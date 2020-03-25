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Теми дня: Коронавірус і карантин Російські терористи збили Боїнг
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 На Тернопільщині коронавірус виявлено у 4 лікарів

У Тернопільській області станом на 21-00 25 березня підтверджено 4 нові випадки COVID-19.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку в Фейсбук Тернопільського штабу по боротьбі з коронавірусом.

Два випадки - сімейні лікарі з Монастириського району, 1 - лікар із Центру первинної медико-санітарної допомоги Монастириського району, 1 - невролог Монастириської лікарні - житель Золотого Потоку Бучацького району.

Всього на Тернопільщині вже 12 випадків COVID-19, один із них - летальний.

Читайте також: Обласна лікарня Тернопільщини відмовилася приймати 41-річну медсестру з COVID-19, - родичі

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3184379
 
 
 Топ коментарі
 
Не удивительно...они работают без средств защиты...
Скот радуцкий все продал...и главзебил в доле...
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Что сказать? Хочется матом орать о зеленом падле, оставившем украинских врачей без нормальной защиты накануне эпидемии. Чтоб оно сгорело в Аду.
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Якщо 90% населення захворіє цим вірусом, то можна сказати що 100% медперсоналу однозначно переховріє цим вірусом! Раніше захворів, раніше вилікувався. Потрібна матеріальна допомога лікарям, медсестрам та санітаркам які перенесли коронавірус +1000 грн до ставки на наступні 5 років. Якщо два рази перехворів то +3000грн до ставки, якщо три рази перехворів то + 7000 грн до ставки, чотири рази перехворів на коронавірус - дострокова пожиттева пенсія за вислугою років розміром як у народного депутата! І керівництву лікарні потрібні премії за те що медперсонал який працює з хворими на коронавірус не захворів, за кожен місяць без коронавірусу - разова виплата 50 тис. грн. в зарплату керівнику лікарні і 100 тис. на фонд зарабітної плати персоналу! Бо головні лікарі та прості медики бояться хворих на коронавірус. В обласну тернопільську лікарню не могли завезти медичну сестру хвору на коронавірус, бо медперсонал та керівництво боялось як вогню цієї зарази! Потрібно фінансово стимулювати лікарів щоб вони не боялись робити свою роботу! Коронавірус це звичайний вірус, це не чума і не холера і не потрібно впадати в паніку!
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тут вопрос не в оплате труда, а в защите врачей от вирусов. Они встречаются с сотнями людей каждый день - вы представляете, сколько людей они заразили?
вот в чем основная жесть.
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Медиків потрібно постійно перевіряти на коронавірус, щоб вчасно ізольовувати їх у випадку захворювання. Сьогодні всі медичні заклади закриті і практично не працюють, бо вони будуть рассадниками хвороби. Потрібно переходити на інший формат поліклінік та лікарень, щоб мінімізувати зараження хворих. Внутрішні коридори лікарень мають бути тільки для медперсоналу, а пацієнти мають заходити в кабінети з вулиці і виходити на вулицю! На поверхи пацієнти мають підніматись лифтами і сходами які прибудовані до будинків ззовні, щоб свіже повітря вбивало віруси. Японці так будують свої будинки, в них вихід з кожної квартири відразу на відкриту галерею, по якій вони йдуть до сходів чи до лифту. Немає внутрішного прокуреного і вонючого під'їзду в якому збирається вся інфекція та зараза.
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это сколько людей они заразили, пока у них вирус не выявили..

