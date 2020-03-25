 Кількість інфікованих коронавірусом в Україні збільшилася до 136 осіб, - директор ЦГЗ МОЗ Кузін

Про це повідомив в.о. гендиректора Центру громадського здоров'я МОЗ Ігор Кузін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
"На даний момент ми вже маємо інформацію про 136 випадків, лабораторно підтверджених", сказав чиновник в ефірі "Українського радіо".
За його словами, зараз ці дані верифікуються, і щодня о 10:00 ЦГЗ разом з Кабінетом Міністрів і Міністерством охорони здоров'я оприлюднюватиме дані про захворюваність на Covid-19.
Нагадуємо, станом на ранок 25 березня в Україні було 113 підтверджених випадків інфікування коронавірусом.
За цим посиланням можна знайти всю необхідну інформацію про цю ініціативу та долучитися 👉 https://covid19.patients.org.ua/ 👈
Команда "Пацієнти України" разом із волонтерами будуть відстежувати потреби медичних закладів, координувати та супроводжувати закупівлі, акумулювати можливості фінансової підтримки для найбільш ефективного використання ресурсів та забезпечувати прозоре звітування щодо всіх процесів.
Зусилля зараз будуть зосереджені насамперед на забезпечення медичних працівників засобами індивідуального захисту. Це - пріоритет. Бо якщо медики захворіють, то нікому буде лікувати звичайних громадян.
Поширте цю інформацію та долучайтеся також!
Небайдужість і злагоджені дії кожного допоможуть ефективніше протидіяти коронавірусу та поширювати здоровий глузд!
До речі, на сайті, що вказаний вище, згодом буде опубліковано багато корисної інформації щодо вірусу, способів захисту, алгоритми дій для медичних працівників.
Збережіть собі! - https://www.facebook.com/ulanasuprun/photos/a.1764564323828127/2609201469364404/?type=3&theater
"Повідомляється, в Україні очікується продовження поширення коронавірусу і, на жаль, наша система охорони здоров'я не готова до цього. Тому ми з найкращими майстрами зібралися, щоб виготовити спецодяг для наших медичних працівників. Ми робимо це безкоштовно, оскільки вважаємо це нашим обов'язком", - розповіла Бевза.
Вона також запросила всіх охочих приєднатися до ініціативи й допомогти в закупівлі матеріалу (спанбонд, щільністю 50), а також у пошуку швачок. - https://shotam.info/ukrains-kyy-brend-bude-bezkoshtovno-**********-zakhysni-kostiumy-dlia-medykiv-foto/
тому їх повторюють за кілька днів..
Французы испытывают лекарство против COVID-19. Побочные эффекты - опасные
На небольшой тест-группе медики в Марселе якобы доказали эффективность лечения COVID-19 комбинацией двух препаратов - гидроксихлорохина и азитромицина
ДОПОЛНЕНО
Несмотря на небольшую тест-группу и отсутствие масштабных клинических испытаний, медики больницы при Марсельском университете сообщили об успешном применении комбинации двух доступных препаратов для лечения больных коронавирусом SARS-CoV-2. Речь идет о совместном применении гидроксихлорохина (противомалярийный и противоартритный, также умеренно иммуносупрессивный препарат) и распространенного антибиотика азитромицина.(***АНТИБІОТИКИ НА ВІРУСИ НЕ ДІЮТЬ) Статья вышла в журнале International Journal of Antimicrobial Agents.
Побочные действия комбинации - опасные и могут привести к летальному исходу. Самолечение строжайше запрещается. Специфического лекарства от COVID-19 все еще нет - ни ВОЗ, ни Минздрав не рекомендовали какие-либо препараты для лечения. Эта новость - лишь информирование о попытках специалистов найти быстрое решение.