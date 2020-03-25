 На Тернопільщині коронавірус виявлено у 4 лікарів

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку в Фейсбук Тернопільського штабу по боротьбі з коронавірусом.
Два випадки - сімейні лікарі з Монастириського району, 1 - лікар із Центру первинної медико-санітарної допомоги Монастириського району, 1 - невролог Монастириської лікарні - житель Золотого Потоку Бучацького району.
Всього на Тернопільщині вже 12 випадків COVID-19, один із них - летальний.
вот в чем основная жесть.
пииипец.
Скот радуцкий все продал...и главзебил в доле...
За цим посиланням можна знайти всю необхідну інформацію про цю ініціативу та долучитися 👉 https://covid19.patients.org.ua/ 👈
Команда "Пацієнти України" разом із волонтерами будуть відстежувати потреби медичних закладів, координувати та супроводжувати закупівлі, акумулювати можливості фінансової підтримки для найбільш ефективного використання ресурсів та забезпечувати прозоре звітування щодо всіх процесів.
Зусилля зараз будуть зосереджені насамперед на забезпечення медичних працівників засобами індивідуального захисту. Це - пріоритет. Бо якщо медики захворіють, то нікому буде лікувати звичайних громадян.
Поширте цю інформацію та долучайтеся також!
Небайдужість і злагоджені дії кожного допоможуть ефективніше протидіяти коронавірусу та поширювати здоровий глузд!
До речі, на сайті, що вказаний вище, згодом буде опубліковано багато корисної інформації щодо вірусу, способів захисту, алгоритми дій для медичних працівників.
Збережіть собі! - https://www.facebook.com/ulanasuprun/photos/a.1764564323828127/2609201469364404/?type=3&theater
Афігєть....
Ну, і за те дякую. Я нічого хорошого від клоуна в шортіках і не чекав.
це стара тема, вино додавали в воду, щоби її знезаразити в містах, які були оточені. От тємнота
А потім поговоримо про те, скільки його треба додати у воду.
Тільки з білого вина, і то не всякого вінограду.
Там он ещё говорил про то, что вирус не искусственный, а перешёл с какого-то животного и они точно знают когда вирус появился в человеке, третья неделя ноября 2019, согласно радиоуглеродному анализу.
Якщо хворих буде 90 млн, то з них помруть не менше 3,5 мільйонів.
Так, це дуже багато, але людина така істота, що звикає до будь-чого. Перший шок пройде за кілька місяців, а потім більшості буде плювати на такі жертви.
Я був в різних аптеках, в деяких масок немає даже для продавців, вони зробили собі з бинта/марлі, а рукавиці є у всіх.
Це якраз таки безпечність, люди думають що вони особливі, безсмертні, а постраждають інші.
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Чому тільки на неділю? А в інші дні тижня як бути?
Перчатки разовые...одел...попользовался...снял...выкинул...о какой неделе ты шепчешь..
Да и что значит за свои? А что еще за свои нужно им купить? А государство для чего? А зеленое стадо у власти?? Воровать??
Глобалізація, конкуренція, повітряний рух, бюджетні урізання, вибори, видовище спортивних змагань, Диснейленд, фітнес-зали, більшість магазинів, парламент, шкільні казарми, масові зібрання, офісна робота - вся ця вакханалія «соціальності» є нічим іншим, як іншим боком тривожної самотності монад у метрополіях: щойно оприявнилася ситуація крайньої потреби, все це раптово стало непотрібним.
Катастрофа припиняється, коли припиняється економіка. Вона і є руйнування. Ще позаминулий місяць тому це було припущення. Тепер це факт.
Наступні тижні будуть жахливими, нестерпними, жорстокими. Двері Смерті будуть розчинені навстіж.
https://kontur.media/monolog_virusu...0CgQnuGMaE3_hDkIEGrx9lOmnI9aXYsG7OhIHDu_A4i8E
скорее доктору врача
вот врач бежит не добегает
скорее доктора врачу
Голова Монастириської райради повністю заперечив ці слова і розповів, що костюми майже закінчилися, а тестів немає!
Посилання на джерело: https://te.20minut.ua/Podii/sche-4-vipadki-zahvoryuvannya-na-koronavirus-na-ternopilschini-zagalom-11046429.html
https://scontent.fiev4-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-0/p350x350/90830510_1429078350605286_6855845368760893440_n.jpg?_nc_cat=107&_nc_sid=110474&_nc_ohc=PjJQ75vM_IoAX-oEqv1&_nc_ht=scontent.fiev4-1.fna&_nc_tp=6&oh=d8918628031d3e36830a362751458336&oe=5EA15DA2
"Областная больница Тернопольщины отказалась принимать 41-летнюю медсестру из больницы Монастыриска с COVID-19, ссылаясь на отсутствие скорых для такой транспортировки и на то, что болезнь может быть излечена на месте - родственники"