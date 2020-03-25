 Зеленський по телефону обговорив із президентом Швейцарії Соммаругою спільне виробництво в Україні апаратів ШВЛ

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Президент України висловив особисту подяку Федеральному президенту Швейцарії за опрацювання підготовки гуманітарного вантажу для потреб лікарень на сході України, яка відбувається в умовах вкрай складної епідемічної ситуації у Швейцарії.

Сторони також обговорили можливості підтримки ініціативи українських та швейцарських компаній з оперативного налагодження в Україні виробництва апаратів штучної вентиляції легенів.

Зеленський підтримав ініціативу проведення 5-ї ювілейної Міжнародної конференції з реформ в Україні в 2021 році у Швейцарії.

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