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Теми дня: Коронавірус і карантин Російські терористи збили Боїнг
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 Україна поінформувала генсека ООН, що РФ блокує місію ОБСЄ на Донбасі під приводом карантину, - представник української дипмісії Ніколенко

Российские оккупационные власти на захваченных территориях на востоке Украины запретили доступ наблюдателям СММ ОБСЕ под предлогом карантинных мероприятий.

Про це повідомив Укрінформу представник української дипломатичної місії при ООН Олег Ніколенко, передає Цензор.НЕТ.

"Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця надіслав генеральному секретареві Антоніу Гутеррішу офіційний лист, у якому привернув увагу до блокування російською окупаційною владою доступу патрулів Спільної моніторингової місії ОБСЄ до тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської областей України", - зауважив дипломат.

Як зазначається в документі, "блокувальні дії окупаційної адміністрації РФ суперечать Мінським домовленостям та загальним узгодженим висновкам нормандського саміту в Парижі 9 грудня 2019 року". Згідно з домовленостями, СММ "повинна мати безпечний і надійний доступ до всієї території України для повного виконання свого мандату".

У цьому зв'язку українська сторона наполягає: запроваджені обмеження для СММ ОБСЄ під приводом карантинних заходів від коронавірусу Сovid-19 є неприйнятними.

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"Уряд України, який тимчасово закрив пропуск через лінію розмежування осіб для стримування пандемії, зробив належний виняток для доступу представників моніторингових місій ОБСЄ, ООН, МКЧХ за раніше встановленим порядком", - підкреслив Кислиця в листі генсеку ООН.

За процедурою, український лист буде поширений як офіційний документ Ради Безпеки та Генеральної Асамблеї ООН.

Нагадаємо, починаючи з 21 березня Держприкордонслужба фіксує припинення пропуску через лінію розмежування осіб і транспортних засобів російсько-окупаційними військами. Крім того, військовослужбовцями Донецького прикордонного загону в КПВВ "Новотроїцьке" і "Гнутове" зафіксовано випадки обмеження російсько-окупаційними військами доступу на тимчасово окуповану територію України патрулів СММ ОБСЄ. При цьому найманці країни-агресора роз'яснень про причини відмови в доступі не надавали.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3184375
 
 
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Он санкции просит с ******* снять,кого вы там уведомляете.
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имею честь сообщить, что доблестное ПВО Великой Вейшнории, сбило очередной ватолет кацапских подводно-космических сил.. Смерть кацапским оккупантам!!!
Самолет Су-27 упал в Черное море

Самолет Су-27, по предварительным данным, упал в акватории Черного моря при проведении плановых полетов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.
В ведомстве уточнили, что истребитель пропал с экранов радаров над акваторией Черного моря в 50 километрах от Феодосии в Крыму. Это произошло вечером, около 20:10, 25 марта. Спустя минуту был зафиксирован сигнал аварийного радиомаяка в этом районе.

Украина уведомила генсека ООН, что РФ блокирует миссию ОБСЕ на Донбассе под предлогом карантина, - представитель украинской дипмиссии Николенко - Цензор.НЕТ 8579
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блокируют, потому что ВОДИЧКИ хотят, внимание привлекают,
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А нехай ще на трьох ділянках війська відведе і сяде за стіл з власноруч легалізованими лднр. Тоді тої місії буде не потрібно.
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Аваков не хочет взять в управление ОРДЛО? Там комендантское время уже есть...
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Во всём мире бушует новый коронавирус. А у нас в России - бушует внебольничная пневмония. А ещё у нас как обычно бушует ложь властей и запугивание медицинских работников.
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