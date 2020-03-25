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Теми дня: Коронавірус і карантин Російські терористи збили Боїнг
 Політика України
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Все про:Зеленський (4905) карантин (1103) Швейцарія (107) Соммаруга Симонетта (3) COVID-19 (2018) коронавірус (626)

 Зеленський по телефону обговорив із президентом Швейцарії Соммаругою спільне виробництво в Україні апаратів ШВЛ

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Федеральним президентом Швейцарії Симонеттою Соммаругою.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Президент України висловив особисту подяку Федеральному президенту Швейцарії за опрацювання підготовки гуманітарного вантажу для потреб лікарень на сході України, яка відбувається в умовах вкрай складної епідемічної ситуації у Швейцарії.

Сторони також обговорили можливості підтримки ініціативи українських та швейцарських компаній з оперативного налагодження в Україні виробництва апаратів штучної вентиляції легенів.

Зеленський підтримав ініціативу проведення 5-ї ювілейної Міжнародної конференції з реформ в Україні в 2021 році у Швейцарії.

Дивіться також: Як на МакДрайв: у Німеччині і Швейцарії можна пройти тест на коронавірус через вікно машини. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3184377
 
 
 Топ коментарі
 
Аппараты ИВЛ, понадобятся не через пару лет, а уже завтра!

Купи их в Китае, идиот!
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ух ты как оперативно. не прошло и две недели как распродал все и вся
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какая разница? если в квартире тепло, на улице большая стройка положит свеженький асфалит и будут освещены?
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Как при совке --- Мы идём к коммунизму, а по пути никто кормить не обещал. Вот дойдем и вдоволь наедитесь.
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Зеленский поддержал инициативу проведения 5-й юбилейной Международной конференции по реформам в Украине в 2021 году в Швейцарии.Источник: https://censor.net.ua/n3184377

Зеля, а почему не в режиме видеоконференции ? Народу сейчас туго, и вы сокращайте ненужные расходы. А на сэкономленные деньги что - нибудь полезное в больницы прикупите.

А то опять новый штамм вируса привезете и население позаражаете.
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...вальдемар, лучше купи четыре больших листа фанеры...
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от чого, якщо Президент Зеленський робить щось правильно і на користь країні, то так не написати, що це добре!! ?
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что оно, падло, зробило правильно?
подякувало за пыдтримку террористів, подякувало, гнида, за забезпечення російських окупантів ліками? Ти дурне чи дурнем прикидаєшься? Чи просто зебіл?

"...за опрацювання підготовки гуманітарного вантажу для потреб лікарень на сході України..." - це за т.зв. "гумконвой" для підтримки терроризму...
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ну в чьом тут дєло? ну я ж не пропагандіст!
я просто хочу розібратися і люди щоби розібралися - ми ж не все знаємо. То ж для того і є такі великі аналітики, як ви! а ми шо? - ми нічо
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пробач....
просто хочеться шоб все було добре... Зеленський по телефону обговорив з президентом Швейцарії Соммаругою спільне виробництво в Україні апаратів ШВЛ - Цензор.НЕТ 1261
я теж розумію шо не все так просто ...
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добре було десь..в перших числах грудня 1991 року, коли були опубліковані результати референдуму.
а зараз?, що зараз...те саме що і 25 і 20 і 15 і 10 і 5 років назад і проміжки між ними - все надія та оптимізм народу.
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та і Зеленський - просто вліз не у свою справу (чи його втягнули) і опинився проміж професійних шакалів найвищого рівня...
Моя думка шо може він і хоче аби як краще зробити - та не все так просто... ... ...

