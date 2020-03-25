 Коронавірус виявлено у жителя Кривого Рогу, - Дніпропетровська ОДА

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Дніпропетровської ОДА.

"Лабораторні дослідження показали - ще один житель області захворів COVID-19. Стан пацієнта стабільний, він почувається добре", - повідомив голова ОДА Олександр Бондаренко

Зараз встановлюють всіх, із ким міг контактувати хворий, щоб обстежити цих людей і забезпечити їхню ізоляцію.

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