пииипец.
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пока нет. по старту 20-30 чел прирастает в сутки. потом по 40-50. завтра-послезавтра должен быть переход.
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скрытых оценить практически невозможно. часть переболеет в лёгкой форме и безучётно. массовость тестирования даёт более менее адекватную статистику. здесь её массовостью для простых смертных и не пахнет. потому можно только очень грубо оценивать из евростатистики.
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Есть те, кто с пневмонией или грипп ( надо просто поднять статистику) к этому количеству добавить % 10, те кто дома и сам себе поставил диагноз. примерно так. Легкую форму без тестов отследить невозможно.
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реально, "скрытые" вне любых оценок. тем более в Украине. можно только свободно догадываться о любом их возможном числе. часть из них просто безкипешно переболеет дома, даже вирусные, а не только орвишные и грипозные. на огородах. из-за них они просто не будут светиться. только уже по факту оказавшихся в больницах по тестам, можно чё нить оценить.
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Все пневмонии и грипп в данное время можно отнести к коронавирусу ( если нет обратного подтверждения), Просто нет тест систем. ( или они начали появляться только сейчас, а не неделю - две назад).
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та ясный пентиум. именно из-за отсутствия тест-систем и отсутствия массового тестирования населения, а не вип-персон и есть эта сегодняшняя ситуация почти полной неопределённости в разделении орвишных, грипозных и вирусных. плюс ментальность нарида вносит свою лепту.
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К сожалению вы правы, это только начало, а причина отсутствие средств защиты и инструкций. Отсутствие средств защиты - это уголовное преступление нынешней зебильной кодлы мародеров.
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Не удивительно...они работают без средств защиты...
Скот радуцкий все продал...и главзебил в доле...
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Скот Радуцкий и Скот его сын , который и поныне торгует респираторами и масками по сумашедшим ценам...
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Да. Госрезерв вскрывается с обязательным специальным оповещением президента, секретаря СНБО, премьера и спикера ВР. Процедура такая. Они все не могли не знать и не принимать участие в этой афере на крови.
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А само, чмо кацапське, здохнути не боїшся?
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хряковчанин ты ,а не харьковчанин.и да,сильно смердючий,посконными лаптями.
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Что сказать? Хочется матом орать о зеленом падле, оставившем украинских врачей без нормальной защиты накануне эпидемии. Чтоб оно сгорело в Аду.
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Вали домой, чмо ольгинское. Тут водки нет
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Команда Пацієнти України запустила дуже корисну ініціативу для координації медичних закладів, яким потрібна допомога, і для всіх, хто хоче і може допомогти.
За цим посиланням можна знайти всю необхідну інформацію про цю ініціативу та долучитися 👉 https://covid19.patients.org.ua/ 👈

