 Російський винищувач Су-27 впав у Чорне море - за добу в армії РФ друга авіакатастрофа військового літака

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє російське видання РІА "Новости".

Інцидент стався увечері 25 березня за 50 км від Феодосії. Літак на деякий час зник із радарів, після чого було зафіксовано сигнал аварійного радіомаяка в цьому районі.

Пілота шукають, але пошук ускладнено через шторм. В операції беруть участь малий протичовновий корабель, цивільні судна, а також військова авіація: літак Ан-26 і вертоліт Мі-8.

Також 25 березня на Кубані в РФ навчальний літак L-39, на якому не було боєкомплекту, впав у полі з курсантом училища Міноборони. Пілот загинув.

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