по домам, потом отлавливать.
тем более с массовым возвратом из очагов инфекции своих заблудших сыновей... ну дочерей, естественно...