Команда "Пацієнти України" разом із волонтерами будуть відстежувати потреби медичних закладів, координувати та супроводжувати закупівлі, акумулювати можливості фінансової підтримки для найбільш ефективного використання ресурсів та забезпечувати прозоре звітування щодо всіх процесів.
Зусилля зараз будуть зосереджені насамперед на забезпечення медичних працівників засобами індивідуального захисту. Це - пріоритет. Бо якщо медики захворіють, то нікому буде лікувати звичайних громадян.
Поширте цю інформацію та долучайтеся також!
Небайдужість і злагоджені дії кожного допоможуть ефективніше протидіяти коронавірусу та поширювати здоровий глузд!
До речі, на сайті, що вказаний вище, згодом буде опубліковано багато корисної інформації щодо вірусу, способів захисту, алгоритми дій для медичних працівників.
Збережіть собі! - https://www.facebook.com/ulanasuprun/photos/a.1764564323828127/2609201469364404/?type=3&theater
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молодці - все як завжди Мусимо самі зорганізовуватись - на них надіїї мало
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Медицина! Берегите себя, чёрт бы вас побрал! На Тернопольщине коронавирус выявлен у 4 врачей - Цензор.НЕТ 6779
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Як?- Я особисто змирився. Врешті-решт, двічі за своє життя доводилося дивитися просто в дуло. Так що не вперше.
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трошки можна вина - вино дезинфікує і віруси його не *******
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Оце порада від агітатора за Зеленського!
Афігєть....
Ну, і за те дякую. Я нічого хорошого від клоуна в шортіках і не чекав.
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на читай http://www.bagnet.org/news/health/421571/detskiy-vrach-posovetoval-imet-v-aptechke-vino-i-konyak
це стара тема, вино додавали в воду, щоби її знезаразити в містах, які були оточені. От тємнота
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Для початку скажи скільки градусів у вині.
А потім поговоримо про те, скільки його треба додати у воду.
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треба з вина воду випарювати...перегоняти на спірт
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А потім розбавляти, щоб 70 градусів вийшло.
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там інше штука - випруть всякі альдегіди, фурфуроли так інша всякі ннечисті сили.
Тільки з білого вина, і то не всякого вінограду.
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Поверь спецам. Сейчас нельзя. Вирус не бактерия и даже маленькая доза в крови резко снижает функции кровяных телец, т.е. встроенный защитный механизм.
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так он Комаровський рекомендує - кому вірити?
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Как? Как беречься без средств противоэпидемической защиты? Марлевые маски и халаты тут до одного места.
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а тому що повний голяк по захисту лікарів - повний... де та гидота зЭбЭніна - сидить та бздить з ермаком ...свою жінку не бажае волонтеркою у ті лікарні... Це ж не звернення записувати на ТВ...
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Ось. Десять штук видали. Це я вранці Татьяні Лайф показував.
На Тернопільщині коронавірус виявлено у 4 лікарів - Цензор.НЕТ 5783
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Когда страна встанет и ответит, это чмо позавидует быстрой смерти чаушеску...
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Ну не всю, а 73%. И не трахнул, а обосцал. Трахалка туды не того.
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Вчора, якийсь зебіл, доводив мені, що київські лікарі, які відмовились приймати інфікованих без захистого спорядження, дезертири. Де воно зараз? Лікарям, швидкого одужання
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скільки пацієнтів встигли прийняти ці лікарі поки у них з'явилися симптоми..
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Нужно быть объективными, это только начало последствий. Американский инфекционист Майкл Ольстром заявил, что их университет подсчитал примерное количество заражённых на планете в течение 7 месяцев с начала года до сентября. 90 млн заражённых-больных, половине которой потребуется госпитализация, около 500,000 умрут. Ольстром сообщил, что пока их январский график совпадает с данными по Земле. График создан с учётом того, что к осени вакцины не будет.
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Так же Ольстром сообщил, что неверно думать, что вирус опасен только для пожилых людей. Пожилые люди умирают быстрее потому что у них помимо заражения есть другие проблемы со здоровьем, их иммунитет не справляется с такой общей угрозой, когда помимо какой-то болезни, человека ещё атакует новый вирус. Молодые тоже будут тяжело переносить Covid-19.

Там он ещё говорил про то, что вирус не искусственный, а перешёл с какого-то животного и они точно знают когда вирус появился в человеке, третья неделя ноября 2019, согласно радиоуглеродному анализу.
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Згідно зі статистикою ВООЗ, помирає близько 4% від усіх захворілих на коронавірус.
Якщо хворих буде 90 млн, то з них помруть не менше 3,5 мільйонів.
Так, це дуже багато, але людина така істота, що звикає до будь-чого. Перший шок пройде за кілька місяців, а потім більшості буде плювати на такі жертви.
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Да, я тоже думаю, что люди начнут свыкаться с количеством жертв постепенно.
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Оху.нно подготовились к эпидемии! Да Зеля?
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Зеленая падла вывезла маски и костюмы а завезла заробитчан без принудительного отрправления в карантин с регионов где пылает епидемия! Что это как не диверсия? За такое нужно ставить к стенке!
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Первый очаг эпидемии. Черновцы на этом фоне выглядят фальстартом.
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В Италии из-за пандемии коронавируса умерли 13 врачей. ... Всего коронавирусом заразились 2629 сотрудников здравоохранения Италии. И средства защиты у них были хорошие. Просто эта дрянь такая заразная. А немецкие вирусологи говорят, что 70% населения планеты будет заражено, несмотря на все средства предосторожности.
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Немцы говорят, что вторая волна будет хуже первой. Но они об этом сказали еще в середине февраля. Может сейчас больше данных и информацию подкорректируют. Короче, это старая инфа. Немцы говорили, что от вируса умрет 65 миллионов человек.
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Просто явно никто не договаривает, что это за дрянь на самом деле, рассказывают про небольшой процент смертности, а на самом деле это синтетическая статистика в условиях жесточайшего карантина, а в Испании тем временем смертность уже выше чем в Китае.
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Пандемия и дефолт. Война и позор. И виноватьі сами...голосовать сердцем, єто как думать жопой. Результатьі закономерньі и вполне предсказуемьі. Законьі не отменяют даже стада скотов, голосующие против них.
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Сьогодні був в лікарні. Такої безпечності від лікарів я не чекав. Всі без рукавичок. Лікар якій 65-70років маску взагалі знімала, або була вдягнена під носом. Я зайшов після пацієнта який був з температурою і кашляв, нічого не дезінфікували, підлогу ганчіркою витерли. Боюсь думати що буде коли коронавірус стане масовим явищем, лікарів не буде.
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Это не беспечность, а банальная нехватка средств.
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Рукавиці можна купити за свої кошти, 6грн пара, на неділю вистачить. А маску не надягають, а потім не правильно носять теж брак коштів?
Я був в різних аптеках, в деяких масок немає даже для продавців, вони зробили собі з бинта/марлі, а рукавиці є у всіх.
Це якраз таки безпечність, люди думають що вони особливі, безсмертні, а постраждають інші.
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на неділю вистачить

