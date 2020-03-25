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Теми дня: Коронавірус і карантин Російські терористи збили Боїнг
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 Глава ВООЗ Гебреєсус закликав уряди не поспішати зі скасуванням заходів карантину через COVID-19

Глава Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Адханом Гебреєсус попередив у середу, що занадто ранній вихід з режиму карантину та ізоляції може спровокувати відновлення спалаху коронавірусу.

"Ці заходи є найкращим способом придушення і припинення поширення, щоб після зняття обмежень коронавірус не спалахнув знову. Відкривати школи і відновлювати роботу бізнесу (завчасно) - це останнє, що потрібно робити зараз будь-якій країні, тому що потім вони будуть змушені їх знову закрити через відновлення", - заявив у середу глава ВООЗ, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Він також підкреслив, що світу слід почати більш активно діяти ще місяць або два назад, щоб ефективніше стримати спалах коронавірусу.

"Час діяти, взагалі-то, був місяць або два тому. Але ми все ще віримо в те, що є можливості. Є другий шанс, який нам не можна упускати, і зробити все можливе, щоб припинити і взяти під контроль вірус. Це наша спільна відповідальність", - заявив Гебреєсус.

Деякі світові лідери - президент США Дональд Трамп і президент Бразилії Жаір Болсонару - вважають, що увагу до проблеми коронавірусу перебільшено.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Солідарність молодих і старих, а також між країнами може зупинити коронавірус, - гендиректор ВООЗ Гебреєсус

Болсонару характеризує ситуацію з коронавірусом як "медійні фантазії і виверти", а коронавірус називав "легкою застудою". Трамп почав обговорювати ослаблення заходів минулого четверга, всього через три дні після того, як він оголосив про кампанію, що закликає американців залишатися вдома через коронавірус. Напередодні він заявив, що хотів би до 12 квітня зняти обмеження на зв'язок США із зовнішнім світом, які були введені, щоб придушити спалах коронавірусу.

У США кількість інфікованих коронавірусом перевищила 60 тисяч, померло понад 800 осіб. У Бразилії виявлено понад 2,2 тис. зараження, померли 46 осіб.

У світі померли понад 20 тис. осіб з коронавірусом. Кількість зареєстрованих випадків зараження COVID-19 перевищила 450 тис.

Читайте також: Поширення пандемії СОVID-19 у світі прискорюється, - глава ВООЗ Гебреєсус

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3184381
 
 
 Топ коментарі
 
Если мне не изменяет память, то два месяца назад этот бездельник вещал про то, что коронавирус не несет масштабной угрозы.
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В любом случае, организация с огромным бюджетом, которая во время этой эпидемии занималась только классификацией "уровня угрозы" да еще опубликовала рецепт антисептика, это абсолютно бесполезное учреждение.
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А где же Гейхерус тогда харчеваться будет! Глава ВОЗ Гебрейесус привал правительства не спешить с отменой мер по карантину из-за COVID-19 - Цензор.НЕТ 805
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Ну тепер вже зрозуміло що ВООЗ зацікавлено в продовженні карантину і потрібно той карантин потихеньку відміняти і відновлювати роботу транспорту, магазинів, виробництв та офісів. Потім якщо буде потреба можна буде знову запровадити карантин, а поки що є безліч більш ефективних та дієвих методів боротьби з цим вірусним захворюванням!
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чувырло, иди ты нах..й, где было ВОЗ два месяца назад? обезьяна
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заявляло что это не пандемия - это так - небольшая локальная эпидемия
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"Нет оснований для ограничений международных путешествий и торговли...", - отметил генеральный директор ВОЗ.
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Где было ВОЗ и лучшие умы планеты когда была вспышка 2002-2003 первого SARS. Нынешний совпадает по структуре с тем на 80 процентов. То есть было у всех 17 лет, что ы подготовится и изучить коронавирус SARS и придумать хоть какие-то лекарства. Увы руководители стран и ученые долб...бы раз не смогли просчитать, что может быть пандемия коронавирусной инфекции
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Если мне не изменяет память, то два месяца назад этот бездельник вещал про то, что коронавирус не несет масштабной угрозы.
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Так Китайцы его и впихнули на пост - что он еще мог сказать то?
Прямо как наш Зеля - как уж на сковородке.
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В любом случае, организация с огромным бюджетом, которая во время этой эпидемии занималась только классификацией "уровня угрозы" да еще опубликовала рецепт антисептика, это абсолютно бесполезное учреждение.
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Вот что натворил этот ублюдок, его купили еще раньше китайцы. Виновны - он и тов. Си, твари:

