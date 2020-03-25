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 Російський винищувач Су-27 впав у Чорне море - за добу в армії РФ друга авіакатастрофа військового літака

Друга аварія літака Міноборони сталася в Росії за 25 березня. Су-27 з невідомої поки причини впав у Чорне море. Інцидент стався під час планового польоту, пілота шукають.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє російське видання РІА "Новости".

Інцидент стався увечері 25 березня за 50 км від Феодосії. Літак на деякий час зник із радарів, після чого було зафіксовано сигнал аварійного радіомаяка в цьому районі.

Пілота шукають, але пошук ускладнено через шторм. В операції беруть участь малий протичовновий корабель, цивільні судна, а також військова авіація: літак Ан-26 і вертоліт Мі-8.

Також 25 березня на Кубані в РФ навчальний літак L-39, на якому не було боєкомплекту, впав у полі з курсантом училища Міноборони. Пілот загинув.

Читайте також: Чисельність російських військових у Криму збільшилася до 32,5 тис., - ГУР Міноборони

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3184376
 
   
 Топ коментарі
 
ПВО Вейшнории всегда на высоте!!! Ура!
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Ще 2 зарубки на ствол ПВО Вейшнорії!
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В природе всё взаимосвязано: нефть упала и самолеты РФ падают за ней вслед...
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на ICTV опять чехарда с субтитрами и опять насериале "Нюхач". Жаль бубочка не в эфире. было бы эпично. там и про следователя и про допрос и про наркотики
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Якщо кацап і не здохне, то по-любе яйка відморозить. Або акула-катранчик відкусить.
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Страна готова к поражению целей на земле на воде и в воздухе. В каждой области созданы и обучены тысячи боевых расчётов, умеющих стрелять из СВД, ПТУРов, ПТРК и ПЗРК. Но каждый расчёт надеется и верит, в то, что " руцкие не хатят вайны, патамушта ани атважна самаликвидируютца". Российский истребитель Су-27 упал в Черное море - за сутки в армии РФ вторая авиакатастрофа военного самолета - Цензор.НЕТ 695
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ещё бы плюсануть одного, минус на плюс говорят- даёт обнуление...
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не пса.псы войны-это Добробаты,Гуси,Повстанцы....
гиены-попучленцы,ихтамнеты,шахтеры и трагторысы....
а таки да,минус-шакал с навыками пилотрования!
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-2 сегодня утром в Краснодаре разбился самолет L-39.
https://lenta.ru/news/2020/03/25/l39/
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Аркєстр алєксандрова- урежте,плять,марш! Вашего ї#учого полку прибуло! Российский истребитель Су-27 упал в Черное море - за сутки в армии РФ вторая авиакатастрофа военного самолета - Цензор.НЕТ 4609
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такой новый мультик для путина хла. Самолет падает в море и становится подводной лодкой. Новейшая разработка, в мире аналогов нет.
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А если настоящая война? Страна ниже плинтуса.
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В раене Феодосии. Тоесть на окупированной территори. Так и пишите и не стесняйтесь говорить правду
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"Су-27 по неизвестной пока причине упал в Черное море"Источник: https://censor.net.ua/n3184376 Российский истребитель Су-27 упал в Черное море - за сутки в армии РФ вторая авиакатастрофа военного самолета - Цензор.НЕТ 7378

Российский истребитель Су-27 разве это не причина?
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Российский пилот не может утонуть... Он растворился на на поверхности в коричневое пятно
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Старое барахло вот и падает, у нас такие же самолеты у военных.
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короновирус он такой...и самолёты валит...возле берегов Украины ))
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Чисто випадково зайшов, а тут таке свято.
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Хто побачить в чарці дно тому щастя і добро. Ну і хрен з ним.Будьмо!
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Уже пять раз статью прочёл, и настроение с каждым разом улучшается. Пойду ещё на других сайтах почитаю.
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Также 25 марта на Кубани в РФ учебный самолет L-39, на котором не было боекомплекта, рухнул в поле с курсантом училища Минобороны. Пилот погиб.-Це як надобраніч!
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Так це ж не на касапії сталось! Це в Україні! Да, з окупантом - але в Україні!
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Гребаный воздух!!!! Когда он уже станет тяжелее самолетов????
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Хоч, щось приємне за цілий день, на тлі пандемії.
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Спасибо, россияне, вы настоящие братья !
От Зеленского не дождёшься никакого позитива.
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Кстати, если не трудно - а можете повторить ?
По-взрослому - всей эскадрильей ?
Черноморские акулы тоже скажут спасибо.
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Катран подделка на акулу, сероводород и крабы.
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Коронавирус добрался до "космических" войск?
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Коронавирус зверствует. Запоребриковскую армию - на карантин в сибирь.
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Хоть один луч солнца в этом гнилом, вонючем зеленом болоте, организованном нам Зебилом!
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ФСБ відкрила справу проти Ісаака Ньютона.
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не...то українське Чорне море попросило путена ввести в него "касмические вайска"
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Щось Путіну не щастить в останній час.
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Хто б його ще в сраку виграв на 9 травня.
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Ломом чи дєдом на палкє? Конкретно прошу пана замовляти.
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ВІРУС КОРОНУВАВСЯ РАНІШЕ ПУТІНА.НА НЬОГО ВСЯ УВАГА.ПИНЯ В ШОЦІ.
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Тварюки продолжают загаживать наше море своим биомусором. Мы не для этого его копали.
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Кажуть що на останні слова пілота були "За пацанів та можем повторить".
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Файна новина . Надіюсь фашистські льотчики не встигли катапультуватися .
Кожен знищений російський фашист - це врятовані людські життя .
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Ну, хоч щось добре у світі відбувається.
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Если бы он сам не упал, то его бы сбили ястребы НАТО!
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17 марта: Путин заявил, что подписывать указ о голосовании без определённой даты бессмысленно. 25 марта: Путин подписал указ о переносе голосования на неопределённый срок. Глубина планирования и стратегического видения просто потрясающая, конечно.
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Не радуйтесь, если два самалёта, то пацаны папали оба, уже хунтавец не спишет на меньшава. https://kor.ill.in.ua/m/610x0/1955008.jpg
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