************
Чому тільки на неділю? А в інші дні тижня як бути?
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Цена этих перчаток была 1.2 грн...это в районом центре где всего три аптеки...в большом городе они стоили меньше гривны....сейчас 6 гривен...

Перчатки разовые...одел...попользовался...снял...выкинул...о какой неделе ты шепчешь..

Да и что значит за свои? А что еще за свои нужно им купить? А государство для чего? А зеленое стадо у власти?? Воровать??
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Монолог вірусу
Глобалізація, конкуренція, повітряний рух, бюджетні урізання, вибори, видовище спортивних змагань, Диснейленд, фітнес-зали, більшість магазинів, парламент, шкільні казарми, масові зібрання, офісна робота - вся ця вакханалія «соціальності» є нічим іншим, як іншим боком тривожної самотності монад у метрополіях: щойно оприявнилася ситуація крайньої потреби, все це раптово стало непотрібним.

Катастрофа припиняється, коли припиняється економіка. Вона і є руйнування. Ще позаминулий місяць тому це було припущення. Тепер це факт.

Наступні тижні будуть жахливими, нестерпними, жорстокими. Двері Смерті будуть розчинені навстіж.
https://kontur.media/monolog_virusu...0CgQnuGMaE3_hDkIEGrx9lOmnI9aXYsG7OhIHDu_A4i8E
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вот доктор падает на землю
скорее доктору врача
вот врач бежит не добегает
скорее доктора врачу
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страх перед смерьтью велик..... хочу чтоб все прочитали и задумались. врачи, в основном, состоятельные люди, умные денег у многих хватит до конца жизни. пару дней наад прочитали статистику что 20% итальянских врачей заболели ковид19. и выходят на работу.............................................. вот и все
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Очільник області наголосив, що зараз районні лікарні забезпечені усіма необхідними засобами для боротьби з коронавірусом. Зараз в області є 128 апаратів штучної вентеляції легень. Тести та інші засоби, за словами голови ОДА, передають в райони, згідно з потребами.
Голова Монастириської райради повністю заперечив ці слова і розповів, що костюми майже закінчилися, а тестів немає!
Посилання на джерело: https://te.20minut.ua/Podii/sche-4-vipadki-zahvoryuvannya-na-koronavirus-na-ternopilschini-zagalom-11046429.html

https://scontent.fiev4-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-0/p350x350/90830510_1429078350605286_6855845368760893440_n.jpg?_nc_cat=107&_nc_sid=110474&_nc_ohc=PjJQ75vM_IoAX-oEqv1&_nc_ht=scontent.fiev4-1.fna&_nc_tp=6&oh=d8918628031d3e36830a362751458336&oe=5EA15DA2
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Эти врачи когда переболебт будут особо ценными. Смогут даже без масок работать.
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а хто знає,імунітет виробляється на цю заразу чи ні?
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если выживут, и смогут оплатить услуги своих коллег.
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Місто Монастириська. Живу поряд...Вся лікарня на карантині.Померлого закопали без ксьондза в залізному ящику...х.з.що робиться...бережіть себе...
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Ещё и невролога заразили! Какая-то падла заразившись коронавирусом пошла лечить невроз...
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