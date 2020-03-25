 На Тернопільщині коронавірус виявлено у 4 лікарів

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку в Фейсбук Тернопільського штабу по боротьбі з коронавірусом.

Два випадки - сімейні лікарі з Монастириського району, 1 - лікар із Центру первинної медико-санітарної допомоги Монастириського району, 1 - невролог Монастириської лікарні - житель Золотого Потоку Бучацького району.

Всього на Тернопільщині вже 12 випадків COVID-19, один із них - летальний.

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