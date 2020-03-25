 Зеленський по телефону обговорив з президентом Швейцарії Соммаругою спільне виробництво в Україні апаратів ШВЛ

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.
Президент України висловив особисту подяку Федеральному президенту Швейцарії за опрацювання підготовки гуманітарного вантажу для потреб лікарень на сході України, яка відбувається в умовах вкрай складної епідемічної ситуації у Швейцарії.
Сторони також обговорили можливості підтримки ініціативи українських та швейцарських компаній з оперативного налагодження в Україні виробництва апаратів штучної вентиляції легенів.
Зеленський підтримав ініціативу проведення 5-ї ювілейної Міжнародної конференції з реформ в Україні в 2021 році у Швейцарії.
Зеля, а почему не в режиме видеоконференции ? Народу сейчас туго, и вы сокращайте ненужные расходы. А на сэкономленные деньги что - нибудь полезное в больницы прикупите.
А то опять новый штамм вируса привезете и население позаражаете.
подякувало за пыдтримку террористів, подякувало, гнида, за забезпечення російських окупантів ліками? Ти дурне чи дурнем прикидаєшься? Чи просто зебіл?
"...за опрацювання підготовки гуманітарного вантажу для потреб лікарень на сході України..." - це за т.зв. "гумконвой" для підтримки терроризму...
я просто хочу розібратися і люди щоби розібралися - ми ж не все знаємо. То ж для того і є такі великі аналітики, як ви! а ми шо? - ми нічо
просто хочеться шоб все було добре...
я теж розумію шо не все так просто ...
а зараз?, що зараз...те саме що і 25 і 20 і 15 і 10 і 5 років назад і проміжки між ними - все надія та оптимізм народу.
Моя думка шо може він і хоче аби як краще зробити - та не все так просто... ... ...
Якщо курс правильний, то можна просити підтримки народу і підтримка буде. Та й професіонали знайдуться. Якщо боїться робити - то відійди. Це не буде втрата іміджу. Навпаки.
тут всьо просто - про ЩОСЬ то говорити треба, які ще теми для телефонної розмови? спасібо, шо ваші компанії помагають нашім.
Купи их в Китае, идиот!
свой сделать - 10 дней
и ставить в партию
легко
там запчасти все купить можно
и тестануть упеть на отказы
все у нас есть для этого
береш любой - скопировал и вперед
команда из 50 чел за ночь ****** зд модели
кода там - 300 строчек
простейший - на ардуино уже пашет
70$
https://github.com/jcl5m1/ventilator
уже смостырили
но надо его допилить с % кислорода
в общем 50 чел
бабок немного
и будут свои и не хуже сименса
уверен
Я даже не подумал про возможности ардуино!
Если еще и 3d принтер подключить, что бы система не выглядела колхозной, то можно производить.
сомнения???
поднимая экономинунаполняя карман пока тема прет конкретная
хоча там нiякi не космiчнi технологii.
Я не могу себе представить, что бы Трамп договаривался с Меркель о совместном производстве каких-то там насосов или автомобилей, ибо это не их уровень. А этот болван с умным(как ему кажется видом) позирует с телефонной трубкой якобы во время разговора с презом Швейцарии по поводу ИВЛ...тьфу, засмоктыш....
то мы моглибы уже стену вокруг украины заделать до неба
и пх на ту корону