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якби хотів - то робив би.
Якщо курс правильний, то можна просити підтримки народу і підтримка буде. Та й професіонали знайдуться. Якщо боїться робити - то відійди. Це не буде втрата іміджу. Навпаки.
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я так думаю...багато людей чекають управлінських рішень від Президента, а їх не поступає - команди починають промацують ситуацію а потихеньку - імпровізацію, і скоріше всього, небезкорисну для себе.
Цей Президент не добрий, не поганий - просто має специфічне оточення. Гончарук правильно сказав, там в голові ось щодо цього - пусте місце- треба чимось заповнити. Це і вони роблять по черзі. Чи думають вони в цей момент про Президента щоби йому не зашкодити? (я вже не кажу за державу в цілому) - я дуже сумніваюсь.
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Что именно делает? Позвонил по поводу переговоров двух компаний, которые без него договаривались? Поблагодарил за помощь, а он её добивался?
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та я бачу, що ви спец по розмовам президентів.
тут всьо просто - про ЩОСЬ то говорити треба, які ще теми для телефонної розмови? спасібо, шо ваші компанії помагають нашім.
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ух ты как оперативно. не прошло и две недели как распродал все и вся
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Аппараты ИВЛ, понадобятся не через пару лет, а уже завтра!

Купи их в Китае, идиот!
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Они и через пару лет не появятся. У шута - сплошь показуха и пиар.
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их там нет в свободной продаже
свой сделать - 10 дней
и ставить в партию
легко
там запчасти все купить можно
и тестануть упеть на отказы
все у нас есть для этого
береш любой - скопировал и вперед
команда из 50 чел за ночь ****** зд модели
кода там - 300 строчек

простейший - на ардуино уже пашет
70$
https://github.com/jcl5m1/ventilator
уже смостырили
но надо его допилить с % кислорода
в общем 50 чел
бабок немного
и будут свои и не хуже сименса
уверен
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Нормальная тема!
Я даже не подумал про возможности ардуино!
Если еще и 3d принтер подключить, что бы система не выглядела колхозной, то можно производить.

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не звертайте уваги на упоротих ботів..
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на хабе уже все есть
ардуинка чуть не то
надо stm
для игрули конечно сойдет и ардуина
просто люди шото делают
единственный минус этого проекта
много масла по магистралям
и когда работает импеллер - много кондинсата в замкнутом пространстве
захлеб через 2 часа стопроцев
сам шото психую))
счас ***** ядро под эту тему
да с пульсом давлением и %
кисиня
а вот подачу и отсос реальнее и быстрее на пневмоцелиндрах и актуаторах
они и не дорогие и управляються як хош
а магистрали клапаны и маску на 3д легко
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На дому будут производить?? Удаленно??
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Зеля дурака включил... Какие ИВЛ? Их же Радуцкий все равно продаст.
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вот именно! нужно еще делать и продавать, тем самым поднимая экономину наполняя карман пока тема прет конкретная
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а вообще, такими делами занимаются коммерсанты, просто помоги........те им
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А теперь необходимо связаться с президентом ФРГ.
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Коли володья купить шось укрінцям за свої гроші як Порох
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Точно. А то мощности простаивают, в каждом городе по заводу электроники ждут заказа из Швейцарии...
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шмаркля взялась за справу? значить цi апарати нiколи не будуть виготовляти в Україні.
хоча там нiякi не космiчнi технологii.
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Все это нее что иное как имитация бурной полезной деятельности, а другим словом- муйня.
Я не могу себе представить, что бы Трамп договаривался с Меркель о совместном производстве каких-то там насосов или автомобилей, ибо это не их уровень. А этот болван с умным(как ему кажется видом) позирует с телефонной трубкой якобы во время разговора с презом Швейцарии по поводу ИВЛ...тьфу, засмоктыш....
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читаю комментарии и понимаю Зе полная потеря доверия и дальше чтоб он не сказал полное не восприятие так быстро достичь дна принятия народом президента никто не смог однозначно это рекорд потеря легитимности в глазах людей это лютый треш для него
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нічо! він ще візьметься та перехопить ініціативу!!!
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Немцы приняли бюджет на 156 миллиардов евро для поддержки самозанятых, других людей, всех кто пострадает от кризиса. А у нас поддержали тех, у кого и так прибыли хватает.
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шоб в офшоры капуста не уплывала к этим же немцам
то мы моглибы уже стену вокруг украины заделать до неба
и пх на ту корону
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больные люди, по телефону обсудил ... к тому времени, как возможно первый аппарат ИВЛ появится на таком предприятии, в Украине останется только сам зелупа и его несколько подельников... все остальные к этому моменту умрут.
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