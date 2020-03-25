 Кількість інфікованих коронавірусом в Україні збільшилася до 136 осіб, - директор ЦГЗ МОЗ Кузін

Про це повідомив в.о. гендиректора Центру громадського здоров'я МОЗ Ігор Кузін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"На даний момент ми вже маємо інформацію про 136 випадків, лабораторно підтверджених", сказав чиновник в ефірі "Українського радіо".

За його словами, зараз ці дані верифікуються, і щодня о 10:00 ЦГЗ разом з Кабінетом Міністрів і Міністерством охорони здоров'я оприлюднюватиме дані про захворюваність на Covid-19.

Нагадуємо, станом на ранок 25 березня в Україні було 113 підтверджених випадків інфікування коронавірусом.

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