https://defence-line.org/2020/03/vina-chast-1/
(6 частей, внизу - некст пост)
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https://amp.censor.net.ua/news/3177590/epidemiya_koronavirusa_covid19_proshla_svoyi_pik_nazvat_situatsiyu_pandemieyi_nelzya_gebreyiesus
Эпидемия коронавируса COVID-19 прошла свой пик, назвать ситуацию пандемией нельзя, - Гебрейесус 24.02
Все что надо знать про эту абсолютно бесполезную организацию
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Подождите мы ещё не все экономики добили и не все акции скупили по дешёвке...
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Количество лиц, которые находятся в Крыму под наблюдением медиков по коронавирусу, за сутки увеличилось более чем в два раза - до 2243 человек (898 в Севастополе и 1345 в остальном Крыму), 71 из которых госпитализирован.
Официально оккупанты сообщают о семи заразившихся коронавирусом: четверо в Ялте, двое в Симферополе и один в Евпатории https://ru.krymr.com/a/news-krym-nazvany-goroda-iz-kotorikh-zarazhennije-koronavirusom/30508231.html .
Для справки: количество выявленных заболевших COVID-19 в россии за сутки увеличилось на треть - до 658 человек, на материковой Украине - с 97 до 113 человек https://investigator.org.ua/news-2/224112/
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брешуть і ті і ті.. бубочка швидко навчилась в ***** брехати.. А може вміла і до *****.
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кстати,вот этот самый светлосиний нэгр ещё пари месяцев назад горячё призывал не ограничивать перевозки и авиасообщение с китаем,потому что он кореш дядюшки си...а ещё предлагал кандидатуру людоеда мугабе в качестве посла доброй воли...
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сегодня малые конторки, которые здесь перешли в спящий режим на время карантина, выдают для своих работников, временно регистрирующихся на бирже подтверждение, что они берут их обратно, предварительно с июля. неделю назад вписывали с июня. до времени реального возврата те будут получать пособие по безработице.
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коли ви нголосили пандемію, тоді країни і почали готуватись..
Ви й самі не знаєте чи то пандемія, чи епідемія, чи ще щось.
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https://www.dw.com/de/bundestag-entscheidet-%C3%BCber-milliardenschweres-krisen-paket/a-52907367 156млрд на поддержку населения, самозанятых, тех кто потерял работу от кризиса, на культуру и.т.д. И то AFD заявили, что потом пересматривать хотят этот бюджет: "вы не можете держать людей взаперти вечно".
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знову дивлюсь фільм "Зараженіє" 2011р., коли дивилась його 7, 8 років тому, було звісно, цікаво, трошки моторошно, але я люблю цей жанр.. А от коли дивлюсь зараз, аж мурахи топцюються по шкірі.. Паніка, розікрадені та розтрощені аптеки, порожні аеропорти, вулиці завалені пакетами зі сміттям, переповнені лікарні.. Як це все близько сьогодні. Ніколи не думала що таке жахіття може стати реальністю ((. Ще рік тому, ми, як виявляється, були щасливі..
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https://www.unian.ua/world/365330-eksperti-pare-pandemiji-gripu-ah1n1-ne-bulo.html Воз - ****, надеюсь ФБР проведут расследование и посадят этих пидаров! Трамп кстати вроде как снимает карантины или послабляет ...
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