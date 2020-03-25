EN|RU|UK
Теми дня: Коронавірус і карантин Російські терористи збили Боїнг
 Події, Здоров'я
  6078  8
Матеріали за темою:
Все про:карантин (1103) ЦГЗ (61) Ігор Кузін (22) COVID-19 (2018) коронавірус (626)

 Кількість інфікованих коронавірусом в Україні збільшилася до 136 осіб, - директор ЦГЗ МОЗ Кузін

Кількість інфікованих коронавірусом в Україні збільшилася до 136 осіб.

Про це повідомив в.о. гендиректора Центру громадського здоров'я МОЗ Ігор Кузін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"На даний момент ми вже маємо інформацію про 136 випадків, лабораторно підтверджених", сказав чиновник в ефірі "Українського радіо".

За його словами, зараз ці дані верифікуються, і щодня о 10:00 ЦГЗ разом з Кабінетом Міністрів і Міністерством охорони здоров'я оприлюднюватиме дані про захворюваність на Covid-19.

Нагадуємо, станом на ранок 25 березня в Україні було 113 підтверджених випадків інфікування коронавірусом.

Читайте також: На коронавірус перевіряють 12 осіб у Миколаївській області, - ОДА

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3184374
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Команда Пацієнти України запустила дуже корисну ініціативу для координації медичних закладів, яким потрібна допомога, і для всіх, хто хоче і може допомогти.
За цим посиланням можна знайти всю необхідну інформацію про цю ініціативу та долучитися 👉 https://covid19.patients.org.ua/ 👈

Команда "Пацієнти України" разом із волонтерами будуть відстежувати потреби медичних закладів, координувати та супроводжувати закупівлі, акумулювати можливості фінансової підтримки для найбільш ефективного використання ресурсів та забезпечувати прозоре звітування щодо всіх процесів.
Зусилля зараз будуть зосереджені насамперед на забезпечення медичних працівників засобами індивідуального захисту. Це - пріоритет. Бо якщо медики захворіють, то нікому буде лікувати звичайних громадян.
Поширте цю інформацію та долучайтеся також!
Небайдужість і злагоджені дії кожного допоможуть ефективніше протидіяти коронавірусу та поширювати здоровий глузд!
До речі, на сайті, що вказаний вище, згодом буде опубліковано багато корисної інформації щодо вірусу, способів захисту, алгоритми дій для медичних працівників.
Збережіть собі! - https://www.facebook.com/ulanasuprun/photos/a.1764564323828127/2609201469364404/?type=3&theater
 показати весь коментар
 
 
Український бренд Bevza буде безкоштовно виготовляти захисні комбінезони для лікарів. Про це повідомила креативна директорка та засновниця бренду Світлана Бевза на своїй сторінці та на сторінці Bevza в Instagram
"Повідомляється, в Україні очікується продовження поширення коронавірусу і, на жаль, наша система охорони здоров'я не готова до цього. Тому ми з найкращими майстрами зібралися, щоб виготовити спецодяг для наших медичних працівників. Ми робимо це безкоштовно, оскільки вважаємо це нашим обов'язком", - розповіла Бевза.
Вона також запросила всіх охочих приєднатися до ініціативи й допомогти в закупівлі матеріалу (спанбонд, щільністю 50), а також у пошуку швачок. - https://shotam.info/ukrains-kyy-brend-bude-bezkoshtovno-**********-zakhysni-kostiumy-dlia-medykiv-foto/
 показати весь коментар
 
 
136 человек из них наибольшая половина депутаты куршевельские отдыхающие а простого люда раз и два тесты только для богатых а остальные как вопрос
 показати весь коментар
 
ВСІ ТЕСТИ показують наявність вірусу з ймовірністю не більше 50 відсотків.
тому їх повторюють за кілька днів..
 показати весь коментар
 
 
Поки що ВСЕ ЩО Є:

Французы испытывают лекарство против COVID-19. Побочные эффекты - опасные



На небольшой тест-группе медики в Марселе якобы доказали эффективность лечения COVID-19 комбинацией двух препаратов - гидроксихлорохина и азитромицина
ДОПОЛНЕНО
Несмотря на небольшую тест-группу и отсутствие масштабных клинических испытаний, медики больницы при Марсельском университете сообщили об успешном применении комбинации двух доступных препаратов для лечения больных коронавирусом SARS-CoV-2. Речь идет о совместном применении гидроксихлорохина (противомалярийный и противоартритный, также умеренно иммуносупрессивный препарат) и распространенного антибиотика азитромицина.(***АНТИБІОТИКИ НА ВІРУСИ НЕ ДІЮТЬ) Статья вышла в журнале International Journal of Antimicrobial Agents.


Побочные действия комбинации - опасные и могут привести к летальному исходу. Самолечение строжайше запрещается. Специфического лекарства от COVID-19 все еще нет - ни ВОЗ, ни Минздрав не рекомендовали какие-либо препараты для лечения. Эта новость - лишь информирование о попытках специалистов найти быстрое решение.
 показати весь коментар
 
антибиотик нужен потому, что при пневмонии мгновенно присоединяется бактериальная инфекция
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору